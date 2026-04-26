OLAYLAR

1865 - ABD Başkanı Abraham Lincoln'ü bir suikastla öldüren John Wilkes Booth, Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri askerleri tarafından on iki günlük bir insan avının sonunda, kuzey Virginia'nın kırsal kesiminde yakalandı ve öldürüldü.

1870 - Osmanlı Devleti’nde, Dârülmuallimât (Kız Öğretmen Okulu) açıldı. Sınavla 32 kız öğrenci alındı.

1903 - Ünlü İspanyol takımı Atlético Madrid kuruldu.

1912 - İlk defa, bir Osmanlı pilotu olan Fesa Bey (Evrensev), Osmanlı tayyaresi ile Türk toprakları üzerinde uçtu.

1930 - İstanbul, Mecidiyeköy'deki likör fabrikası açıldı.

1937 - Guernica Bombardımanı: General Franco'ya yardım amacıyla Hitler'in talebiyle bazı gönüllü havacıların İspanya'nın Bask bölgesindeki Guernica kentini bombalaması.

1954 - Burdur Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.

1954 - Kore ve Hindiçin ile ilgili Cenevre Konferansı toplandı.

1961 - Yüksek Seçim Kurulu oluşturuldu.

1964 - Tanganika Cumhuriyeti, Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesiyle Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti kuruldu. Julius Nyerere Cumhurbaşkanı oldu.

1966 - Özbekistan'a bağlı Taşkent'te meydana gelen 7,5 Richter ölçeğindeki deprem, neredeyse kentin tamamını yerle bir etti.

1967 - Pablo Picasso'nun bir tablosu, yaşayan bir sanatçı için o güne kadarki en yüksek fiyat olan 532.000 dolara satıldı.

1971 - 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Adalet Bakanı İsmail Arar, gazetecilerin "Bir isyan mı var?" sorusunu cevapsız bıraktı. Bir ay süreyle sıkıyönetim ilan edilen iller şunlar: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Siirt, Zonguldak.

1971 - Sıkıyönetim, Devrimci Doğu Kültür Ocakları ve Dev-Genç'i kapattı.

1972 - Yazar Sevgi Soysal, bir yıl hapse mahkûm oldu.

1977 - Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit'in seçim otobüsü, Niksar'da kurşunlandı. Saldırıda 10 kişi yaralandı.

1978 - Dr. Cengiz Taşer, TRT Genel Müdürü olarak atandı.

1979 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarını yasakladığını bildirdi.

1986 - Çernobil faciası: Ukrayna'nın (SSCB) Çernobil kentinde meydana gelen ve yaklaşık 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan, Türkiye de etkilendi.

1988 - Tıp Etik Kurulu, Dr. Ziya Özel'in kanserli hastaların tedavisinde kullandığı zakkum ekstresinin ilaç olmadığına karar verdi.

1991 - İstanbul Çavuşoğlu Lisesi, Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonu oldu.

1991 - Karabağ bölgesinde, 4 Azeri güvenlik görevlisi öldürüldü. Olayı “Karabağ Savaşçıları” adlı örgüt üstlendi.

1994 - Bir Çin uçağı, Japonya'da düştü ve 264 kişi öldü.

1994 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Oyların yüzde 62'sini alan Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi, seçimlerin galibi oldu.

1995 - 31 Mart'ta PKK militanları tarafından kaçırılan Reuters muhabiri Fatih Sarıbaş ile Agence France-Presse (Fransız Basın Ajansı) muhabiri Kadri Gürsel serbest bırakıldı.

1995 - Türkiye'nin ilk kadın kaymakamları Elif Arslan ile Özlem Bozkurt görevlerine başladılar.

1996 - Türkiye'nin ilk üst geçit lokantası TEM otoyolu üzerinde McDonald's tarafından Sapanca'da açıldı.

