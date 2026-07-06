Tarım ve Orman Bakanlığı bürokrasisinde sular durulmuyor. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde patlak veren kurumsal kopukluklar ve iletişim krizleri, birim içi bir mesele olmaktan çıkarak Bakanlık merkez binasına sıçradı. İddialara göre, Genel Müdürlük makamı ile yardımcıları arasındaki iletişim tamamen kopmuş durumda ve iş akışı durma noktasına geldi.

KRİZİN MERKEZİNDEKİ İSİM: OSMAN YILDIZ

Tarımdan Haber’in Başkent kulislerinden sızan bilgilere göre, krizin odak noktasında Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız bulunuyor. Kurum içi hiyerarşide yaşanan huzursuzluklar ve işleyişe dair şikayetler, alt kademelerden doğrudan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın masasına kadar taşındı. Ancak Bakanlık koridorlarında yankılanan son iddialar, meselenin standart bir bürokratik şikayetin çok ötesine geçtiğini gösteriyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN REST: BİR DAHA ÖNÜME GETİRMEYİN

Kulisleri asıl dalgalandıran gelişme ise Bakan Yumaklı’nın bu kriz karşısındaki tutumu oldu. Üst üste gelen şikayetlerden bunaldığı öne sürülen Yumaklı'nın, yakın çevresine ve kurmaylarına "Bu konuyla ilgili bir daha önüme hiçbir şey getirmeyin" diyerek Osman Yıldız dosyasını kapattığı konuşuluyor.

"GÖRÜNMEZ ZIRH MI, SİYASİ DENGE Mİ?"

Bakan'ın sorunu çözmek yerine kestirip atması, Bakanlık koridorlarında iki farklı senaryoyu gündeme getirdi. Bir kesim, Genel Müdür Osman Yıldız’ın üzerinde aşılması zor, "görünmez bir zırh" olduğunu ve Bakan Yumaklı'nın dahi bu güce müdahale edemediğini öne sürüyor. Ağırlıklı bir diğer kesim ise bu tavrın ardında kurumsal bir 'beka' kaygısı ve siyasi dengelerin yattığını; Bakan'ın mevcut konjonktürde bu sorunu "görmezden gelmek zorunda kaldığını" iddia ediyor.

DÜĞÜMÜ KİM ÇÖZECEK?

Bakan Yumaklı’nın şikayetleri rafa kaldıran bu "öteleyici" yaklaşımı, bürokraside kararların liyakatten ziyade güç dengelerine göre şekillendiği yorumlarına neden oldu. Şimdi Bakanlık binasında cevabı aranan tek bir soru var. Tarım Reformu’nun tepesinde kördüğüm haline gelen bu krizi Bakan çözemiyorsa, kurumdaki bu büyük dağınıklığı kim toparlayacak?