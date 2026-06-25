Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Yozgat'ta nadasa bırakılan tarım arazileri, mevsim şartlarının etkisiyle kendiliğinden yetişen mor çiçeklerin istilasına uğradı. Bölgede adeta mor bir örtü oluşturan çiçekler, doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde, bu yıl nadasa bırakılan tarlalar mor rengin hakim olduğu devasa bir çiçek denizini anımsatıyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları, anı ölümsüzleştirmek için tarlaların yolunu tutuyor.

Bölgedeki renk cümbüşünü uzaktan fark ederek tarlaların olduğu alana gelen Süleyman Başkan, hayranlığını gizleyemedi. Manzarayı fotoğraflamak için özel olarak geldiğini ifade eden Başkan, şu sözlerle duygularını aktardı:

"Yoldan geçerken çok güzel görüntü gördüm. Uğradım, fotoğraf çekmek istedim. Çiçek orkide türünden mor çiçek. Çok güzel bir görüntüsü var. Tarlaların nadasa bırakıldığı zamanlarda kendiliğinden çıkar. Gün batımında karşıdan çok güzel görünüyor. Erinmedim bindim arabama geldim."

Doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşen mor tarlaların, çiçeklerin solacağı döneme kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.