1997 - Sanayi Bakanı Yalım Erez ile Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, Refahyol Hükümetinin Cumhuriyet'in temel niteliklerini tahrip ettiğini, Türkiye için fayda değil, zarar getirdiğini açıklayarak istifa ettiler.

1999 - Çernobil Faciası'nın yıl dönümünde sanal korsanlar bilgisayarları kilitledi. Çernobil virüsü'nden 300 bin PC etkilendi. Binlerce şirkette büyük panik yaşandı. Faturası 100 milyon dolar.

2000 - Eskişehir Milletvekili Mail Büyükerman, Cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösterildiği gerekçesiyle DSP'den istifa etti.

2001 - Liberal Demokrat Parti'den Junichirō Koizumi, ilk Japon Başbakanı oldu.

2004 - Karadenizliler, Çernobil faciasından tam 18 yıl sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ahmed Yüksel Özemre hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe; Karadeniz'de kanser vakalarının artması.

2005 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği 10 bin polis kadrosu açılmasına ve ilahiyat mezunlarının da polis olabilmesine olanak sağlayan yasa, TBMM'de aynen kabul edildi.

2005 - Birleşmiş Milletler, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı.

2006 - TTNET Anonim Şirketi kuruldu.

2007 - Pekin'de Olimpiyat Oyunları ateşi yakıldı.

2010 - Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyünde, 7'si çocuk 44 kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 8 kişiden, 6'sına kırk dörder kez müebbet hapis verildi. Bilge Köyü Katliamı olarak tarihe geçen olayda; yaşı küçük olan bir sanığa 44 kez 15 yıl, evinde silah bulunduran sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildi.

DOĞUMLAR

121 - Marcus Aurelius, Roma İmparatoru (ö. 180)

757 - I. Hişâm, Endülüs Emevî Devleti'nin ikinci emiri (ö. 796)

764 - Hâdî, Dördüncü Abbasi halifesi (ö. 786)

1319 - II. Jean, Fransa Kralı (ö. 1364)

1564 - William Shakespeare, İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu (ö. 1616)

1575 - Marie de 'Medici, Fransa Kralı IV. Henry'nin ikinci eşi (ö. 1642)

1710 - Thomas Reid, İskoç filozof (ö. 1796)

1725 - Pasquale Paoli, İtalyalı devlet adamı ve yurtsever (ö. 1807)

1785 - John James Audubon, Amerikalı ressam (ö. 1851)

1798 - Eugène Delacroix, Fransız ressam (ö. 1863)

1822 - Frederick Law Olmsted, Amerikalı mimar (ö. 1903)

1856 - Henry Morgenthau, Amerikalı siyasetçi (ö. 1946)

1865 - Akseli Gallen-Kallela, Fin ressam (ö. 1931)

1879 - Eric Campbell, İngiliz asıllı sessiz sinema dönemi oyuncusu, tiyatrocu (ö. 1917)

1879 - Owen Richardson, İngiliz fizikçi (ö. 1959)

1886 - Abdullah Tukay (Ğabdulla Tuqay), Tatar şair (ö. 1913)

1889 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (ö. 1951)

1894 - Rudolf Hess, Alman siyasetçi ve NSDAP milletvekili (ö. 1987)

1896 - Ernst Udet, Alman Pilot (ö. 1941)

1897 - Douglas Sirk, Alman asıllı Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1987)

1898 - Vicente Aleixandre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1984)

1900 - Charles Francis Richter, Amerikalı yer bilimci ve mucit (ö. 1985)

1904 - Ksenofon Zolotas, Yunanistan eski başbakanı (1989-90) ve ekonomist (ö. 2004)

1905 - Jean Vigo, Fransız yönetmen (ö. 1934)

1907 - Ilias Tsirimokos, Yunan politikacı (ö. 1968)

1909 - Marianne Hoppe, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2002)

1911 - Paul Verner, Alman komünist siyasetçi (ö. 1986)

1914 - Bernard Malamud, Amerikalı romancı ve kısa öykü yazarı (ö. 1986)

