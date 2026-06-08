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Real Madrid'de başkanlık seçimlerinin kazananı bir kez daha Florentino Perez oldu.

PEREZ SEÇİMİ BÜYÜK FARK ATARAK KAZANDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; seçimlerde Enrique Riquelme ile yarışan Perez, oyların yüzde 65,95'ini alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Enrique Riquelme ise yüzde 34,05'te kaldı.

GÖREV SÜRESİNİ 2030 YILINA KADAR UZATTI

Bu sonuçla birlikte Florentino Perez'in görev süresi 2030 yılına kadar uzadı. Tecrübeli yönetici, kulübün gelecek yıllardaki sportif ve ekonomik projelerine yön vermeye devam edecek.

MOURINHO GERİ DÖNÜYOR

Florentino Perez'in yeniden göreve seçilmesi aynı zamanda Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri dönmesi anlamını taşıyor.

Benfica'dan ayrılan Portekizli teknik adamın Florentino Perez'in yeni dönemine resmi bir şekilde başlamasıyla birlikte Real Madrid'e imza atması bekleniyor.