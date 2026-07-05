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Kaynak: DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda oturan kişinin uzun süre hareket etmediğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirirken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.