1917 - Ieoh Ming Pei, Çin asıllı Amerikalı mimar ve Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi (ö. 2019)

1918 - Fanny Blankers-Koen, Hollandalı eski atlet (ö. 2004)

1925 - Michele Ferrero, İtalyan iş insanı (ö. 2015)

1927 - Anne McLaren, İngiliz biyolog ve zoolog (ö. 2007)

1927 - Harry Gallatin, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu ve koçudur (ö. 2015)

1929 - Jerzy Turonek, Polonyalı-Belaruslu tarihçi ve yazar (ö. 2019)

1931 - John Cain, Avustralyalı siyasetçi (ö. 2019)

1932 - Francis Lai, Fransız besteci (ö. 2018)

1932 - Michael Smith, İngiliz asıllı Kanadalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2000)

1933 - Carol Burnett, Amerikalı oyuncu, varyete sanatçısı, şarkıcı ve yazar

1933 - Arno Allan Penzias, Alman asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2024)

1933 - Filiberto Ojeda Rios, Porto Rikolu müzisyen ve Porto Riko adasının bağımsızlığı için savaşan Boricua Halk Ordusu'nun lideri (ö. 2005)

1936 - Yılmaz Karakoyunlu, Türk siyasetçi ve yazar (ö. 2024)

1937 - Jean-Pierre Beltoise, Fransız Formula 1 yarışçısı (ö. 2015)

1938 - Duane Eddy, Amerikalı rock and roll gitaristi

1940 - Giorgio Moroder, İtalyan söz yazarı, DJ, albüm yapımcısı, sanatçı

1941 - Claudine Auger, Fransız oyuncu (ö. 2019)

1942 - Manfred Korfmann, Alman arkeolog (ö. 2005)

1942 - Bobby Rydell, Amerikalı rock and roll şarkıcısı, baterist ve aktör (ö. 2022)

1943 - Peter Zumthor, İsviçreli mimar

1946 - Robert Anker, Hollandalı yazar (ö. 2017)

1949 - Carlos Bianchi, Arjantinli profesyonel futbolcu ve teknik direktör

1951 - Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu

1954 - Akrep Nalan, Türk pop müzik şarkıcısı (ö. 2022)

1956 - Emrehan Halıcı, Türk siyasetçi

1956 - Koo Stark, Amerikalı fotoğrafçı ve oyuncu

1958 - Giancarlo Esposito, Amerikalı oyuncu

1959 - Gülenay Kalkan, Türk oyuncu

1960 - H. G. Carrillo, Amerikalı yazar (ö. 2020)

1961 - Anthony Cumia, Amerikalı radyo programcısı

1961 - Joan Chen, Çin Halk Cumhuriyeti asıllı Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmeni

1963 - Jet Li, Çinli dövüş sanatları oyuncusu ve aktör

1964 - Mark Esper, Amerikalı politikacı ve iş insanı

1965 - Kevin James, Amerikalı aktör ve komedyen

1967 - Marianne Jean-Baptiste, İngiliz aktris

1967 - Kane, İspanyol asıllı Amerikalı güreşçi ve aktör

1970 - Melania Trump, Sloven asıllı Amerikalı model ve Donald Trump'ın eşi

1970 - Ümit Sayın, Türk pop müzik şarkıcısı, besteci.

1970 - Tionne Watkins, ABD'li şarkıcı

1972 - Kiko, İspanyol futbolcu

1975 - Joey Jordison, Amerikalı müzisyen ve Slipknot bateristi (ö. 2021)

1976 - Catie Lazarus, Amerikalı yazar, komedyen ve talk show sunucusu (ö. 2020)

