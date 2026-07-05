Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, kadro yapılanması kapsamında geniş çaplı bir revizyona gitti.

Geçtiğimiz sezon play-off finalinde Muğlaspor'a penaltılarda yenilerek 1. Lig'in kapısından dönen bordo-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen toplam 14 futbolcuyla yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Elazığspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca verdikleri hizmet ve katkılar için futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Elazığspor forması altında göstermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

14 FUTBOLCUYLA VEDA EDİLDİ

Elazığspor'un yollarını ayırdığı isimler şöyle:

Mikail Koçak

Ercan Coşkun

Maksut Taşkıran

Halil İbrahim Sönmez

Fuat Bavuk

Erkan Eyibil

Süleyman Özdamar

Mehmet Yılmaz

Samed Ali Kaya

Burak Altıparmak

Sakıb Aytaç

Kerem Şenyüz

Mustafa Tan

Hakan Canbazoğlu