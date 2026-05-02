Kayseri’de iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan A.K. (19) ile G.B. (16) sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.K., yanında bulunan bıçakla G.B.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli A.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.