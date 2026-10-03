OLAYLAR
MÖ 52 - Jül Sezar komutasındaki Roma Ordusu, Alesia Muharebesi'ni kazanarak Galya'yı fethetti.
1605 - Sadrazam Sokolluzade Lala Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Estergon Kalesi'ni ikinci kez fethetti.
1716 - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Sadaret Kaymakamlığı'na getirildi.
1739 - Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren ve Osmanlı'nın kârlı çıktığı son antlaşma olan Niş Antlaşması imzalandı.
1849 - Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, Baltimore sokaklarında perişan bir vaziyette bulundu, hastaneye kaldırıldı.
1852 - Damad Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Sadrazamı oldu.
1912 - Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan, Osmanlı Devleti'nden 3 gün içinde Arnavutluk ve Makedonya'ya özerklik verilmesini istediler. Osmanlı, bu notayı reddedince 8 Ekim'de I. Balkan Savaşı başladı.
1922 - Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasıyla sonuçlanan Mudanya Konferansı başladı.
1926 - Atatürk'ün ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.
1929 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, ismini Yugoslavya Krallığı olarak değiştirdi.
1931 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete geçti.
1932 - Birleşik Krallık mandası Irak bağımsızlığını ilan etti.
1935 - İtalya Krallığı, Etiyopya'yı işgal harekâtına başladı.
1952 - Birleşik Krallık ilk atom bombası denemesini, Monte Bello adasında gerçekleştirerek dünyanın 3. nükleer gücü oldu.
1953 - Çanakkale açıklarında İsveç Bandıralı Naboland gemisiyle çarpışarak batan, 81 denizcinin öldüğü TCG Dumlupınar denizaltısı ile ilgili dava sonuçlandı: Naboland kaptanı 6 ay ağır hapse mahkûm edildi, Dumlupınar Komutanı Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu beraat etti.
1965 - Küba lideri Fidel Castro, Che Guevara'nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba'dan ayrıldığını açıkladı.
1966 - İstanbul'un Anadolu yakasındaki son tramvay hattı da kaldırıldı.
1967 - Kuzey Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri'nin barış görüşmeleri önerisini reddetti.
1970 - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. kuruldu.
1971 - SSCB ile ABD arasında kısa adı SALT olan Stratejik Silahları Sınırlama Antlaşması imzalandı.
1973- 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol Lüleburgaz yakınlarında TPAO tarafından bulundu.
1981 - Belfast'ta, İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) tutuklularının yaptığı açlık grevi bitti. Açlık grevi 7 ay sürmüş ve 10 IRA üyesi hayatını kaybetmişti.
1984 - Devrimci Yol davası sonucu idam cezasına çarptırılan Hıdır Aslan ve İlyas Has'ın cezaları TBMM'de onaylandı.
1990 - Doğu ve Batı Almanya birleşti.
1993 - Haydar Aliyev, Azerbaycan Devlet Başkanı seçildi.
1994 - II. Nükleer Karşıtı Kongre, İstanbul'da toplandı.
2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
2006 - THY'nin Tiran - İstanbul seferini yapan Boeing 737-400 tipi tarifeli uçağı, Hakan Ekinci adlı hava korsanı tarafından kaçırıldı.
2008 - PKK militanları, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Aktütün Karakolu'na saldırdı.
2009 - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları'nın imzaladığı Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi kuruldu.
2010 - Almanya, Versay Barış Antlaşması'nda kabul ettiği I. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş tazminatlarının son taksitini ödedi.
2012 - Suriye'den gelen top mermileri sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye, Suriye'yi vurdu.
2013 - Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldığını açıkladı.
