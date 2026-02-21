Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özellikle kırsal kesimlerde uygulanan taşımalı eğitim modelinde değişikliğe gideceklerini açıkladı. Bakan Tekin, öğrencileri belli bir merkeze taşımak yerine öğretmenleri taşımayı düşündüklerini vurguladı.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Tekin, “Şu an 250-300 köyden öğrenciyi bir merkez okula taşıyoruz. Ben diyorum ki model tersine dönebilir. Öğrenciyi değil, öğretmeni taşıyalım. Bugün yaklaşık 2 milyon öğrenci taşıyoruz. Bunun yerine 15 bin öğretmeni taşısak daha rasyonel olabilir” dedi.

Bakan Tekin konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti?

“Mesela bir ortaokulda 30 öğretmen var ama haftalık ders yükü maaş karşılığını doldurmuyor. O okulu ‘A kategori merkez okul’ yapalım. Bu okula gelmek isteyen öğretmen şunu bilsin: Bu okulun hinterlan-dında 8 okul var. Branşıyla ilgili derslere o okullarda da girecek. Kabul ediyorsa tayin istesin. Etmiyorsa mevcut okulunda kalsın. Öğretmen haftada birkaç saat çevre okullara gider, dersini anlatır, döner. Hem kendi normunu doldurur hem de yüzlerce öğrenciyi taşımak zorunda kalmayız. Okul kapanmaz, yerinde eğitim devam eder.”

ADRES TAŞIMAYA SIKI TAKİP

Adrese dayalı kayıt sisteminin detaylı veri analiziyle yürütüldüğünü belirten Tekin, İçişleri Bakanlığı’ndan alınan verilerle mahalle ve sokak bazlı planlama yapıldığını söyleyerek, “Bir mahallede derslik başına 45 öğrenci düşüyorsa ‘Buraya okul lazım’ diyoruz ve yatırım planlıyoruz. Yeni yaptığımız okulda sınıf mevcudunu 25’e düşürmek istiyoruz.” dedi.

Bir ilkokul yatırımının ortalama 400 milyon liraya mal olduğunu vurgulayan Tekin, “Bu kadar yatırım yapıyoruz ama veli ‘Ben çocuğumu oraya göndermem’ deyip başka okula yöneliyor” diye konuştu.

Adres taşıma yoluyla sistemin aşılmaya çalışıldığını belirten Tekin, “Vatandaş çocuğun adresini başka mahalleye taşıyor. Herkes bunu yaparsa sistemi nasıl yöneteceğiz?” ifadelerini kullandı. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Tekin, “Eylül itibarıyla ciddi tedbirler devreye girecek” dedi.

Tekin, yerleştirme önceliğinin öğrencinin evine en yakın okul olduğunu belirterek, “Çok talep varsa önce o sokakta oturanlar yerleşecek. 30 kişilik kapasite dolduysa dışarıdan alım yapılmayacak. Dolmadıysa kura gibi yöntemler uygulanabilir mi değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.