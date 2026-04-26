İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında Milan ile Juventus arasında oynanacak dev maç Kenan Yıldız ve eski hocası Massimiliano Allegri'yi karşı karşıya getirecek.

KENAN’I SAHNEYE ÇIKARAN İSİM

Massimiliano Allegri, Juventus’taki ikinci döneminde Kenan Yıldız’a ilk kez şans veren teknik adam olmuştu.

Genç yıldız, Serie A’daki ilk maçına henüz 18 yaşında 28 Ağustos 2023’te Allegri'nin kararıyla Udinese'ye karşı çıkmıştı.

İLK GOLÜ DE ALLEGRI DÖNEMİNDE GELDİ

Kenan Yıldız, Serie A’daki ilk gol deneyimini de yine Allegri yönetiminde yaşadı.

23 Aralık 2023’te Frosinone deplasmanında attığı golle dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, Juventus'un en özel genç yeteneklerden biri oldu.

TORINO’DA KOMŞULAR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Allegri ile Kenan Yıldız’ın bağı yalnızca saha içinde kalmadı.

İkilinin Torino şehir merkezinde aynı binada yaşadığı, zaman zaman apartman girişinde ya da asansör önünde karşılaştıkları aktarıldı.

SAN SIRO’DA DUYGUSAL BULUŞMA

Juventus ile Milan arasındaki mücadele, Kenan Yıldız için ayrı anlam taşıyor.

Kariyerinde önemli kapıyı açan teknik adamla bu kez rakip olacak genç yıldızın performansı merakla bekleniyor.

KENAN JUVENTUS’UN YÜZÜ OLDU

Şubat ayında sözleşmesini yenileyen Kenan Yıldız, Juventus’un yeni sembol isimlerinden biri haline geldi. 10 numarayı taşıyan milli futbolcu, kulübün geleceği olarak görülüyor. Bunda en önemli pay sahibi isimlerin başında ise şu sıralar Milan'ı çaştıran Allegri geliyor.

MILAN-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan-Juventus maçı 26 Nisan Pazar günü TSİ 21:45'te oynanacak. Dev karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 kanallarında canlı yayınlanacak.