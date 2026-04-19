OLAYLAR

1775 - Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachusetts eyaletinin Lexington kentinde ilk çatışmaya girdi.

1904 - Toronto'nun büyük bir kısmı, çıkan yangında harabeye döndü.

1909 - Jeanne d'Arc, azize ilan edildi.

1926 - Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve yabancıların kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.

1927 - Mae West'in "Sex" adlı oyundaki rolü, müstehcen bulunarak 10 gün hapse mahkûm oldu.

1934 - Shirley Temple, Stand Up and Cheer adlı filmde ilk rolünü oynadı.

1938 - Kırşehir ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 149 kişi öldü.

1943 - İsviçreli kimyager Albert Hofmann, çavdar mahmuzundan ürettiği LSD'nin etkilerini yaşayan ilk insan oldu.

1943 - II. Dünya Savaşı: Alman askerleri Yahudileri toplamak için Varşova Gettosu'na girdi.

1947 - Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri, yeni bir atom silahını Marshall Adaları'nda denedi.

1951 - General Douglas MacArthur, Ordu'dan emekli olarak ayrıldı.

1956 - Monako Prensi III. Rainier ile Amerikalı sinema oyuncusu Grace Kelly, Monte Carlo'da evlendi. Tören için 25 ülkenin temsilcileri Monako'ya geldi.

1961 - 27 Mayıs'tan sonra ilk basın mahkûmiyeti: Ahmet Emin Yalman, 25 lira ağır para cezasına çarptırıldı.

1961 - Küba'ya karşı yapılan Domuzlar Körfezi Çıkarması, ABD açısından başarısızlıkla sonuçlandı.

1964 - Ford, Mustang modelini piyasaya sundu.

1969 - Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş, "doğum kontrolü suikasttır" dedi.

1971 - Sierra Leone'de cumhuriyet ilan edildi.

1971 - İlk uzay istasyonu Salyut 1, uzaya fırlatıldı.

1971 - Amerikalı seri katil Charles Manson, aralarında Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'in de olduğu beş kişiyi öldürdüğü için idam cezası aldı, cezası ömür boyu hapse çevrildi.

1975 - Hindistan'ın ilk uydusu olan "Aryabhata" fırlatıldı.

1980 - Ajda Pekkan, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Şanar Yurdatapan'ın düzenlediği "Petrol" adlı şarkıyla, 19 yarışmacı arasında 15'inci oldu.

1987 - Simpsonlar, televizyonda gösterime girdi.

1989 - USS Iowa zırhlısının top taretlerinin birindeki patlama, 47 denizcinin ölümüne yol açtı.

1995 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde Alfred P. Murrah Federal Binası bombalandı, 168 kişi ölü.

1999 - Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bonn'dan Berlin'e taşındı.

2000 - Filipinler Havayolları'na ait Boeing 737-200 tipi bir yolcu uçağı, Davao (Filipinler) şehri yakınlarında düştü: 131 kişi öldü.

2002 - İBDA/C'nin lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun idam kararı, Yargıtay tarafından onandı.

2005 - Katolik dünyasının yeni Papa'sı 78 yaşındaki Alman Kardinal Joseph Ratzinger oldu. Yeni Papa'nın, XVI. Benedictus adını kullanacağı belirtildi.

2009 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde VIII. dönem milletvekili seçimleri yapıldı. Oyların %43.97'sini alan Ulusal Birlik Partisi 26 milletvekili, %29.34'ünü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi 15 milletvekili çıkardı. Bu sonuca göre, UBP tek başına Hükûmeti kuracak çoğunluğa sahip oldu.

2021 - NASA'nın Ingenuity helikopteri, başka bir gezegende (Mars'ta) uçan ilk makine oldu.

