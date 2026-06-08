OLAYLAR

632İslam peygamberi Muhammed'in ölümü

Ebu Bekir ilk halife seçilmesi

793 - Vikinglerin Lindisfarne Adası'nı yağmalamasıyla Viking Çağı başladı.

1624 - Deprem, Peru'yu vurdu.

1783 - İzlanda'daki Laki Yanardağı sekiz ay sürecek püskürme faaliyetine başladı. 9000'den fazla kişi öldü, yedi yıl sürecek açlık dönemi başladı.

1866 - Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı.

1887 - Herman Hollerith, geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı.

1912 - Carl Laemmle, Universal Pictures film yapım şirketini kurdu.

1949George Orwell'in 1984 adlı romanı yayımlandı.

FBI'ın bir raporunda, Hollywood'un ünlülerinden Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın adları Komünist Parti üyeleri olarak yer aldı.

1950 - Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek Mareşali oldu.

1951 - Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.

1952 - Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika Türkiye'ye geldi.

1953 - ABD Anayasa Mahkemesi, Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi.

1968James Earl Ray, Martin Luther King Jr.'u öldürmek suçundan tutuklandı.

Bir suikast sonucu ölen ABD senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Millî Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası halk oylamasına sunuldu ve onaylandı.

1986 - Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı.

1993 - Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve DYP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

1995Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı.

TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı Hükûmet'e savaş yetkisi verdi.

2000 - NATO-Ukrayna Komisyonu, Savunma Bakanları düzeyinde Brüksel'de toplandı.

2004 - Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti.

2012 - Avrupa Futbol Şampiyonası, Polonya ile Yunanistan arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan açılış maçı ile başladı.

2021 - El Salvador, senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmî para birimi ilan eden ilk ülke oldu.

DOĞUMLAR

1625 - Giovanni Domenico Cassini, İtalyan matematikçi ve astronom (ö. 1712)

1671 - Tomaso Albinoni, İtalyan besteci (ö. 1751)

1810 - Robert Schumann, Alman romantik besteci ve eleştirmen (ö. 1856)

1825 - Charles Joshua Chaplin, Fransız manzara, portre ressamı ve grafiker (ö. 1891)

1829 - John Everett Millais, İngiliz ressam ve çizer (ö. 1896)

1867 - Frank Lloyd Wright, Amerikalı mimar (ö. 1959)

1897 - John Godolphin Bennett, İngiliz asker (ö. 1974)

1899 - Ernst-Robert Grawitz, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda doktor ve SS-Reichsarzt (ö. 1945)

1903 - Marguerite Yourcenar, Belçika kökenli Amerikalı yazar (ö. 1987)

Aleš Bebler (1907-1981)

1907 - Aleš Bebler, Sloven, Yugoslav hukukçu, diplomat (ö. 1981)

1916 - Francis Crick, İngiliz bilim insanı ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (ö. 2004)

1918 - Robert Preston, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu ve şarkıcısı (ö. 1987)

1921 - Suharto, Endonezya Devlet Başkanı (ö. 2008)

1924 - Kenneth Waltz, Amerikalı siyasetçi (ö. 2013)

1925 - Barbara Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un eşi (ö. 2018)

1927 - Jerry Stiller, Amerikalı komedyen ve aktör (ö. 2020)

1930 - Robert J. Aumann, 2005 yılı Nobel Ekonomi Ödülü sahibi matematikçi ve ekonomist

1931 - Dana Wynter, Alman asıllı Amerikalı oyuncudur (ö. 2011)

1933Ertuğrul Yeşiltepe, Türk gazeteci (ö. 1986)

Hüsamettin Cindoruk, Türk hukukçu ve siyasetçi (ö. 2026)

Joan Rivers, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar, yapımcı ve sunucu (ö. 2014)

1936 - Kenneth Wilson, Amerikalı teorik fizikçi (ö. 2013)

1937 - Bruce McCandless II, Amerikalı astronot (ö. 2017)

