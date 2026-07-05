OLAYLAR

1687 - Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı eserini yayımladı.

1770 - Rus ve Osmanlı Donanmaları arasında Çeşme Muharebesi gerçekleşti. Rus Donanması, Osmanlı Donanması'nı tamamen yok etti.

1811 - Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1830 - Fransa, Cezayir'i işgal etti.

1921 - İtalyan Birlikleri, Antalya'dan tamamen çekildi.

1924 - VIII. Olimpiyat Oyunları, Paris'te başladı. 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları'na; Almanya, Fransa ile ilgili sorunları nedeniyle katılmadı.

1932 - Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveria Salazar getirildi.

1938 - Türk Birlikleri Hatay'a girdi. Fransızların 1936'da ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

1939 - Valilerin CHP il başkanlığı görevlerine son verildi.

1939 - Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının Türk vatandaşlığına alınmalarına ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık ve Vichy Fransası, karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerini kestiler.

1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Birlikleri, Dinyeper Nehri'ne ulaştılar.

1946 - Fransız modacı Louis Réard, Paris'te "Bikini" adını verdiği iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.

1950 - Kore Savaşı: Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore Birlikleri arasındaki ilk çarpışmalar.

1954 - BBC, ilk televizyon haber bültenini yayınladı.

1954 - Elvis Presley, ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi.

1962 - Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1971 - Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı, 21'den 18'e düşürüldü.

1977 - Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya ül Hak darbe yaptı; Başbakan Zülfikar Ali Butto tutuklandı.

1989 - İran-Kontra Skandalı: Oliver North, 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150.000 dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmeti ile cezalandırıldı.

1989 - Televizyon dizisi Seinfeld'in ilk bölümü yayımlandı.

1996 - Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu.

1998 - Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında, ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü ülke oldu.

2006 - Kuzey Kore altı kısa ve orta ve bir uzun menzilli füze denemesi yaptı.

2020 - Dominik'te genel seçimler yapıldı.

DOĞUMLAR

1029 - Mûstensir, Fâtımî İmâmı ve Hâlifesi (ö. 1094)

1675 - Marry Walcott, Salem Cadı Mahkemeleri'nde tanık (ö. 1752)

1781 - Stamford Raffles, İngiliz sömürge yöneticisi ve Singapur'un kurucusu (ö. 1826)

1801 - David Farragut, Amerikan İç Savaşı sırasında Birleşik Devletler Donanması'nda bayrak subayıydı (ö. 1870)

1802 - Pavel Nahimov, Rus amiral (ö. 1855)

1805 - Robert FitzRoy, İngiliz meteorolog ve denizci (ö. 1865)

1810 - P. T. Barnum, Amerikalı iş insanı ve "Ringling Bros. and Barnum & Bailey" sirkinin kurucularından (ö. 1891)

1820 - William John Macquorn Rankine, İskoç mühendis, fizikçi ve matematikçi (ö. 1872)

1832 - Pavel Çistyakov, Rus ressam (ö. 1919)

1853 - Cecil Rhodes, İngiliz siyasetçi ve iş insanı (ö. 1902)

1857 - Clara Zetkin, Alman devrimci sosyalist politikacı ve kadın hakları savunucusu (ö. 1933)

1872 - Édouard Herriot, Fransız siyasetçi (ö. 1957)

1873 - Eugene Lindsay Opie, Amerikalı hekim ve patolog (ö. 1971)

1879 - Dwight F. Davis, Amerikalı tenis oyuncusu ve politikacı (ö. 1945)

1882 - Inayat Khan, Sufi müzisyen ve ruhani öğretmen (ö. 1927)

1885 - Blas Infante, İspanyol denemeci, noter ve politikacı (ö. 1936)

1885 - André Lhote, Fransız heykeltıraş, ressam, sanat eğitimcisi ve yazar (ö. 1962)

1886 - Willem Drees, Hollandalı siyasetçi (ö. 1988)

1888 - Herbert Spencer Gasser, Amerikalı fizyolog (ö. 1963)

1889 - Jean Cocteau, Fransız şair, romancı, ressam ve film yönetmeni (ö. 1963)

1898 - Yeoryos Grivas, Kıbrıslı Yunan asker (ö. 1974)

1891 - John Howard Northrop, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1987)

1904 - Ernst Mayr, Alman-Amerikan evrim biyoloğu (ö. 2005)

1910 - Georges Vedel, Fransız kamu hukuku profesörü (ö. 2002)

1911 - Georges Pompidou, Fransız politikacı (ö. 1974)

1918 - Zekeriya Muhiddin, Mısırlı asker ve devlet adamı (ö. 2012)

1921 - Viktor Kulikov, Kızıl Ordu'nun komutanlarından biri, Sovyetler Birliği Mareşali (ö. 2013)

1921 - Zeynep Korkmaz, Türk akademisyen ve Türkolog (ö. 2025)

1924 - János Starker, Macar müzisyen (ö. 2013)

1925 - Natuk Baytan, Türk senarist, oyuncu ve film yönetmeni (ö. 1986)