1976 - Nefise Karatay, Türk oyuncu, manken ve sunucu

1977 - Jason Earles, Amerikalı oyuncu

1977 - Tom Welling, Amerikalı oyuncu

1978 - Stana Katic, Kanadalı aktris

1978 - Peter Madsen, Danimarkalı futbolcu

1980 - Jordana Brewster, Amerikalı oyuncu

1980 - Umut Sarıkaya, Türk karikatürist

1980 - Channing Tatum, Amerikalı aktör ve film yapımcısı

1981 - Ms. Dynamite, İngiliz hiphop müzisyeni ve rap şarkıcısı

1983 - Jessica Lynch, ABD Silahlı Kuvvetleri İstihkâm Kolordusuna bağlı eski onbaşı

1985 - Anduele Pryor, Hollandalı futbolcu

1986 - Lior Refaelov, İsrailli futbolcu

1987 - Coke, İspanyol futbolcu

1987 - Jessica Lee Rose, Amerikalı oyuncu

1988 - Manuel Viniegra, Meksikalı futbolcu

1989 - Daesung, Güney Koreli bir şarkıcı ve oyuncu

1992 - Delon Wright, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Gizem Örge, Türk voleybolcu

1994 - Daniil Kvyat, Rus Formula 1 pilotu

1995 - Tilbe Şenyürek, Türk basketbolcu

1996 - Yuma Suzuki, Japon futbolcu

1997 - Shunta Shimura, Japon futbolcu

2001 - Ekrem Sancaklı, Türk basketbolcu

2001 - Thiago Almada, Arjantinli futbolcu

2001 - Jayden Oosterwolde, Hollandalı futbolcu

ÖLÜMLER

757 - Papa II. Stephanus, Papa ve Papalık Devletlerinin ilk hükümdarı (d. ??)

1192 - Go-Shirakawa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 77. imparatoru (d. 1127)

1392 - Jeong Mong-ju, Goryeo Hanedanı döneminde yaşamış Koreli düşünür ve devlet adamı (d. 1338)

1444 - Robert Campin, Flaman ressam (d. 1378)

1478 - Giuliano de' Medici, Piero de' Medici ve Lucrezia Tornabuoni'nin ikinci çocuğu (d. 1453)

1478 - Jacopo de' Pazzi. 1464 yılında Pazzi Ailesi'nin başı (d. 1423)

1489 - Ashikaga Yoshihisa, Ashikaga şogunluğunun dokuzuncu şogunu (d. 1465)

1815 - Carsten Niebuhr, Alman matematikçi, haritacı ve kaşif (d. 1733)

1865 - John Wilkes Booth, Amerikalı tiyatro oyuncusu (ABD Başkanı Abraham Lincoln'e suikast düzenleyen) (d. 1838)

1910 - Bjørnstjerne Bjørnson, Norveçli yazar, şair, politikacı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1832)

1920 - Srinivasa Aiyangar Ramanujan, Hint matematikçi (d. 1887)

1936 - Samipaşazade Sezai, Türk öykücü ve romancı (d. 1859)

1940 - Carl Bosch, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1874)

1943 - Naşit Özcan, Türk tiyatrocu ve tulûat ustası (d. 1886)

1951 - Arnold Sommerfeld, Alman fizikçi (d. 1868)

1956 - Gustav Oelsner, Alman mimar ve şehir planlamacı (d. 1879)

1960 - Wander Johannes de Haas, Hollandalı fizikçi ve matematikçi (d. 1878)

1966 - Tom Florie, Amerikalı futbolcu (d. 1897)

1969 - Morihei Ueshiba, Japon dövüş sanatı üstadı ve Aikidonun kurucusu (d. 1883)

1979 - Julia Bell, İngiliz insan genetiği araştırmacısı (d. 1879)

1980 - Cicely Courtneidge, İngiliz oyuncu (d. 1893)

1981 - Jim Davis, Amerikalı aktör (d. 1909)

1984 - Count Basie, Amerikalı caz piyanisti ve orkestra şefi (d. 1904)

1984 - Helge Løvland, Norveçli dekatloncu (d. 1890)

1985 - Aylin Urgal, Türk pop müzik sanatçısı (d. 1951)

1986 - Broderick Crawford, Amerikalı aktör (d. 1911)

