Kaynak: DHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Biber Festivali, coşkulu törenle kapılarını açtı. Festivalin açılışında Yenişehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 42 kişilik Osmanlı Mehteri, 40 kişilik Kadın Bandosu ve belediye kurslarında yetişen 6 kişilik Ritim Grubu aynı anda sahne aldı. Toplam 88 kişiden oluşan dev kadro, sergiledikleri ortak performansla izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Ekibin hocası Sezgin Kırmızıgül, daha önce böyle bir çalışmanın yapılmadığını belirterek, "Osmanlı Mehteri, Kadın Bandosu ve Ritim Grubu'nu sentezledik. Daha önce böyle bir çalışma olmadı, Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdik" dedi.

'11'NCİ ALTIN BİBER FESTİVALİMİZ TÜRKİYE'DE BİR İLKLE BAŞLADI'

Festivalin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, organizasyonun tarihi bir anla başladığını vurgulayarak, "11'inci Uluslararası Altın Biber Festivalimiz Türkiye'de bir ilkle başladı. Osmanlı Mehteri, Kadın Bandosu ve Ritim Grubu eşsiz bir gösteri sergiledi, kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.