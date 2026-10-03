OLAYLAR

MÖ 52 - Jül Sezar komutasındaki Roma Ordusu, Alesia Muharebesi'ni kazanarak Galya'yı fethetti.

1605 - Sadrazam Sokolluzade Lala Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Estergon Kalesi'ni ikinci kez fethetti.

1716 - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Sadaret Kaymakamlığı'na getirildi.

1739 - Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren ve Osmanlı'nın kârlı çıktığı son antlaşma olan Niş Antlaşması imzalandı.

1849 - Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, Baltimore sokaklarında perişan bir vaziyette bulundu, hastaneye kaldırıldı.

1852 - Damad Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Sadrazamı oldu.

1912 - Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan, Osmanlı Devleti'nden 3 gün içinde Arnavutluk ve Makedonya'ya özerklik verilmesini istediler. Osmanlı, bu notayı reddedince 8 Ekim'de I. Balkan Savaşı başladı.

1922 - Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasıyla sonuçlanan Mudanya Konferansı başladı.

1926 - Atatürk'ün ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.

1929 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, ismini Yugoslavya Krallığı olarak değiştirdi.

1931 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete geçti.

1932 - Birleşik Krallık mandası Irak bağımsızlığını ilan etti.

1935 - İtalya Krallığı, Etiyopya'yı işgal harekâtına başladı.

1952 - Birleşik Krallık ilk atom bombası denemesini, Monte Bello adasında gerçekleştirerek dünyanın 3. nükleer gücü oldu.

1953 - Çanakkale açıklarında İsveç Bandıralı Naboland gemisiyle çarpışarak batan, 81 denizcinin öldüğü TCG Dumlupınar denizaltısı ile ilgili dava sonuçlandı: Naboland kaptanı 6 ay ağır hapse mahkûm edildi, Dumlupınar Komutanı Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu beraat etti.

1965 - Küba lideri Fidel Castro, Che Guevara'nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba'dan ayrıldığını açıkladı.

1966 - İstanbul'un Anadolu yakasındaki son tramvay hattı da kaldırıldı.

1967 - Kuzey Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri'nin barış görüşmeleri önerisini reddetti.

1970 - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. kuruldu.

1971 - SSCB ile ABD arasında kısa adı SALT olan Stratejik Silahları Sınırlama Antlaşması imzalandı.

1973- 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol Lüleburgaz yakınlarında TPAO tarafından bulundu.

1981 - Belfast'ta, İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) tutuklularının yaptığı açlık grevi bitti. Açlık grevi 7 ay sürmüş ve 10 IRA üyesi hayatını kaybetmişti.

1984 - Devrimci Yol davası sonucu idam cezasına çarptırılan Hıdır Aslan ve İlyas Has'ın cezaları TBMM'de onaylandı.

1990 - Doğu ve Batı Almanya birleşti.

1993 - Haydar Aliyev, Azerbaycan Devlet Başkanı seçildi.

1994 - II. Nükleer Karşıtı Kongre, İstanbul'da toplandı.

2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.

2006 - THY'nin Tiran - İstanbul seferini yapan Boeing 737-400 tipi tarifeli uçağı, Hakan Ekinci adlı hava korsanı tarafından kaçırıldı.

2008 - PKK militanları, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Aktütün Karakolu'na saldırdı.

2009 - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları'nın imzaladığı Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi kuruldu.

2010 - Almanya, Versay Barış Antlaşması'nda kabul ettiği I. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş tazminatlarının son taksitini ödedi.

2012 - Suriye'den gelen top mermileri sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye, Suriye'yi vurdu.

2013 - Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldığını açıkladı.

DOĞUMLAR

1804 - Allan Kardec, Fransız yazar, Deneysel Spiritüalizm'in kurucusu (ö. 1869)

1867 - Pierre Bonnard, Fransız illüstratör, ressam ve baskı resim sanatçısı (ö. 1947)

1886 - Alain-Fournier, Fransız yazar (ö. 1914)

1889 - Carl von Ossietzky, Alman yazar (ö. 1938)

1894 - Walter Warlimont, Alman asker (ö. 1976)

1895 - Sergey Yesenin, Rus şair (ö. 1925)

1897 - Louis Aragon, Fransız yazar (ö. 1982)

1898 - Leo McCarey, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı, senarist ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1969)

1901 - Hilmi Ziya Ülken, Türk felsefeci ve sosyolog (ö. 1974)

1903 - Tekin Arıburun, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1993)

1903 - Max Mengeringhausen, Alman mühendis, mucit ve girişimci (ö. 1988)

1904 - Ernst-Günther Schenck, Alman doktor ve SS-Obersturmbannführer (ö. 1998)

1919 - James M. Buchanan, Amerikalı iktisatçı (ö. 2013)

1923 - Edward Oliver LeBlanc, Dominikalı siyasetçi (ö. 2004)

1925 - Gore Vidal, Amerikalı romancı, oyun yazarı, deneme yazarı, senarist ve siyasi aktivist (ö. 2012)