DOĞUMLAR
1804 - Allan Kardec, Fransız yazar, Deneysel Spiritüalizm'in kurucusu (ö. 1869)
1867 - Pierre Bonnard, Fransız illüstratör, ressam ve baskı resim sanatçısı (ö. 1947)
1886 - Alain-Fournier, Fransız yazar (ö. 1914)
1889 - Carl von Ossietzky, Alman yazar (ö. 1938)
1894 - Walter Warlimont, Alman asker (ö. 1976)
1895 - Sergey Yesenin, Rus şair (ö. 1925)
1897 - Louis Aragon, Fransız yazar (ö. 1982)
1898 - Leo McCarey, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı, senarist ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1969)
1901 - Hilmi Ziya Ülken, Türk felsefeci ve sosyolog (ö. 1974)
1903 - Tekin Arıburun, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1993)
1903 - Max Mengeringhausen, Alman mühendis, mucit ve girişimci (ö. 1988)
1904 - Ernst-Günther Schenck, Alman doktor ve SS-Obersturmbannführer (ö. 1998)
1919 - James M. Buchanan, Amerikalı iktisatçı (ö. 2013)
1923 - Edward Oliver LeBlanc, Dominikalı siyasetçi (ö. 2004)
1925 - Gore Vidal, Amerikalı romancı, oyun yazarı, deneme yazarı, senarist ve siyasi aktivist (ö. 2012)
1925 - Simone Segouin, Fransız partizan (ö. 2023)
1925 - George Wein, Amerikalı yapımcı ve müzisyen (ö. 2021)
1928 - Erik Bruhn, Danimarkalı dansör, koreograf, sanat yönetmeni, oyuncu ve yazar (ö. 1986)
1931 - Samim Emek, Türk futbolcu ve teknik direktör
1935 - Armen Cigarhanyan, Ermeni-Sovyet aktör ve tiyatro yönetmeni (ö. 2020)
1935 - Charles Duke, Amerikalı astronot
1936 - Steve Reich, Amerikalı besteci
1939 - Bob Amstrong, Amerikalı güreşçi (ö. 2020)
1940 - Mike Troy, Amerikalı eski Olimpiyat yüzücüsü (ö. 2019)
1941 - Andrea de Adamich, İtalyan Formula 1 pilotu (ö. 2025)
1941 - Chubby Checker, Amerikalı şarkıcı
1944 - Celile Toyon, Türk oyuncu
1947 - Zdenek Altner, Çek hukukçu (ö. 2016)
1947 - John Perry Barlow, Amerikalı şair ve deneme yazarı (ö. 2018)
1954 - Haluk Koç, Türk hekim ve siyasetçi
1954 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı gitarist (ö. 1990)
1955 - Buket Uzuner, Türk öykücü, romancı ve gezi yazarı
1959 - Fred Couples, Amerikalı golfçü
1959 - Jack Wagner, Amerikalı oyuncu
1962 - Tommy Lee, Amerikalı müzisyen
1964 - Clive Owen, İngiliz oyuncu
1967 - Erman Ilıcak, Türk iş insanı
1968 - Bianca Krijgsman, Hollandalı aktris
1969 - Gwen Stefani, Amerikalı şarkıcı
1970 - Selahaddin Menteş, Türk hukukçu ve hakim
1970 - Zeynep Casalini, Türk-İtalyan ses sanatçısı
1972 - Gianluca Arrighi, İtalyan yazar ve avukat
1973 - Lena Headey, İngiliz sinema oyuncusu
1973 - Neve Campbell, Amerikalı oyuncu
1973 - Uğur Dağdelen, Türk futbolcu (ö. 2015)
1975 - India.Arie, Amerikalı şarkıcı-söz yazarı ve prodüktör
1976 - Herman Li, Hong Konglu müzisyen
1976 - Seann William Scott, Amerikalı oyuncu
1978 - Claudio Pizarro, Perulu futbolcu
1978 - Gerald Asamoah, Alman futbolcu
1978 - Jake Shears, Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı
1979 - John Morrison, Amerikalı güreşçi ve aktör
1981 - Andreas Isaksson, İsveçli futbolcu
1981 - Zlatan Ibrahimović, İsveçli futbolcu
1983 - Fred, Brezilyalı futbolcu
1983 - Tessa Thompson, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve şarkı yazarı
1984 - Yoon Eun Hye, Güney Koreli model, oyuncu ve şarkıcı
1984 - Jessica Parker Kennedy, Kanadalı aktris
1984 - Ashlee Simpson, Amerikalı şarkıcı
1988ASAP Rocky, Amerikan rapçi ve müzik videosu yönetmeni
Erika Kaar, Polonyalı oyuncu
Alicia Vikander, İsveçli oyuncu, yapımcı ve dansçı
1997 - Bang Chan, Güney Kore/Avusturalyalı şarkıcı, dansçı, rapçi, söz yazarı ve yapımcı
2004 - Noah Schnapp, Kanadalı-Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu
ÖLÜMLER
MÖ 42 - Gaius Cassius Longinus, Romalı senatör (d. MÖ 85)
1078 - I. İzyaslav, Kiev büyük prensi (d. 1024)
1226 - Assisili Françesko, Fransisken Tarikatı'nın kurucusu olan keşiş, mistik ve sonradan Hristiyan azizi (d. 1181)
1629 - Giorgi Saakadze, Gürcü siyasetçi ve komutan (d. 1570)
1649 - Giovanni Diodati, İsviçreli Protestan ilâhiyatçı (d. 1575)
1685 - Juan Carreño de Miranda, İspanyol ressam (d. 1614)
1838 - Kara Şahin, Kızılderili kabilelerinden Sauk'ların Şefi (d. 1767)
1860 - Alfred Edward Chalon, İsviçreli ressam (d. 1780)