1925 - Jean Raspail, Fransız yazar, gezgin ve kâşif (ö. 2020)

1926 - Salvador Jorge Blanco, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (ö. 2010)

1928 - Pierre Mauroy, Fransa Başbakanı (ö. 2013)

1929 - Katherine Helmond, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1932 - Gyula Horn, Macaristan Başbakanı (ö. 2013)

1936 - Shirley Knight, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (ö. 2020)

1936 - James Mirrlees, İskoç ekonomist. 1996 yılında William Vickrey ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır (ö. 2018)

1940 - Chuck Close, Amerikalı ressam (ö. 2021)

1941 - Epeli Nailatika, Fiji'nin eski Cumhurbaşkanı

1942 - Hannes Löhr, Alman futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)

1945 - Michael Blake, Amerikalı yazar, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 2015)

1946 - Gerard 't Hooft, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1950 - Carlos Caszely, Şilili eski futbolcudur

1952 - Nesim Malki, Yahudi asıllı Türk iş insanı ve tefeci (ö. 1995)

1953 - Müslüm Gürses, Türk şarkıcı ve oyuncu (ö. 2013)

1955 - Peter McNamara, Avustralyalı profesyonel tenis oyuncusu ve antrenör (ö. 2019)

1956 - Horacio Cartes, Paraguaylı devlet adamı

1956 - Ahn Ho-young, Güney Koreli diplomat

1957 - Cem Toker, Türk siyasetçi

1957 - Doug Wilson, Kanadalı profesyonel bir buz hokeyi oyuncusudur

1958 - Avigdor Liberman, İsrailli siyasetçi

1958 - Veronica Guerin, İrlandalı gazeteci (ö. 1996)

1960 - Pruitt Taylor Vince, Amerikan oyuncu

1963 - Edie Falco, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Piotr Nowak, Polonyalı futbolcu

1965 - Kathryn Erbe, Amerikalı oyuncudur

1965 - Reha Özcan, Türk oyuncu

1966 - Gianfranco Zola, İtalyan futbolcu

1967 - Mustafa el-Kazımi, Iraklı siyasetçi

1967 - Steffen Wink, Alman oyuncu

1968 - Hedi Slimane, Fransız moda tasarımcısı ve fotoğrafçı

1968 - Michael Stuhlbarg, Amerikalı oyuncu

1968 - Susan Wojcicki, Polonyalı iş insanı (ö. 2024)

1969 - RZA, Amerikalı Grammy Ödüllü albüm yapımcısı, rapçi, yazar, oyuncu, senarist ve yönetmen

1973 - Marcus Allbäck, İsveçli eski millî futbolcu

1973 - Róisín Murphy, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1974 - Márcio Amoroso, Brezilyalı millî futbolcu

1975 - Ai Sugiyama, Japon profesyonel tenis oyuncusu

1975 - Hernan Crespo, Arjantinli futbolcu

1975 - Sebahat Tuncel, Kürt kökenli Türk siyasetçi

1976 - Nuno Gomes, Portekizli eski futbolcu

1976 - Çiğdem Can Rasna, Türk voleybolcu

1977 - Nicolas Kiefer, Alman tenis oyuncusu

1977 - Royce da 5'9", Amerikalı rapçi

1978 - İsmail YK, Türk şarkıcı

1979 - Amelie Mauresmo, Fransız tenis oyuncusu

1979 - Barış Çakmak, Türk sinema oyuncusu

1979 - Stiliyan Petrov, Bulgar futbolcu

1980 - David Rozehnal, Çek eski millî futbolcu

1980 - Tanem Sivar, Türk sunucu

1981 - Ryan Hansen, Amerikalı aktör ve komedyen

1982 - Tuba Büyüküstün, Türk dizi oyuncusu

1982 - Alberto Gilardino, İtalyan eski millî futbolcu

1986 - Eşkan Dijage, İranlı millî futbolcu

1986 - Piermario Morosini, İtalyan futbolcu (ö. 2012)

1987 - İlkin Tüfekçi, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1988 - Samir Ujkani, Kosovalı millî futbolcu

1989 - Dejan Lovren, Hırvat millî futbolcu

1989 - Sean O'Pry, Amerikalı model

1992 - Alberto Moreno, İspanyol futbolcu

1994 - Şeyma Ercan, Türk voleybolcu

1995 - Baby Lasagna, Hırvat şarkıcı

1996 - Dolly, klonlanan ilk memeli (ö. 2003)

ÖLÜMLER

967 - Murakami, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 62. İmparatoru (d. 926)

1044 - Samuel Aba, 1041-1044 yılları arasında hüküm sürmüş Macar kralı (d. 990)

1572 - Longqing, Çin'in Ming Hanedanı'nın 12. imparatoru (d. 1537)

1826 - Stamford Raffles, İngiliz sömürge yöneticisi ve Singapur'un kurucusu (d. 1781)

1833 - Nicéphore Niépce, Fransız mucit (ilk fotoğrafı çeken) (d. 1765)

1884 - Victor Massé, Fransız opera bestecisi ve müzik eğitimcisi (d. 1822)

