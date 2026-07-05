Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, kadro yapılanması kapsamında geniş çaplı bir revizyona gitti.
Geçtiğimiz sezon play-off finalinde Muğlaspor'a penaltılarda yenilerek 1. Lig'in kapısından dönen bordo-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen toplam 14 futbolcuyla yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.
KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Elazığspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca verdikleri hizmet ve katkılar için futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Elazığspor forması altında göstermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
14 FUTBOLCUYLA VEDA EDİLDİ
Elazığspor'un yollarını ayırdığı isimler şöyle:
Mikail Koçak
Ercan Coşkun
Maksut Taşkıran
Halil İbrahim Sönmez
Fuat Bavuk
Erkan Eyibil
Süleyman Özdamar
Mehmet Yılmaz
Samed Ali Kaya
Burak Altıparmak
Sakıb Aytaç
Kerem Şenyüz
Mustafa Tan
Hakan Canbazoğlu