1940 - Nancy Sinatra, Amerikalı şarkıcı

1941 - George Pell, Avustralya kardinali (ö. 2023)

1943Colin Baker, İngiliz oyuncu

William Calley, Amerikan asker

1947 - Eric F. Wieschaus, Amerikalı gelişimsel biyolog

1950Kathy Baker, Amerikalı aktris

Sônia Braga, Brezilyalı-Amerikalı oyuncu

1951 - Bonnie Tyler, Galli şarkıcı

1953 - Ivo Sanader, Hırvatistan eski Başbakanı

1955José Antonio Camacho, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör

Merete Armand, Norveçli oyuncu (ö. 2017)

Tim Berners-Lee, İngiliz bilgisayar programcısı (Dünya Çapında Ağ (www) bilgi paylaşım sistemini kuran)

1958 - İskender Pala, Türk akademisyen, yazar ve Divan Edebiyatı araştırmacısı

1961 - Janina Hartwig, Alman oyuncu

1963 - Frank Grillo, Amerikalı aktör

1965İsmail Türüt, Türk halk müziği sanatçısı

Karin Alvtegen, İsveçli polisiye yazarı

Stanley G. Love, Amerikan astronot

1967 - Jasmin Tabatabai, İran asıllı Alman şarkıcı ve aktris

1969 - Jörg Hartmann, Alman oyuncu

1976 - Lindsay Davenport, Amerikalı tenisçi

1977 - Kanye West, Amerikalı prodüktör ve hiphop şarkıcısı

1979 - İpek Şenoğlu, Türk millî tenisçi

1982 - Nadia Petrova, Rus tenisçi

1983 - Kim Clijsters, Belçikalı tenisçi

1984 - Javier Mascherano, Arjantinli futbolcu

1987Benny Cristo, Çek şarkıcı

Issiar Dia, Fransa doğumlu Senegalli futbolcu

1989Amaury Vassili, Fransız şarkıcı

Timea Bacsinszky, İsviçreli tenisçi

1990 - Nikos Çumanis, Yunan futbolcu (ö. 2021)

1994Song Yoo-jung,Güney Koreli Aktris ve model

Allison Reed, Amerikalı buz patencisi

Kemal Mert Özyiğit, Türk futbolcu

Liv Morgan, Amerikalı güreşçi

Brian Lenihan, İrlandalı futbolcu

1995 - Ferland Mendy, Fransız millî futbolcu

1996 - Doğanay Kılıç, Türk futbolcu

1997 - Jeļena Ostapenko, Leton tenisçi

1998Begüm Dalgalar, Türk basketbolcu

Burak Dakak, Türk oyuncu

1999 - Mete Gazoz, Türk olimpik okçu

ÖLÜMLER

62 - Claudia Octavia, Roma İmparatoru Nero'nun üvey kızkardeşi ve ilk karısı olan Roma İmparatoriçesi

632 - Muhammed, İslam peygamberi (d. 570/571)

1042 - Harthacnut, 1035 ile 1042 yılları arası Danimarka Kralı ve 1040 ile 1042 yılları arası İngiltere Kralı

1505 - Hongzhi, Çin'in Ming Hanedanı'nın dokuzuncu imparatoru (d. 1470)

1795 - XVII. Louis, Kral XVI. Louis ile Kraliçe Marie Antoinette'nin ikinci oğlu (d. 1785)

1809 - Thomas Paine, Amerikalı siyasetçi (d. 1737)

1845 - Andrew Jackson, ABD'nin 7. Başkanı (d. 1767)

1846 - Rodolphe Töpffer, İsviçreli yazar, öğretmen, ressam, karikatürist ve çizgi romancı (d. 1799)

1876 - George Sand, Fransız yazar (d. 1804)

1895 - Johann Josef Loschmidt, Avusturyalı bilim insanı (d. 1821)

1896 - Jules Simon, Fransız siyasetçi (d. 1814)

1906 - John Campbell, İngiliz eski futbolcu (d. 1869)

