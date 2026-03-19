Peki, Taşacak Bu Deniz bayramda olacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi. Dizinin yeni bölümü 20 Mart Cuma günü yerine, bayram nedeniyle 27 Mart Cuma akşamı yayınlanacak.

Öte yandan, 22. bölümün ikinci fragmanı da seyirciyle buluştu. Geçen bölümde Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrenmişti. Ancak Esme ve İlve’nin bu sırrı yıllardır sakladığını fark eden Gezep’in öfkesi kontrol edilemez hâle gelmişti.

Fragmanda ayrıca Adil’in Esme’ye “Haydi boşan gel” demesi dikkat çekti. Yeni bölümde neler olacağı merak konusu olurken, fragman izleyenlerde heyecan yarattı.