DOĞUMLAR

1686 - Vasili Tatişçev, Rus İmparatorluk devlet adamı, tarihçi, filozof ve etnograf (ö. 1750)

1721 - Roger Sherman, Amerikalı hukukçu ve siyasetçi (ö. 1793)

1793 - I. Ferdinand, Avusturya İmparatoru (ö. 1875)

1814 - Amédée Achard, Fransız şair ve gazeteci (ö. 1875)

1832 - José Echegaray y Eizaguirre, İspanyol yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1916)

1867 - Elvira Rawson de Dellepiane, Arjantinli doktor

1882 - Getúlio Vargas, Brezilya Devlet Başkanı (ö. 1954)

1883 - Richard von Mises, Avusturyalı bilim insanı ve matematikçi (ö. 1953)

1886 - Hiroshi Ōshima, Japon asker ve bürokrat (ö. 1975)

1889 - Otto Georg Thierack, Alman Nazi politikacı ve hukukçu (ö. 1946)

1897 - Jiroemon Kimura, Japon süper asırlık (ö. 2013)

1898 - Constance Alice Talmadge, Amerikalı sessiz sinema dönemi oyuncu (ö. 1973)

1899 - George O'Brien, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1985)

1899 - Cemal Tollu, Türk ressam (ö. 1968)

1903 - Eliot Ness, Amerikalı federal ajan (ö. 1957)

1912 - Glenn T. Seaborg, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1999)

1917 - Sven Hassel, Danimarka doğumlu asker ve savaş romanı yazarı (ö. 2012)

1922 - Erich Hartmann, II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri'nde Luftwaffe avcı savaş uçağı pilotu (ö. 1993)

1925 - Hugh O'Brian, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1932 - Fernando Botero, Kolombiyalı modern sanat ressamı

1933 - Jayne Mansfield, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1967)

1934 - Salvador Sánchez-Terán, İspanyol siyasetçi (ö. 2022)

1935 - Dudley Moore, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 2002)

1936 - Wilfried Martens, Flaman Belçikalı bir politikacı (ö. 2013)

1937 - Joseph Estrada, Filipinli politikacı ve eski aktör

1939 - Ali Hamenei, İran'ın ikinci yüce lideri (ö. 2026)

1944 - James Heckman, Amerikalı ekonomist

1944 - Cemalettin Sarar, Türk iş insanı ve Sarar Giyim Yönetim Kurulu Başkanı

1946 - Duygu Asena, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2006)

1946 - Faruk Nafız Özak, Türk politikacı, futbolcu, iş adamı ve eski Trabzonspor başkanı

1946 - Tim Curry, İngiliz aktör, seslendirme sanatçısı ve şarkıcı

1947 - Mark Volman, Amerikalı gitarist, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2025)

1950 - Jacques Herzog, İsviçreli mimar

1950 - Yüksel Uzel, Türk ses sanatçısı

1954 - Trevor Francis, İngiliz millî futbolcu ve teknik direktör

1957 - Mukesh Ambani, Hint iş insanı

1965 - Galip Öztürk, Türk iş insanı ve Metro Şirketler Grubu'nun sahibi

1968 - III. Mswati, 1986'dan beri görev başında olan Esvatini kralı

1972 - Binnur Kaya, Türk oyuncu

1972 - Rivaldo, Brezilyalı futbolcu

1974 - Başak Köklükaya, Türk oyuncu

1976 - Sertan Güriz, Türk futbolcu ve teknik direktör

1978 - James Franco, Amerikalı oyuncu

1978 - Gabriel Heinze, Arjantinli futbolcu

1979 - Kate Hudson, Amerikalı yapımcı, yönetmen ve aktris

1981 - Catalina Sandino Moreno, Kolombiyalı oyuncu

1981 - Dmitro Kuleba, Ukraynalı politikacı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı

1981 - Hayden Christensen, Kanadalı oyuncu

1982 - Kadir Doğulu, Türk oyuncu ve manken

1984 - Kelen Coleman, Amerikalı oyuncu

1984 - Lee Da-hae, Güney Kore asıllı Avustralyalı oyuncu

1985 - Nicolas Maurice-Belay, Fransız futbolcu

1986 - Alessio Alessandro, Belçikalı futbolcu

1986 - Candace Parker, Amerikan basketbolcu

1987 - Joe Hart, İngiliz futbolcu

1987 - Mariya Şarapova, Rus tenisçi

1987 - Oksana Akinşina, Rus oyuncu

1988 - Luka Karabatić, Fransız hentbolcu

1989 - Simu Liu, Kanadalı oyuncu

1989 - Marko Arnautović, Avusturyalı millî futbolcu

1990 - Denis Harmaş, Ukraynalı futbolcu

1991 - Kelly Olynyk, Kanadalı basketbolcu

1991 - Russ Smith, Amerikalı basketbolcu

1992 - Marko Todorović, Karadağlı basketbolcu

1992 - Marshmello, Amerikalı DJ

1993 - Junior Barros, Brezilyalı futbolcu

1994 - Halit Kadirov, Çeçen futbolcu

1995 - Elijah Bryant Amerikan basketbol oyuncusu

2001 - Deniz Selin Ünlüdağ, Türk eskrimci

2001 - Micky van de Ven, Hollandalı millî futbolcu

2002 - Loren Gray, Pensilvanyalı İnternet fenomeni ve şarkıcı

ÖLÜMLER

65 - Lucius Annaeus Seneca, Romalı düşünür, devlet adamı ve oyun yazarı (d. MÖ 4)

1054 - IX. Leo, Katolik Kilisesi'nin 152. Papası (d. 1002)

1390 - II. Robert, İskoçya Kralı (d. 1316)

1506 - Marcus Antonius Coccius Sabellicus, Venedikli tarihçi (d. 1436)

1560 - Philipp Melanchthon, Alman filolog, filozof, teolog ve şair (d. 1497)

1578 - Uesugi Kenshin, Japon daimyō (d. 1530)

1588 - Paolo Veronese, Venedikli ressam (d. 1528)

1689 - Christina, İsveç Kraliçesi (d. 1626)

1768 - Canaletto, İtalyan ressam (d. 1697)

1824 - George Gordon Byron, İngiliz şair ve yazar (d. 1788)

1831 - Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger, Alman astronom (d. 1765)

1878 - Władysław Tarnowski, Polonyalı şair, oyun yazarı, piyanist ve besteci (d. 1836)

1881 - Benjamin Disraeli, İngiltere Başbakanı (d. 1804)

1882 - Charles Darwin, İngiliz biyolog (d. 1809)

1885 - Nikolay Kostomarov, Rus ve Ukraynalı tarihçi, yazar ve şair (d. 1817)

1899 - Édouard Pailleron, Fransız şair, oyun yazarı ve gazeteci (d. 1834)

1906 - Pierre Curie, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1859)

1914 - Charles Sanders Peirce, Amerikalı filozof (d. 1839)

1916 - Colmar von der Goltz, Alman subay (Osmanlı ve Alman ordularında mareşal rütbesi sahibi) (d. 1843)

1919 - Andrei Eberhardt, Alman kökenli Rus İmparatorluk Donanması Amirali (d. 1859)

1949 - Ulrich Salchow, İsveçli buz patenci (d. 1877)

1949 - Stephen Samuel Wise, Yahudi haham ve siyonist lider (d. 1874)

1958 - Haykanuş Danielyan, Ermeni opera şarkıcısı (d. 1893)

1959 - Wilhelm Nestle, Alman felsefeci ve dilbilimci (d. 1865)

1963 - Vicente Ferreira da Silva, Brezilyalı filozof (d. 1916)

1966 - Väinö Tanner, Finlandiya Başbakanı (d. 1881)

1967 - Konrad Adenauer, Alman devlet adamı (d. 1876)