1945Karl Hanke, Nazi Almanyası siyasetçisi ve SS subayı ("Breslau cellatı" lakaplı) (d. 1903)

1945Robert Desnos, Fransız şair (d. 1900)

1959 - Pietro Canonica, İtalyan heykeltıraş, ressam ve besteci (d. 1869)

1964 - Şerif Güralp, Türk yazar (d. 1885)

1967 - Sergei Gorodetsky, Rus şair (d. 1884)

1970 - Abraham Maslow, Amerikalı bilim insanı (d. 1908)

1973 - Emmy Göring, Alman aktris ve sahne sanatçısı (d. 1893)

1979 - Reinhard Gehlen, Alman asker ve casus (d. 1902)

1980 - Ernst Busch, Alman şarkıcı, oyuncu ve yönetmen (d. 1900)

1985 - Afet İnan, Türk tarihçi ve sosyoloji profesörü (Atatürk'ün manevi kızı) (d. 1908)

1991 - Heidi Brühl, Alman şarkıcı (d. 1942)

1998 - Maria Reiche, Alman matematikçi ve arkeolog (d. 1903)

2007 - Richard Rorty, Amerikalı düşünür (d. 1931)

2008 - Şaban Bayramoviç, Sırp müzisyen (d. 1936)

2009 - Omar Bongo, Gabonlu siyasetçi (d. 1935)

2013 - Yoram Kaniuk, İsrailli yazar, ressam, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni (d. 1930)

2014 - Alexander Imich, Amerikalı parapsikolojist (d. 1903)

2017Glenne Headly, Amerikalı oyuncu (d. 1955)

Jan Notermans, Hollandalı futbolcu ve çalıştırıcı (d. 1932)

Rıdvan Ege, Türk akademisyen ve genel cerrahi uzmanı (d. 1925)

2018Anthony Bourdain, Amerikalı yazar (d. 1956)

Danny Kirwan, İngiliz blues-rock gitaristi, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1950)

Erdoğan Demirören, Türk sanayici ve Demirören Holding'in kurucusu (d. 1938)

Eunice Gayson, İngiliz oyuncu (d. 1928)

Maria Bueno, Brezilyalı tenis oyuncusu (d. 1939)

Per Ahlmark, İsveçli siyasetçi ve yazar (d. 1939)

2019Lucho Avilés, Uruguay doğumlu Arjantinli yazar, televizyon sunucusu ve gazeteci (d. 1938)

Wim Betz, Belçikalı fizikçi, eğitimci ve bilim insanı (d. 1943)

Spencer Bohren, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, eğitimci ve sanatçı (d. 1950)

Jorge Brovetto, Uruguaylı kimya mühendisi, akademisyen ve siyasetçi (d. 1933)

Andre Matos, Brezilyalı şarkıcı, müzisyen ve besteci (d. 1971)

2020Klaus Berger, Alman akademisyen ve ilahiyatçı (d. 1940)

Manuel Felguérez, Meksikalı soyut sanatçı (d. 1928)

Marion Hänsel, Fransız-Belçikalı film yapımcısı, yönetmeni, senarist ve oyuncu (d. 1949)

Serdar Dur Muhammed Nasır, Pakistanlı politikacı (d. 1958)

Pierre Nkurunziza, Burundili öğretim görevlisi, asker ve siyasetçi (d. 1963)

Bonnie Pointer, Amerikalı şarkıcı (d. 1950)

2021Sylvain Ducange, Haitili bir Roma Katolik yardım piskoposu (d. 1963)

Édith Moskovic, Macaristan doğumlu Fransız Holokost soykırımı mağduru aktivist (d. 1931)

Kamla Verma, Hint siyasetçi (d. 1928)

2022Tarhan Erdem, Türk siyasetçi, araştırmacı, yazar (d. 1933)

Julio Jiménez, İspanyol profesyonel bisikletçi (d. 1934)

Paula Rego, Portekizli ressam ve desinatör (d. 1935)