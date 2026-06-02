Başkentin önemli etkinlik alanlarından Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek konser, müzikseverlere ücretsiz olarak sunulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için davetiyeler 2 Haziran itibarıyla Biletix üzerinden erişime açılacak.

Organizasyon kapsamında ziyaretçiler saat 17.00’den itibaren konser alanına kabul edilecek. Gecenin yıldızı Tarkan’ın ise saat 21.30’da sahneye çıkarak sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirmesi bekleniyor.

Ünlü sanatçı, Ankara konserinin müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı kısa ve samimi “Görüşürüz Ankara” paylaşımıyla verdi. Büyük ilgi görmesi beklenen etkinlik, Koç Holding’in yüzyıllık serüveninin en dikkat çekici kutlamalarından biri olacak.