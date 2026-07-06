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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'nin Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sencer Solakoğlu'nun sahibi olduğu Feyz Çiftliği ile birlikte 19 işletmenin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası", Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli şartların sağlanmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Karar, Solakoğlu'nun geçtiğimiz günlerde çiftliğinde yapılan denetime ilişkin açıklamalarının ardından geldi. Solakoğlu, denetimin rutin olmadığını öne sürerek bakanlık ekiplerinin çiftliğine "baskın" düzenlediğini ve bu sırada bir ineğinin telef olduğunu iddia etmişti.

BAKANLIK İDDİALARI REDDETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, hastalıktan ari işletmelere yönelik denetimlerin ülke genelinde belirlenen program çerçevesinde sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, bu yıl 35 ilde 88 işletmede benzer denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, gerekli kriterleri karşılamadığı belirlenen 19 işletmenin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nın iptal edildiğini duyurdu. Bu sertifikaya sahip işletmeler, çiğ süt satışında çeşitli avantajlardan ve devlet desteklerinden yararlanabiliyor.

"YALANCISINIZ"

Solakoğlu, Bakanlığın yaptığı yalanlama açıklamasına sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi:

"Makam dedim saygı gösterdik ama hak etmiyorsunuz bu saygıyı. Düpedüz yalancısınız. Perşembe çiftliğime BASKIN yapıldı! Personelimin ahırlara girmesine izin vermediler. Biz yapacağız dendi! Biz kanı alacağız dediler. Bizim personelimize hiç bir müdahale yapmasına izin vermediler! Pis yalancılar sizi! Rutin falan değil! 2 gün önce tarım il müdürlüğünün aldığı kanı kabul etmeyip yine kan almaya çalıştılar! Bizden başka kimden kan aldınız?

Bakın, eksik bulacaklarından o kadar emindilerdi ki, bulamayınca bir kusur, kan alımları başladı! Allahtan

şahitlerimiz var kendi personelinizin tutanakları var! Açıklamanız tümüyle yalan be yanlış!"