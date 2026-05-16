Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Son dönemin yükselen oyuncuları arasında gösterilen Ava Yaman, doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle yapımcıların radarına girmeyi başardı. Genç yıldızın, ödüllü yönetmen Hüseyin Eken imzalı “Dokunmadan Aşk” adlı sinema filminde başrol oynayacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre filmin çekimlerinin haziran ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor. Ava Yaman filmde, dokunma ve temas korkusu olarak bilinen “Haphefobi” nedeniyle insanlarla yakın ilişki kurmakta zorlanan “Su” karakterine hayat verecek.

Filmin erkek başrolünde ise Demirhan Demircioğlu yer alacak. Başarılı oyuncu, hikâyede “Meram” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Çekimleri Konya’da gerçekleştirilecek yapımda, Su ile ona temas etmeden de sevgisini hissettirebilen Meram’ın etkileyici aşk hikâyesi beyazperdeye taşınacak. Yapımcılığını Hüseyin Eken ve Duygu Yonucu’nun üstlendiği film şimdiden merak uyandırdı.