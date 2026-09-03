Kaynak: ANKA

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının korunmasında güçlü gazetecilik meslek örgütlerinin varlığı vazgeçilmezdir. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetimizi ziyaret ederek basın özgürlüğü ve örgütlenme alanındaki çalışmalarını, talep ve beklentilerini dinledik. Sıcak konukseverlikleri için TGC Başkanı Vahap Munyar ve TGS Başkanı Gökhan Durmuş ile yönetimlerine teşekkür ederim.

YENİ Parti olarak meslek örgütlerimizle tam dayanışma içinde basın özgürlüğü mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.