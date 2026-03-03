İstanbul Zeytinburnu sahilinde dün akşam saatlerinde bulunan ve anne ile kızına ait olduğu tespit edilen cesetlerin Kuran’a Hizmet Vakfı sorumlusu Ayhan Şengüler'in istismarına karşı yıllardır mücadele veren Fatma Nur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa İkra’nın cansız bedenleri olduğu ortaya çıktı. Anne ve kızın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Devletin koruma sağlamadığı, feryatlarına kulak tıkadığı anne ve kızı, tarikat kuşatmasındaydı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve 8 yaşındaki kızının cansız bedeni bulunduğu duyuruldu. Balık tutmaya gelenler tarafından fark edilen cansız bedenlerin Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler olduğu tespit edildi.

5 MAYIS'TA DURUŞMA GÖRÜLECEKTİ

Fatma Nur Çelik'in hem kendisi hem de 8 yaşındaki çocuğu Hifa İkra Şengüler Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu olan Ayhan Şengüler’in istismarına maruz kaldı. Kızı Hifa 3 yaşındayken öz babası tarafından istismar edilmiş, 6 yaşındayken arkadaşına anlatması sonucu durum ortaya çıkmıştı. Fatma Nur ise zaten Ayhan Şengüler tarafından tecavüze uğradığı için zorla evlendirilmişti.

Fatma Nur Çelik Sol Haber'e yaptığı yaptığı son açıklamada kızının giderek ağırlaşan sağlık durumu için istikrarlı sağlık hizmeti, eşit şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitim hizmeti ve güvenliklerinin sağlandığı bir yaşam kurabilmeleri için iş ve yaşam imkanını devletten her yurttaş gibi talep etmişti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin üstlendiği, Kadın Dayanışma Komiteleri’nin takip ettiği davanın karar duruşması 5 Mayıs’ta görülecekti.

"BU AĞI ACIYA DAHA FAZLA DAYANAMADILAR"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstismara karşı yürüttükleri mücadelede davasını üstlendiğimiz müvekkillerimiz anne Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in ölüm haberini bugün derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz Müvekkillerimiz gericilerin kuşatmasına ve kendilerine yaşatılan bu ağır acıya daha fazla dayanamadılar. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak söz veriyoruz, kaybettiğimiz her bir canın hesabını sonuna kadar soracağız" denildi.

LAİKLİĞİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ

Fatma Nur Çelik, Kuran’a Hizmet Vakfı’nın onlara karşı uyguladığı baskıyı, engellemeleri, tehditleri pek çok yerde anlatmış, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde kızı için adalet nöbeti başlamıştı.

Yaşanan olay Türkiye'de son yıllarda gerici yapılara alan açmak için zayıflatılan laik cumhuriyet ilkesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Fatma Nur Çelik ve kızının ölü bedenlerinin bulunmasının ardından Aile Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 8 yaşındaki Hifa İkra Şengüler'e mahkeme kararıyla sağlık ve danışmanlık tedbiri uygulandığı belirtilerek, bu süreçte annenin reddidici tutumu nedeniyle yönlendirmelere yanıt alınmadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;