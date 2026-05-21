OLAYLAR

996 - III. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya Kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü.

1847 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

1864 - Çerkesler'in (kendi dillerinde Адыгэхэр ((Adiğeler), Vatanları olan Çerkesya'dan (kendi dillerinde Адыгэ Хэку (Adiğe Heku)) Çarlık Rusyası tarafından soykırıma maruz kalıp Osmanlı topraklarına sürgün edilmesi.

1881 - Amerikan Kızılhaçı, Clara Barton tarafından kuruldu.

1889 - İttihat ve Terakki Fırkası kuruldu.

1900 - Rusya, Çin'deki Boxer ayaklanmasını bahane ederek Mançurya'yı işgale başladı.

1904 - FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.

1927 - Amerikalı havacı Charles Lindbergh, 'Sprit of St. Louis' adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak, Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu.

1960 - Harp Okulu öğrencileri, Hükûmet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı.

1963 - Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, Anayasa'nın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu, fakat başarılı olamadı.

1979 - San Francisco, Kaliforniya'da Dan White'ın, Harvey Milk ve George Moscone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşı, "White Night Riots" (Beyaz Gece Ayaklanması) yaşandı.

1981 - Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı.

1983 - Avrupa Konseyi'nin, Avrupa medeniyetinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergilerden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı.

1991 - Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü.

1994 - Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacı öldü.

1996 - Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı.

1997 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.

2017 - Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek EuroLeague şampiyonu oldu.

DOĞUMLAR

1173 - Shinran, Japon Budist keşiş (ö. 1263)

1471 - Albrecht Dürer, Alman ressam ve matematikçi (ö. 1528)

1527 - II. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1598)

1688 - Alexander Pope, İngiliz şair (ö. 1744)

1759 - Joseph Fouché, Fransız devlet adamı ve devrimci (ö. 1820)

1792 - Gaspard-Gustave Coriolis, Fransız matematikçi ve bilim insanı (ö.1843)

1799 - Mary Anning, Britanyalı fosil koleksiyoncusu, fosil taciri ve paleontolojist (ö. 1847)

1808 - Lavrentiy Alekseyeviç Zagoskin, Rus deniz subayı ve Alaska kâşifi (ö. 1890)

1816 - Stephen Allen Benson, Liberyalı siyasetçi (ö. 1865)

1819 - Carl Wilhelm von Zehender, Alman hekim (ö. 1916)

1843 - Albert Gobat, İsviçreli yazar, eğitim yöneticisi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1914)

1843 - Louis Renault, Fransız hukukçu, eğitimci ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1918)

1844 - Henri Rousseau, Fransız ressam (ö. 1910)

1851 - Léon Bourgeois, Fransız siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1925)

1855 - Émile Verhaeren, Belçikalı şair (ö. 1916)

1860 - Willem Einthoven, Hollandalı fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1927)

1873 - Hans Berger, Alman psikiyatr (ö. 1941)

1880 - Tudor Arghezi, Rumen şair ve yazar (ö. 1967)

1902 - Marcel Breuer, Amerikalı mimar ve tasarımcı (ö. 1981)

1902 - Anatole Litvak, Ukraynalı-Amerikalı film yapımcısı (ö. 1974)

1902 - Robert Montgomery, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 1981)

1904 - Fats Waller, Amerikalı caz piyanisti (ö. 1943)

1913 - Suzan Kahramaner, Türk akademisyen ve Türkiye'nin ilk kadın matematikçilerinden (ö. 2006)

1914 - Romain Gary, Fransız yazar ve yönetmen (ö. 1980)

1916 - Harold Robbins, Amerikalı roman yazarı (ö. 1997)

1917 - Raymond Burr, Kanadalı oyuncu (ö. 1993)

1919 - George P. Mitchell, Yunan asıllı Amerikalı iş insanı (ö. 2013)

1921 - Andrey Saharov, Rus fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1989)

1923 - Ara Parseghian, Ermeni asıllı Amerikalı futbolcu (ö. 2017)

1924 - Peggy Cass, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 1999)

1925 - Frank Kameny, Amerikalı gök bilimci ve LGBT hakları eylemcisi (ö. 2011)

1927 - Kay Kendall, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 1959)

1928 - Dore Ashton, Amerikalı akademisyen, yazar, sanat tarihçisi ve eleştirmen (ö. 2017)

1928 - Alice Drummond, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1930 - Malcolm Fraser, Avustralyalı politikacı ve 22.Avustralya başbakanı (ö. 2015)

1932 - Inese Jaunzeme, Leton-Sovyet cirit atıcı ve doktor (ö. 2011)

1933 - Richard Libertini, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1934 - Bob Nothern, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 2020)

1934 - Bengt I. Samuelsson, İsveçli biyokimyager ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2024)

1936 - Günter Blobel, Alman-Amerikalı biyolog (ö. 2018)

1939 - Heinz Holliger, İsviçreli obuacı

1944 - Mary Robinson, İrlandalı hukukçu ve siyasetçi, İrlanda'nın 7. Cumhurbaşkanı