1925 - Simone Segouin, Fransız partizan (ö. 2023)

1925 - George Wein, Amerikalı yapımcı ve müzisyen (ö. 2021)

1928 - Erik Bruhn, Danimarkalı dansör, koreograf, sanat yönetmeni, oyuncu ve yazar (ö. 1986)

1931 - Samim Emek, Türk futbolcu ve teknik direktör

1935 - Armen Cigarhanyan, Ermeni-Sovyet aktör ve tiyatro yönetmeni (ö. 2020)

1935 - Charles Duke, Amerikalı astronot

1936 - Steve Reich, Amerikalı besteci

1939 - Bob Amstrong, Amerikalı güreşçi (ö. 2020)

1940 - Mike Troy, Amerikalı eski Olimpiyat yüzücüsü (ö. 2019)

1941 - Andrea de Adamich, İtalyan Formula 1 pilotu (ö. 2025)

1941 - Chubby Checker, Amerikalı şarkıcı

1944 - Celile Toyon, Türk oyuncu

1947 - Zdenek Altner, Çek hukukçu (ö. 2016)

1947 - John Perry Barlow, Amerikalı şair ve deneme yazarı (ö. 2018)

1954 - Haluk Koç, Türk hekim ve siyasetçi

1954 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı gitarist (ö. 1990)

1955 - Buket Uzuner, Türk öykücü, romancı ve gezi yazarı

1959 - Fred Couples, Amerikalı golfçü

1959 - Jack Wagner, Amerikalı oyuncu

1962 - Tommy Lee, Amerikalı müzisyen

1964 - Clive Owen, İngiliz oyuncu

1967 - Erman Ilıcak, Türk iş insanı

1968 - Bianca Krijgsman, Hollandalı aktris

1969 - Gwen Stefani, Amerikalı şarkıcı

1970 - Selahaddin Menteş, Türk hukukçu ve hakim

1970 - Zeynep Casalini, Türk-İtalyan ses sanatçısı

1972 - Gianluca Arrighi, İtalyan yazar ve avukat

1973 - Lena Headey, İngiliz sinema oyuncusu

1973 - Neve Campbell, Amerikalı oyuncu

1973 - Uğur Dağdelen, Türk futbolcu (ö. 2015)

1975 - India.Arie, Amerikalı şarkıcı-söz yazarı ve prodüktör

1976 - Herman Li, Hong Konglu müzisyen

1976 - Seann William Scott, Amerikalı oyuncu

1978 - Claudio Pizarro, Perulu futbolcu

1978 - Gerald Asamoah, Alman futbolcu

1978 - Jake Shears, Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı

1979 - John Morrison, Amerikalı güreşçi ve aktör

1981 - Andreas Isaksson, İsveçli futbolcu

1981 - Zlatan Ibrahimović, İsveçli futbolcu

1983 - Fred, Brezilyalı futbolcu

1983 - Tessa Thompson, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve şarkı yazarı

1984 - Yoon Eun Hye, Güney Koreli model, oyuncu ve şarkıcı

1984 - Jessica Parker Kennedy, Kanadalı aktris

1984 - Ashlee Simpson, Amerikalı şarkıcı

1988ASAP Rocky, Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmeni

Erika Kaar, Polonyalı oyuncu

Alicia Vikander, İsveçli oyuncu, yapımcı ve dansçı

1997 - Bang Chan, Güney Kore/Avusturalyalı şarkıcı, dansçı, rapçi, söz yazarı ve yapımcı

2004 - Noah Schnapp, Kanadalı-Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu

ÖLÜMLER

MÖ 42 - Gaius Cassius Longinus, Romalı senatör (d. MÖ 85)

1078 - I. İzyaslav, Kiev büyük prensi (d. 1024)

1226 - Assisili Françesko, Fransisken Tarikatı'nın kurucusu olan keşiş, mistik ve sonradan Hristiyan azizi (d. 1181)

1629 - Giorgi Saakadze, Gürcü siyasetçi ve komutan (d. 1570)

1649 - Giovanni Diodati, İsviçreli Protestan ilâhiyatçı (d. 1575)

1685 - Juan Carreño de Miranda, İspanyol ressam (d. 1614)

1838 - Kara Şahin, Kızılderili kabilelerinden Sauk'ların Şefi (d. 1767)

1860 - Alfred Edward Chalon, İsviçreli ressam (d. 1780)

1877 - Rómulo Díaz de la Vega, Meksikalı siyasetçi (d. 1800)

1896 - William Morris, İngiliz şair, roman yazarı ve ressam (d. 1834)

1929 - Gustav Stresemann, Alman siyasetçi, Weimar Cumhuriyeti Şansölyesi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1878)

1931 - Carl Nielsen, Danimarkalı besteci ve aynı zamanda virtüöz kemancı, kornet çalgısı, orkestra şefi, müzik eğitimcisi (d. 1865)

1932 - Max Wolf, bir Alman gök bilimci ve astrofotografiçı (d. 1863)

