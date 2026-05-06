NBA’de sezonun en dikkat çeken bireysel performanslarından birine imza atan Alperen Şengün, ligde forma giyen oyuncular arasında yapılan bir anketle gündeme geldi.

The Athletic’in NBA oyuncularıyla gerçekleştirdiği anonim ankette milli basketbolcu, “ligin en overrated (abartılan) oyuncusu” sorusunda en fazla oy alan isim oldu.

NBA OYUNCULARI ALPEREN ŞENGÜN’ÜN ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

The Athletic’in haberine göre; NBA’de 81 oyuncunun katıldığı anonim ankette Alperen Şengün yüzde 12.3 oy oranıyla overrated listenin ilk sırasında yer aldı.

Rudy Gobert ve Trae Young yüzde 8.6 ile Şengün’ü takip ederken, Karl-Anthony Towns ise yüzde 7.4 oy aldı. Ankette Ja Morant, Paolo Banchero ve Luka Doncic gibi yıldız isimlerin de yer alması dikkat çekti.

Alperen Şengün, NBA oyuncularının anonim oylarıyla “en overrated oyuncu” listesinde ilk sırada gösterildi.

HOUSTON’DAKİ YÜKSELİŞİ APAÇIK ORTADA

Anketin en dikkat çeken noktalarından biri ise Şengün’ün sezon performansı oldu. Milli yıldız, Houston Rockets’ın Batı Konferansı’nda üst sıralara yükselmesinde önemli rol oynadı.

20.4 sayı, 8.9 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla oynayan Şengün, sezonu dört triple-double ile tamamladı. Ayrıca kariyerinde ikinci kez All-Star'a seçilerek önemli bir eşiği daha geçti.

Bu nedenle ankette çıkan sonuç, özellikle Amerikan basketbol kamuoyunda farklı yorumları beraberinde getirdi.

Bazı değerlendirmelerde Şengün’ün yükselen popülaritesinin beklentileri artırdığı ifade edilirken, bazı yorumcular ise genç yıldızın oyun etkisinin rakamların da ötesine geçtiğini savundu.

ANKETLER SAHA İÇİ DEĞERİNDEN ÇOK LİG İÇİNDEKİ ALGIYI YANSITIYOR

The Athletic’in her sezon düzenlediği anonim oyuncu anketleri, NBA içindeki bakış açısını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Oyuncular MVP yarışından şampiyonluk favorilerine, koç tercihlerinden ligdeki en abartılan ve en underrated isimlere kadar birçok konuda görüş bildiriyor.

Şengün’ün listenin zirvesinde yer alması ise özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Houston Rockets taraftarlarının önemli bölümü ankete tepki gösterirken, bazı NBA yorumcuları ise genç oyuncunun artık ligde çok daha fazla dikkat çektiğini ve bunun doğal sonucu olarak eleştirilerin de büyüdüğünü savundu.

Öte yandan bu tarz anketlerin, oyuncuların saha içi değerinden çok lig içerisindeki algıyı yansıttığı görüşü de öne çıkıyor.