1945 - Richard Hatch, Amerikalı oyuncu ve yazar (ö. 2017)

1947 - İlber Ortaylı, Türk akademisyen ve tarihçi (ö. 2026)

1948 - Jonathan Hyde, Avustralyalı-İngiliz oyuncu

1948 - Denis MacShane, İngiliz siyasetçi

1949 - Arno, Belçikalı şarkıcı ve aktör (ö. 2022)

1950 - Remídio José Bohn, Brezilyalı Roma Katolik piskopos (ö. 2018)

1952 - Mr. T, Amerikalı oyuncu ve profesyonel güreşçi

1955 - Ayşe Kökçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1955 - Sergey Şoygu, Tuva kökenli Rus asker ve siyasetçi

1957 - Renée Soutendijk, Hollandalı oyuncu

1958 - Christian Audigier, Fransız moda tasarımcısı (ö. 2015)

1959 - Nick Cassavetes, Amerikalı sinema oyuncusu, senaryo yazarı ve film yapımcısı

1959 - Abdulla Yameen, Maldivli politikacı ve 6.Maldivler devlet başkanı

1960 - Vladimir Salnikov, Sovyet-Rus yüzücü

1960 - Jeffrey Dahmer, Amerikalı seri katil (ö. 1994)

1962 - Payidar Tüfekçioğlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1966 - Tatyana Ledovskaya, Sovyet-Belaruslu atlet

1966 - Lisa Edelstein, Amerikalı aktris ve oyun yazarı

1967 - Chris Benoit, Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2007)

1968 - Nasuh Mahruki, Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı

1968 - Nihat Odabaşı, Türk fotoğrafçı

1972 - The Notorious B.I.G., Amerikalı rapçi (d. 1997)

1973 - Stewart Cink, Amerikalı golfçü

1974 - Fairuza Balk, Amerikalı oyuncu

1974 - Havoc, Amerikalı rapçi ve yapımcı

1974 - Masaru Hashiguchi, Japon futbolcu

1976 - Carlo Ljubek, Hırvat kökenli Alman oyuncu

1976 - Stuart Bingham, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu

1977 - Quinton Fortune, Güney Afrikalı futbolcu

1979 - Hideo Hashimoto, Japon millî futbolcu

1979 - Lino Guanciale, İtalyan oyuncu

1979 - Mamadou Bagayoko, Fransız asıllı Malili futbolcu

1980 - Aydın Çetin, Türk futbolcu

1980 - Gotye, Belçikalı-Avustralyalı müzisyen, şarkı sözü yazarı ve besteci

1980 - Goran Cakic, Sırp basketbolcu

1981 - Edson Buddle, Amerikan millî futbolcu

1981 - Maximilian Mutzke, Alman şarkıcı

1981 - Anna Rogowska, Polonyalı sırıkla atlayıcı

1982 - Saygın Soysal, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1985 - Alison Carroll, İngiliz model

1985 - Galena, Bulgar pop-folk şarkıcısı

1985 - Mark Cavendish, Man Adalı profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1985 - Mutya Buena, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1985 - Lucie Hradecká, Çek tenisçi

1985 - Dušan Kuciak, Slovak futbolcu

1986 - Mario Mandžukić, Hırvat futbolcu

1986 - Park So-jin, Güney Koreli şarkıcı

1987 - Masato Morishige, Japon futbolcu

1987 - Ashlie Brillault, Amerikalı oyuncu

1987 - Hit-Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve prodüktör

1987 - Mateus de Souza, Brezilyalı futbolcu

1987 - Wilson Morelo, Kolombiyalı futbolcu

1988 - Idir Ouali, Fransız futbolcu

1988 - Kim Joo-ri, Güney Koreli manken

1988 - Muhammed Ali Atam, Türk millî futbolcu

1989 - Gülcan Mıngır, Türk atlet

1989 - Hal Robson-Kanu, Galli futbolcu

1990 - Rene Krhin, Sloven futbolcu

1991 - Abdoulay Diaby, Malili futbolcu

1991 - Guilherme, Brezilyalı futbolcu

1992 - Dylan van Baarle, Hollandalı profesyonel yol bisikletçisi

1992 - Hutch Dano, Amerikalı oyuncu ve rap sanatçısı

1992 - Juwan Staten, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Daniel Sotres, İspanyol kaleci

1993 - Luke Garbutt, İngiliz futbolcu

1993 - Matías Kranevitter, Arjantinli futbolcu

1994 - Tom Daley, İngiliz dalgıç

1996 - Dorukhan Toköz, Türk futbolcu

1996 - Eric Traoré, Burkina Fasolu futbolcu

1996 - Josh Allen, Amerikalı Amerikan futbolcusu

1997 - Viktoriya Petrık, Ukraynalı şarkıcı ve söz yazarı

1997 - Federico Bonazzoli, İtalyan futbolcu

1997 - Patrick Ngoma, Zambiyalı futbolcu

2002 - Adam Tučný, Slovak futbolcu

2002 - Elena Huelva, İspanyol kanserle mücadele aktivisti (ö. 2023)

