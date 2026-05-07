Yeniçağ Gazetesi
07 Mayıs 2026 Perşembe
Instagram, bot hesap temizliği yaptı: Ünlü isimler milyonlarca takipçi kaybetti

Sosyal medya platformu Instagram, bot hesap temizliği yaptı. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda ünlü ismin silinen takipçi sayıları da ortaya çıktı. İşte o isimlerden bazıları ve silinen takipçi sayıları...

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Burak Deniz: 100.000

Pınar Deniz Yıldırım: 100.000

Çağatay Ulusoy: 100.000

Demet Özdemir: 400.000

Taylor Swift: 4.000.000

Ariana Grande: 6.000.000

Selena Gomez: 6.000.000

Cristiano Ronaldo: 8.000.000

Kylie Jenner: 15.000.000

