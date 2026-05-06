Bu durum vatandaşların tepkisine neden olurken, sektör temsilcileri artan akaryakıt ve otoyol ücretlerinin yeni zamları beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.

BİLET FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

İstanbul-Ankara hattında uçak biletleri 1500 ile 2000 TL arasında değişirken, otobüs biletleri 1100-1400 TL seviyelerine çıktı. İstanbul-İzmir uçuşlarında fiyatlar 3000-5000 TL aralığına yükselirken, otobüs biletleri 1300-1500 TL bandında satılıyor. İstanbul-Gaziantep hattında ise uçak bileti fiyatları 6000-7300 TL’ye kadar çıkarken, otobüs biletleri 1800-2100 TL arasında seyrediyor.

SON BEŞ YILDA SEYAHAT YÜZDE 50 AZALDI

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son beş yılda seyahat talebinin yaklaşık yüzde 50 oranında azaldığını belirtti. Buna rağmen maliyetlerdeki artış nedeniyle sektörün fiyat güncellemesine gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Yıldırım, yaz döneminde yaklaşık yüzde 20 oranında yeni bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın iç hat uçak biletleri için belirlediği tavan fiyat geçen ay yüzde 14 artırılarak 6 bin 990 TL’ye yükseltilmişti. Bazı hatlarda bu sınırın üzerinde satış yapıldığı görülüyor. Sektör kaynakları ise havayolu firmalarının yeni bir fiyat düzenlemesine hazırlandığını aktarıyor.