1941 - Adalbert Czerny, Avusturyalı çocuk doktoru (d. 1863)

1941 - Wilhelm Kienzl, Avusturyalı besteci (d. 1857)

1952 - Zavel Kwartin, Rus asıllı Yahudi şarkıcı (Hazan) ve besteci (d. 1874)

1956 - Džafer-beg Kulenović, Boşnak siyasetçi (Yugoslavya Krallığı Orman ve Madencilik Bakanı ve Bağımsız Hırvatistan Devleti Başkan Yardımcısı) (d. 1891)

1967 - Woody Guthrie, Amerikalı folk müzik şarkıcısı (d. 1912)

1968 - Fakih Usman, Endonezyalı politikacı (d. 1902)

1969 - Skip James, Amerikalı blues şarkıcısı, gitarist ve şarkı sözü yazarı (d. 1902)

1975 - Guy Mollet, Fransız siyasetçi ve Fransa Başbakanı (d. 1905)

1978 - Muzaffer Kuşakçıoğlu, Türk siyasetçi (d. 1905)

1979 - Nicos Poulantzas, Yunan asıllı Fransız sosyolog ve felsefeci (d. 1936)

1987 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (d. 1910)

1993 - Mahmut Şerafettin Dikerdem, Türk diplomat ve yazar (d. 1916)

1998 - Roddy McDowall, İngiliz oyuncu (d. 1928)

1999 - Akio Morita, Japon iş insanı ve Sony'nin kurucusu (d. 1921)

2004 - Janet Leigh, Amerikalı oyuncu (d. 1927)

2005 - Francesco Scoglio, İtalyan teknik direktör (d. 1941)

2005 - Nurettin Ersin, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18. Genelkurmay Başkanı (d. 1918)

2010 - Philippa Foot, İngiliz filozof (d. 1920)

2013 - Masae Kasai, Japon voleybolcu (d. 1933)

2014 - Behcet Nacar, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)

2014 - Jean-Jacques Marcel, Fransız eski millî futbolcu (d. 1931)

2015 - Denis Healey, İngiltere'nin eski bakanlarından, İşçi Partili siyasetçi (d. 1917)

2016 - Andrew Vicari, Galli ressam (d. 1938)

2016 - Ljupka Dimitrovska, Makedonya doğumlu Hırvat şarkıcı (d. 1946)

2016 - Mehmet Türker Acaroğlu, Türk araştırmacı-yazar, kütüphaneci, dokümantalist ve çevirmen (d. 1915)

2017 - Rodney Bickerstaffe, İngiliz aktivist, yönetici ve sendikacı (d. 1945)

2017 - Michel Jouvet, Fransız nörobiyolog ve oneirolog (d. 1925)

2017 - Isabella Karle, Amerikalı bilim insanı (d. 1921)

2017 - Celal Talabani, Iraklı Kürt siyasetçi ve Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı (d. 1933)

2018 - Elisabeth Andersen, Hollandalı oyuncu (d. 1920)

2018 - Julien Bogaert, Belçikalı kano yarışçısı (d. 1924)

2018 - Roger Gibbs, İngiliz girişimci ve iş insanı (d. 1934)

2018 - Leon Lederman, Amerikalı fizikçi (d. 1922)

2018 - John Von Ohlen, Amerikalı caz müzisyeni ve besteci (d. 1941)

2018 - Yıldırım Öcek, Türk oyuncu (d. 1952)

2019 - Diogo Freitas do Amaral, Portekizli siyasetçi, akademisyen ve Portekiz Başbakanı (d. 1941)

2020 - Thomas Jefferson Byrd, Amerikalı oyuncu (d. 1950)

2020 - Karel Fiala, Çek opera sanatçısı ve aktör (d. 1925)

2020 - Armelia McQueen, Amerikalı aktris (d. 1952)

2021 - Todd Akin, Amerikalı siyasetçi, iş adamı ve mühendis (d. 1947)

2021 - Luis Belló, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (d. 1929)

2021 - Blanka Bohdanová, Çek tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1930)

2021 - Samantha Epasinghe, Sri Lankalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1967)

2021 - Cynthia Harris, Amerikalı aktris (d. 1934)

2021 - Jorge Medina, Şilili Roma Katolik piskopos ve Kardinaldir (d. 1926)

2021 - Ghanashyam Nayak, Hint aktör (d. 1945)

2021 - Marc Pilcher, İngiliz saç stilisti ve makyaj sanatçısı (d. 1967)

2021 - Marta Rojas, Kübalı gazeteci, tarihçi, yazar ve devrimci (d. 1928)

2021 - Bernard Tapie Fransız iş insanı, aktör, şarkıcı, sunucu ve siyasetçi (d. 1943)

2021 - Lars Vilks, İsveçli çizer, karikatürist, heykeltıraş ve sanat tarihçisi (d. 1946)

2022 - Ekow Blankson, Ganalı aktör ve iş insanı (d. 1972)

2025 - Patrica Routledge, İngiliz oyuncu ve şarkıcı (d. 1929)