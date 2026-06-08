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Yaz transfer döneminde fırtına gibi başlayan Trabzonspor, hemen her bölgeye üst üste yaptığı transferlerin ardından şimdi de hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

FELIPE AUGUSTO BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Bordo Mavililer'de Felipe Augusto'nun Zenit'e transfer ihtimali henüz belirsizliğini korurken sürpriz bir golcü oyuncu gündeme geldi.

TOMAS BOBCEK GÜNDEME GELDİ

Polonya Ligi'nde Lechia Gdansk formasıyla geçtiğimiz sezon gol kralı olan Slovakyalı forvet Tomas Bobcek, Trabzonspor'un yeni transfer gözdesi oldu.

POLONYA LİGİ'NDE 30 MAÇTA 20 GOL, 6 ASİSTLE OYNADI

Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Bobcek, geçtiğimiz sezon Lechia Gdansk ile Polonya Ligi'nde çıktığı 30 maçta 20 gol, 6 asistlik performansla toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı.