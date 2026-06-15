2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ilk maçını Avustralya'ya karşı 2-0 kaybeden A Milli Takım'a Megastar Tarkan'dan destek geldi.

Milli takıma 2002 Dünya Kupası'nda bestelediği unutulmaz şarkısının sözlerinden atıf yaparak paylaştığı mesajda, "Bir oluruz yolunda' dediğimiz Milli Takımımızın yolunda gerçekten bir olalım." ifadelerini kullananan Tarkan, "İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma." dedi.

TARKAN: 'TAKIMIMIZIN YOLUNDA GERÇEKTEN BİR OLALIM'

Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hem yazında hem kışında seninleyiz” dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım.

Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum.

Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, “Bir oluruz yolunda” dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma.

Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım.