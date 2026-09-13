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İktidar bir yandan kamuda tasarruf söylemini yinelerken, diğer yandan gelecek yıl kamuya alınacak taşıtların tahmini alım bedelleri belirlendi. 2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yayımlandı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, geçen yılki genelgede olduğu gibi bu yılki genelgede de proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği belirtildi.

YENİ PROJELERE TASARRUF SINIRI

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2027 Yılı Kamu Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacağı da yinelendi. Geçen yılki genelgede de aynı ifade 2026 Yılı Yatırım Programı için dile getirilmişti.

Genelgede ayrıca kamu yatırım önceliklerinin özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımları ile ticareti destekleyecek şekilde belirleneceği, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verileceği ifade edildi.

KAMUYA ALINACAK ARAÇLARIN BEDELLERİ AÇIKLANDI

Genelgenin ekinde 2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberine de yer verildi.

Rehberde, kaynağı ne olursa olsun taşıt alımının yalnızca zorunlu hallerde yapılabileceği belirtildi. Kuruluşların taşıt alım tekliflerinin ise rehberde yer alan “tahmini taşıt alım bedelleri listesi” dikkate alınarak belirleneceği bildirildi.

Taşıt sayıları belirlenirken tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi bedeller olduğu da kaydedildi.

BİNEK OTOMOBİL İÇİN 2 MİLYON 248 BİN TL

Rehberde yer alan “2027-2029 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Tablosu” dikkat çekti. Tabloya göre kamuya alınacak binek otomobillerin tahmini bedelleri 2 milyon 248 bin liraya kadar çıkıyor.

Söz konusu rakamların vergi öncesi alım bedelleri olduğu belirtildi. Güvenlik önlemli binek otomobiller, yani zırhlı binek otomobillerin fiyatı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

DOLAR TAHMİNİ 56,05 LİRA

Rehberde, 2027-2029 dönemi yatırım tekliflerinin 2027 yılı fiyatlarıyla hazırlanacağı belirtildi. Gösterge niteliğinde olmak üzere yıllık ortalama döviz kurunun da 56,05 lira olarak kullanılacağı bildirildi.