ÖLÜMLER

252 - Sun Quan, Çin'in Üç İmparatorluk döneminde Wu Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur (d. 182)

987 - V. Louis, Batı Frankiya kralı (d. 967)

1086 - Wang Anshi, bir Çinli ekonomist, devlet adamı ve şair (d. 1021)

1471 - VI. Henry, İngiltere kralı (d. 1421)

1481 - I. Christian, Danemark ve İsveç kralı (d. 1426)

1542 - Hernando de Soto, İspanyol gezgin (d. 1496)

1639 - Tommaso Campanella, Dominikan keşiş, İtalyan şair, yazar (d. 1568)

1686 - Otto von Guericke, Alman bilim insanı, mucit ve politikacı (d. 1602)

1786 - Carl Wilhelm Scheele, İsveç asıllı Alman eczacı ve kimyager (d. 1742)

1865 - Christian Jürgensen Thomsen, Danimarkalı antik çağ tarihçisi (d. 1788)

1894 - Emile Henry, Fransız eylemci ve Anarşist (d. 1872)

1902 - Alessandro De Bianchi, İtalyan araştırmacı, asker ve hukukçu (d. 1831)

1911 - Williamina Fleming, İskoç astronom (d. 1857)

1920 - Eleanor Hodgman Porter, Amerikalı yazar (d. 1868)

1920 - Venustiano Carranza, Meksikalı siyasetçi (d. 1859)

1922 - Michael Mayr, Avusturyalı tarihçi (d. 1864)

1935 - Jane Addams, Amerikalı toplumsal reformcu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1860)

1935 - Hugo De Vries, Hollandalı bitkibilimci ve biyoloji uzmanıdır (d. 1848)

1949 - Klaus Mann, Alman yazar (d. 1906)

1952 - John Garfield, Amerikalı aktör (d. 1913)

1964 - James Franck, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü kazanmış bilim insanı (d. 1882)

1967 - Nurettin Baransel, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7. Genelkurmay Başkanı (d. 1897)

1971 - Avni Dilligil, Türk oyuncu (d. 1908)

1973 - İvan Konev, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1897)

1982 - Giovanni Muzio, İtalyan mimar ve akademisyen (d. 1893)

1983 - Kenneth Clark, İngiliz yazar (d. 1903)

1983 - Eric Hoffer, Amerikalı yazar (d. 1902)

1991 - Rajiv Gandhi, Hindistan Başbakanı (d. 1944)

1997 - Mustafa Ekmekçi, Türk gazeteci ve yazar (d. 1924)

2000 - Barbara Cartland, İngiliz yazar (d. 1901)

2000 - John Gielgud, İngiliz oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1904)

2005Harvey M. Lifset, Amerikalı avukat ve siyasetçi (d. 1916)

Şevki Şenlen, Türk millî futbolcu ve spor yazarı (d. 1949)

2008 - Cengiz Keskinkılıç, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmen (d. 1938)

2013 - Antoine Bourseiller, Fransız komedyen, tiyatro ve opera yönetmeni (d. 1930)

2014 - Jaime Lusinchi, Venezulalı siyasetçi (d. 1924)

2015 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (d. 1917)

2015 - Louis Johnson, Amerikalı bas gitarist ve müzisyen (d. 1955)

2016 - Gaston Berghmans, Flemenk kökenli Belçikalı oyuncu ve komedyen (d. 1926)

2016 - Ahtar Mansur, Taliban yöneticisi (d. 1956)

2016 - Nick Menza, Alman müzisyen (d. 1964)

2017 - Paul Judge, İngiliz iş insanı ve siyasi kişilik (d. 1949)

2017 - Jimmy LaFave, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve folk müzisyeni (d. 1955)

2017 - Philippa Roles, Galli disk atma sporcusu (d. 1978)

2018 - António Arnault, Portekizli şair, yazar, avukat ve siyasetçi (d. 1936)

2018 - Anna Maria Ferrero, İtalyan oyuncu (d. 1934)

2018 - Gulam Rıza Hasani, İranlı alim (d. 1927)

2018 - Nabukazu Kuriki, Japon iş insanı ve dağcı (d. 1982)

2018 - Allyn Ann McLerie, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1926)

2018 - Clint Walker, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)

2019 - Royce Mills, İngiliz sahne, televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1942)

2019 - Yavuz Özkan, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1942)

2020 - Kamrun Nahar Putul, Bangladeşli siyasetçi (d. 1955)

2020 - Hugo Ryckeboer, Belçikalı Batı Flaman diyalektologu (d. 1935)

2020 - Oliver E. Williamson, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1932)

2021 - Tahir Salahov, Sovyet-Azeri ressam (d. 1928)

2021 - Klemen Tinal, Endonezyalı siyasetçi (d. 1970)

2022 - Marco Cornez, Şilili eski millî futbolcu (d. 1957)

2025 - Alasdair MacIntyre, İskoç filozof (d. 1929)