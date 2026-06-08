Suriye resmi haber ajansı SANA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, güney hava koridorlarının geçici olarak kapatılarak Şam Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların 12 saat süreyle askıya alındığını belirtti.

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Suriye’de uçuşların askıya alınması ve güney hava sahasının kapatılması kararı, İran’ın İsrail'in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık İsrail’e füze atışlarının ardından geldi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin batı hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Irak Sivil Havacılık Otoritesi de ülkenin hava sahasının 72 saatliğine kapatıldığını duyurmuştu.