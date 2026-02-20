Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Artvin ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan ve 168 kişinin imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, söz konusu metinde bakanlığın hedef alındığını belirterek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Talibanlaşma eleştirilerine tepki

Ramazan ayına yönelik düzenlenen etkinliklerin kamuoyunda çarpıtıldığını ifade eden Tekin, bu faaliyetlerin milli dayanışma, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi. Bu çalışmaların “eğitimde Talibanlaşma süreci” şeklinde yorumlanmasını eleştiren Tekin, böyle bir değerlendirme yapılabilmesi için ya toplumdan kopuk olunması ya da metinlerin yanlış okunması gerektiğini savundu.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm uygulamalarını Anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirdiğini belirterek, eleştirilerin Anayasa’nın yalnızca bazı maddelerine dayanılarak yapıldığını ileri sürdü. Laiklik ilkesinin toplum huzuru ve milli dayanışma kavramlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, bakanlığın tüm çalışmalarında anayasanın bütününü esas aldığını kaydetti.

İmzalanan metindeki bazı ifadelerin kendilerine yönelik suçlama niteliği taşıdığını söyleyen Tekin, bu nedenle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ramazan genelgesi üzerinden laik hukuk düzeninin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları da reddeden Tekin, söz konusu etkinliklerin çocuklarda dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Laikliğin din ve inanç özgürlüğünün devlet güvencesi altında olması anlamına geldiğini belirten Tekin, bu ilkenin savunulmasının suç değil, aksine demokratik bir hak olduğunu vurguladı. Tekin, eleştirilerin demokratik hak kapsamında yapılabileceğini ancak kendilerinin de hukuki haklarını kullanacaklarını sözlerine ekledi.