Burak Deniz: 100.000
Instagram, bot hesap temizliği yaptı: Ünlü isimler milyonlarca takipçi kaybetti
Sosyal medya platformu Instagram, bot hesap temizliği yaptı. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda ünlü ismin silinen takipçi sayıları da ortaya çıktı. İşte o isimlerden bazıları ve silinen takipçi sayıları...Derleyen: Sinan Başhan
Pınar Deniz Yıldırım: 100.000
Çağatay Ulusoy: 100.000
Demet Özdemir: 400.000
Taylor Swift: 4.000.000
Ariana Grande: 6.000.000
Selena Gomez: 6.000.000
Cristiano Ronaldo: 8.000.000
Kylie Jenner: 15.000.000
Kaynak: Diğer