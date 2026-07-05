Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Manchester City'den kadrosuna kattığı Hollandalı stoper Nathan Ake sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

NATHAN AKE: 'BİRLİKTE ASLA UNUTULMAYACAK BİR TARİH YAZDIK'

Manchester City'den 6 yıl sonra ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Nathan Ake mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altı unutulmaz yıldan sonra, veda etme vakti geldi. Manchester City benim için sadece bir futbol kulübünden çok daha fazlası oldu, burası benim evim oldu.

Birlikte inanılmaz anlar paylaştık ve 12 kupa kazandık, sonsuza dek benimle kalacak anılar yarattık. Ama sahadaki başarıların ötesinde, bu şehri bu kadar özel kılan, kişisel hayatımdaki anlar oldu.

Burada babamı kaybettim, hayatımın en zor anlarından biriydi. Bu kulüpte oynarken evlendim ve burada geçirdiğimiz zaman boyunca iki güzel çocuğumuz oldu. Manchester, hayatımın büyük bir kısmının burada geçtiği için kalbimde her zaman özel bir yer tutacak.

Yıllar boyunca tüm takım arkadaşlarıma, menajere ve personele, paylaştığımız her an ve yarattığımız her anı için teşekkür ederim. Birlikte asla unutulmayacak bir tarih yazdık! Bana ve aileme ilk günden itibaren evimizdeymişiz gibi hissettirdiğiniz ve bizi koruduğunuz için teşekkür ederim.

Ve taraftarlara teşekkürler. En yüksek zirvelerden en zorlu düşüşlere kadar olan inanılmaz desteğiniz için teşekkür ederim. Beni ve ailemi kucakladığınız yol için her zaman minnettar olacağım.

Size bu kadar çok şey vermiş bir yere veda etmek hiç kolay değil, ama sadece minnettarlık ve ömürlük anılarla ayrılıyorum.

Manchester her zaman evim gibi hissedecek.

Her şey için teşekkürler."

'FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞME İMZALADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili de bir paylaşımda bulunan Ake, "Fenerbahce ile anlaşma imzaladığıma çok mutluyum. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinizi yakında göreceğim." ifadelerini kullandı.