1877 - Rómulo Díaz de la Vega, Meksikalı siyasetçi (d. 1800)
1896 - William Morris, İngiliz şair, roman yazarı ve ressam (d. 1834)
1929 - Gustav Stresemann, Alman siyasetçi, Weimar Cumhuriyeti Şansölyesi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1878)
1931 - Carl Nielsen, Danimarkalı besteci ve aynı zamanda virtüöz kemancı, kornet çalgısı, orkestra şefi, müzik eğitimcisi (d. 1865)
1932 - Max Wolf, bir Alman gök bilimci ve astrofotografiçı (d. 1863)
1941 - Adalbert Czerny, Avusturyalı çocuk doktoru (d. 1863)
1941 - Wilhelm Kienzl, Avusturyalı besteci (d. 1857)
1952 - Zavel Kwartin, Rus asıllı Yahudi şarkıcı (Hazan) ve besteci (d. 1874)
1956 - Džafer-beg Kulenović, Boşnak siyasetçi (Yugoslavya Krallığı Orman ve Madencilik Bakanı ve Bağımsız Hırvatistan Devleti Başkan Yardımcısı) (d. 1891)
1967 - Woody Guthrie, Amerikalı folk müzik şarkıcısı (d. 1912)
1968 - Fakih Usman, Endonezyalı politikacı (d. 1902)
1969 - Skip James, Amerikalı blues şarkıcısı, gitarist ve şarkı sözü yazarı (d. 1902)
1975 - Guy Mollet, Fransız siyasetçi ve Fransa Başbakanı (d. 1905)
1978 - Muzaffer Kuşakçıoğlu, Türk siyasetçi (d. 1905)
1979 - Nicos Poulantzas, Yunan asıllı Fransız sosyolog ve felsefeci (d. 1936)
1987 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (d. 1910)
1993 - Mahmut Şerafettin Dikerdem, Türk diplomat ve yazar (d. 1916)
1998 - Roddy McDowall, İngiliz oyuncu (d. 1928)
1999 - Akio Morita, Japon iş insanı ve Sony'nin kurucusu (d. 1921)
2004 - Janet Leigh, Amerikalı oyuncu (d. 1927)
2005 - Francesco Scoglio, İtalyan teknik direktör (d. 1941)
2005 - Nurettin Ersin, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18. Genelkurmay Başkanı (d. 1918)
2010 - Philippa Foot, İngiliz filozof (d. 1920)
2013 - Masae Kasai, Japon voleybolcu (d. 1933)
2014 - Behcet Nacar, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)
2014 - Jean-Jacques Marcel, Fransız eski millî futbolcu (d. 1931)
2015 - Denis Healey, İngiltere'nin eski bakanlarından, İşçi Partili siyasetçi (d. 1917)
2016 - Andrew Vicari, Galli ressam (d. 1938)
2016 - Ljupka Dimitrovska, Makedonya doğumlu Hırvat şarkıcı (d. 1946)
2016 - Mehmet Türker Acaroğlu, Türk araştırmacı-yazar, kütüphaneci, dokümantalist ve çevirmen (d. 1915)
2017 - Rodney Bickerstaffe, İngiliz aktivist, yönetici ve sendikacı (d. 1945)
2017 - Michel Jouvet, Fransız nörobiyolog ve oneirolog (d. 1925)
2017 - Isabella Karle, Amerikalı bilim insanı (d. 1921)
2017 - Celal Talabani, Iraklı Kürt siyasetçi ve Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı (d. 1933)
2018 - Elisabeth Andersen, Hollandalı oyuncu (d. 1920)
2018 - Julien Bogaert, Belçikalı kano yarışçısı (d. 1924)
2018 - Roger Gibbs, İngiliz girişimci ve iş insanı (d. 1934)
2018 - Leon Lederman, Amerikalı fizikçi (d. 1922)
2018 - John Von Ohlen, Amerikalı caz müzisyeni ve besteci (d. 1941)
2018 - Yıldırım Öcek, Türk oyuncu (d. 1952)
2019 - Diogo Freitas do Amaral, Portekizli siyasetçi, akademisyen ve Portekiz Başbakanı (d. 1941)
2020 - Thomas Jefferson Byrd, Amerikalı oyuncu (d. 1950)
2020 - Karel Fiala, Çek opera sanatçısı ve aktör (d. 1925)
2020 - Armelia McQueen, Amerikalı aktris (d. 1952)
2021 - Todd Akin, Amerikalı siyasetçi, iş adamı ve mühendis (d. 1947)
2021 - Luis Belló, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (d. 1929)
2021 - Blanka Bohdanová, Çek tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1930)
2021 - Samantha Epasinghe, Sri Lankalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1967)
2021 - Cynthia Harris, Amerikalı aktris (d. 1934)
2021 - Jorge Medina, Şilili Roma Katolik piskopos ve Kardinaldir (d. 1926)
2021 - Ghanashyam Nayak, Hint aktör (d. 1945)
2021 - Marc Pilcher, İngiliz saç stilisti ve makyaj sanatçısı (d. 1967)
2021 - Marta Rojas, Kübalı gazeteci, tarihçi, yazar ve devrimci (d. 1928)
2021 - Bernard Tapie Fransız iş insanı, aktör, şarkıcı, sunucu ve siyasetçi (d. 1943)
2021 - Lars Vilks, İsveçli çizer, karikatürist, heykeltıraş ve sanat tarihçisi (d. 1946)
2022 - Ekow Blankson, Ganalı aktör ve iş insanı (d. 1972)
2025 - Patrica Routledge, İngiliz oyuncu ve şarkıcı (d. 1929)