Bayramı sevdiklerinin yanında ve şehir dışında geçirenler İstanbul'a dönmeye başladı. Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı'nın son gününde Çamlıca gişelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul istikametine seyreden araçların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, araç hızları yer yer saatte 20 kilometreye kadar düştü

Kent genelinde trafik yoğunluğu 15.30 itibariyle yüzde 63 olarak kaydedildi. İBB Trafik yoğunluk haritasında Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 60 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 65’e ulaştı. Çamlıca gişelerinde Edirne istikametinde yoğunluk oluştuğu görüldü. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu daha da arttı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar trafikte beklediği görüldü. Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun az olması dikkat çekti. Saat 16.00'da trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kayda geçti.

Öte yandan, yoğunluk nedeniyle ağır vasıtaların İstanbul’a geçişleri saat 01.00’e kadar durduruldu.