1973 - Hans Kelsen, Avusturyalı-Amerikalı hukukçu (d. 1881)

1979 - Wilhelm Bittrich, Alman SS Obergruppenführer ve Waffen-SS generali (d. 1894)

1983 - Şahan Natali, Ermeni yazar (d. 1884)

1987 - Maxwell Taylor, Amerikalı asker ve diplomat (d. 1901)

1989 - Daphne du Maurier, İngiliz romancı ve oyun yazarı (d. 1907)

1993 - David Koresh, Amerikalı dinî lider ve müzisyen (d. 1959)

1993 - Sabahattin Kudret Aksal, Türk şair, öykücü ve oyun yazarı (d. 1920)

1994 - Turgut Boralı, Türk sinema sanatçısı (d. 1923)

1998 - Octavio Paz, Meksikalı diplomat, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1914)

2004 - John Maynard Smith, İngiliz evrimsel biyolog ve genetikçi (d. 1920)

2005 - Erkki Penttilä, Fin güreşçi (d. 1932)

2005 - George Pan Cosmatos, Yunan asıllı İtalyan film yönetmeni (d. 1941)

2007 - Helen Walton, Amerikalı iş insanı ve Walmart'ın Yönetim Kurulu Üyesi (d. 1919)

2007 - Jean-Pierre Cassel, Fransız aktör (d. 1932)

2008 - Ayvaz Gökdemir, Türk siyasetçi (d. 1942)

2008 - Germaine Tillion, Fransız etnolog (d. 1907)

2009 - J.G. Ballard, İngiliz romancı (d. 1930)

2010 - Burkhard Ziese, Alman teknik direktör (d. 1944)

2010 - Guru (Keith Edward Elam), Amerikalı rapçi (d. 1961)

2011 - Ali Balkaya, Türk futbolcu (d. 1989)

2011 - Elisabeth Sladen, İngiliz oyuncu (d. 1946)

2012 - Levon Helm, Amerikalı rock müzisyeni ve The Band üyesi (d. 1940)

2012 - Ümit Ömer Sevinç, Türk aşçı, eğitimci ve yemek uzmanı (d. 1952)

2013 - Allan Franklin Arbus, Amerikalı moda fotoğrafçısı, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1918)

2013 - François Jacob, Fransız biyolog (d. 1920)

2015 - Oktay Sinanoğlu, Türk kuantum kimyacısı ve moleküler biyolog (d. 1934)

2016 - Estelle Balet, İsviçreli snowboardcu (d. 1994)

2016 - Patricio Aylwin, Şilili siyasetçi ve avukat (d. 1918)

2016 - Ronit Elkabetz, İsrailli oyuncu, senaryo yazarı ve sinema yönetmeni (d. 1964)

2016 - Walter Kohn, Amerikalı fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1923)

2017 - Aaron Hernandez, Amerikalı futbolcu (d. 1989)

2017 - Bülent Kayabaş, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1945)

2019 - Martin Böttcher, Alman film müziği bestecisi, aranjör, söz yazarı ve orkestra şefi (d. 1927)

2019 - Massimo Marino, İtalyan televizyon yapımcısı ve oyuncu (d. 1960)

2019 - Patrick Sercu, Belçikalı bisiklet yarışçısı (d. 1944)

2020 - Philippe Nahon, Fransız aktör (d. 1938)

2020 - Sergio Onofre Jarpa, Şilili siyasetçi (d. 1921)

2021 - Edward William Abel, Britanyalı kimyager (d. 1931)

2021 - Walter Mondale, Amerikalı siyasetçi (d. 1928)

2021 - James Steinman, Amerikalı besteci, şarkıcı, söz yazarı, müzik yapımcısı ve oyun yazarı (d. 1947)

2022 - Kane Tanaka, Japon süper asırlık (d. 1903)

2025 - Damien Broderick, Avustralyalı yazar, yayıncı ve eleştirmen (d. 1944)