1989 - Lucille Ball, Amerikalı aktris ve komedyen (d. 1911)

1991 - Carmine Coppola, Amerikalı besteci, müzik yapımcısı, söz yazarı (d. 1910)

1994 - Masutatsu Oyama, Kyokushin-kai karatesinin kurucusu (d. 1923)

1999 - Jill Dando, İngiliz gazeteci ve televizyon sunucusu (d. 1961)

2002 - Orhan Elmas, Türk oyuncu ve yönetmen (d. 1927)

2003 - Yun Hyon-seok, Güney Kore Gey şair ve yazar (d. 1984)

2004 - Hubert Selby Jr., Amerikalı yazar (d. 1928)

2005 - Elisabeth Domitien, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ilk ve tek kadın başbakanı (d. 1925)

2005 - Maria Schell, Avusturyalı aktris (d. 1926)

2006 - Ali Ekber Çiçek, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1935)

2008 - Árpád Orbán, Macar futbolcu (d. 1938)

2009 - Macha Béranger, doğum adıyla: Michèle Riond), Fransız radyo sunucusu ve oyuncu (d. 1941)

2012 - Şahap Kocatopçu, Türk siyasetçi (d. 1916)

2014 - Gerald Guralnik, Amerikalı, Brown Üniversitesi öğretim üyesi fizikçi (d. 1936)

2014 - Rashad Harden, Amerikalı hip hop müzisyeni ve DJ (d. 1979)

2015 - Jayne Meadows (doğum adıyla: Jane Cotter), Amerikalı oyuncu (d. 1919)

2016 - Vincent Darius, Granadalı din adamı (d. 1955)

2016 - Arne Elsholtz, Alman oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1944)

2017 - Moïse Brou, Fildişi Sahili doğumlu Gabonlu millî futbolcu (d. 1982)

2017 - Jonathan Demme, Amerikalı yönetmen (d. 1944)

2018 - Jean Duprat, Fransız siyasetçi (d. 1936)

2018 - Yoshinobu Ishii, Japon eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1939)

2018 - Gianfranco Parolini, İtalyan sinema yönetmeni, senarist ve aktör (d. 1925)

2019 - James Banks, Amerikalı futbolcu (d. 1964)

2019 - Elina Bistritskaya, Sovyet-Rus oyuncu (d. 1928)

2019 - Nasır Farbod, İranlı siyasetçi ve üst düzey rütbeli asker (d. 1922)

2019 - Jessie Lawrence Ferguson, siyahi Amerikalı oyuncu (d. 1942)

2019 - Mae Schmidle, Amerikalı siyasetçi (d. 1926)

2019 - Ellen Schwiers, Alman oyuncu (d. 1930)

2020 - Emilio S Allué, Katolik İspanyol piskopos (d. 1935)

2020 - Laura Bernal, Arjantinli diplomat (d. 1956)

2020 - Giulietto Chiesa, Avrupa Parlamentosu milletvekili (d. 1940)

2020 - Miquéias Fernandes, Brezilyalı politikacı ve avukat (d. 1950)

2020 - Aarón Hernán, Meksikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1930)

2020 - Claudio Risi, İtalyan film yönetmeni (d. 1948)

2020 - Badruddin Shaikh, Hint politikacı ve Hindistan Ulusal Kongresi üyesi (d. 1952)

2020 - Henri Weber, Fransız siyasetçi (d. 1944)

2021 - Vassos Lyssarides, Kıbrıslı Rum doktor ve siyasetçi (d. 1920)

2021 - Florence Piron, Fransa doğumlu Kanadalı antropolog, akademisyen ve etikçi (d. 1966)

2022 - Ann Davies, İngiliz aktris (d. 1934)

2022 - İsmail Ogan, Olimpiyat Oyunları şampiyonu Türk güreşçi (d. 1933)

2025 - Andy Bey, Amerikalı caz şarkıcısı ve piyanist (d. 1939)