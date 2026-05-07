Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında bir sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı video içeriğine yönelik soruşturma başlatıldı.

İncelenen videodaki ifadeler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına aldı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Dalgıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Dalgıç, ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan tutuklandı.