1911 - Johnstone Stoney, İngiliz-İrlandalı fizikçi (d. 1826)

1920 - Max Klinger, Alman sembolist ressam ve heykeltıraş (d. 1857)

1927 - Albrecht Kossel, Alman biyokimyacı ve genetik çalışmalarının öncüsü bilim insanı (d. 1853)

1932 - René-Louis Baire, Fransız matematikçi (d. 1874)

1938 - Otto Bauer, Avusturyalı sosyal demokrat politikacı Avusturya Marksizmi'nin teorisyenlerinden biri (d. 1881)

1938 - Mikuláš Galanda, ressam, grafik sanatçısı, illüstratör (d. 1895)

1943 - Franco Lucchini, İtalyan 2. Dünya Savaşı as pilotu (d. 1914)

1945 - John Curtin, 1941'den 1945'teki ölümüne kadar Avustralya'nın 14. Başbakanı olarak görev yapan Avustralyalı politikacı (d. 1885)

1945 - Julius Dorpmüller, 1937-1945 yılları arası Alman Reich Ulaştırma Bakanı (d. 1869)

1948 - Carole Landis, Amerikalı film oyuncusu (d. 1919)

1950 - Salvatore Giuliano, Sicilyalı köylü (d. 1922)

1952 - Safiye Ali, Türk tıp doktoru (d. 1894)

1964 - Talat Aydemir, Türk asker ve 22 Şubat 1962 ve 20 Mayıs 1963 başarısız darbe girişimlerinin lideri (d. 1917)

1968 - Hermann-Bernhard Ramcke, II. Dünya Savaşı sırasında Alman general (d. 1889)

1969 - Leo McCarey, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı, senarist ve Oscar ödülü sahibi (d. 1898)

1969 - Walter Gropius, Alman mimar ve Bauhaus akımının kurucularından (d. 1883)

1975 - Otto Skorzeny, Alman Schutzstaffel askeri (d. 1908)

1983 - Harry James, aktör ve trompetçi (d. 1916)

1983 - Hennes Weisweiler, Alman futbolcu ve teknik adam (d. 1919)

1987 - İdris Küçükömer, Türk iktisatçı ve düşünür (d. 1925)

2001 - George Dawson, Amerikalı yazar (d. 1898)

2001 - Hannelore Kohl, Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ın eşi first lady (d. 1933)

2002 - Katy Jurado, Meksikalı aktris (d. 1924)

2008 - Adil Erdem Bayazıt, Türk yazar, şair ve Milletvekili (d. 1939)

2008 - Hasan Doğan, Türk iş insanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlarından (d. 1956)

2010 - Nasr Hamid Ebu Zeyd, İslam bilgini ve düşünürü (d. 1943)

2013 - Daniel Wegner, Amerikalı toplumsal ruhbilimci (d. 1948)

2015 - Yoichiro Nambu, Japonya doğumlu Amerikalı fizikçi (d. 1921)

2017 - Pierre Henry, Fransız besteci (d. 1927)

2017 - Joaquín Navarro-Valls, İspanyol gazeteci, hekim ve akademisyen (d. 1936)

2018 - Claude Lanzmann, Fransız film yapımcısı, yönetmeni ve yazar (d. 1925)

2018 - Ed Schultz, Amerikalı radyo ve tv sunucusu (d. 1954)

2019 - Joel Holden Filártiga, Paraguaylı hekim, sanatçı ve insan hakları aktivisti (d. 1932)

2020 - Ragaa Al Geddawy, Mısırlı aktris (d. 1934)

2020 - Antônio Bivar, Brezilyalı yazar (d. 1939)

2020 - Nick Cordero, Kanadalı aktör (d. 1978)

2020 - Ayetullah Durrani, Pakistanlı siyasetçi (d. 1956)

2020 - Cleveland Eaton, Amerikalı siyahi caz gitaristi, aranjör, besteci, yayıncı ve prodüktör (d. 1939)

2020 - Bettina Gilois, Alman-Amerikalı senarist ve yazar (d. 1961)

2020 - Mahendra Yadav, Hindistan Ulusal Kongresi'nden politikacı (d. 1950)

2020 - Volodimir Troşkin, Ukrayna asıllı Sovyet millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1947)

2021 - Raffaella Carrà, İtalyan şarkıcı, oyuncu (d. 1943)

2021 - Roger Cudney, Amerikalı aktör (d. 1936)

2021 - Richard Donner, Amerikalı film yönetmeni (d. 1930)

2021 - Vladimir Menşov, Sovyet-Rus aktör ve film yönetmeni (d. 1939)

2021 - Gillian Sheen, İngiliz eskrimci (d. 1928)

2022 - Naci Bayamlıoğlu, Türk voleybolcu, antrenör ve spor yöneticisi (d. 1939)

2022 - Manuel Charlton, İskoç hard rock gitaristi (d. 1941)

2022 - Lenny Von Dohlen, Amerikalı aktör (d. 1958)

2023 - Coco Lee, Çinli-Amerikalı şarkıcı-söz yazarı, müzik yapımcısı, dansçı ve aktris (d. 1975)