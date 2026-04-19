Atletico Madrid ile Real Sociedad, Kral Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Sevilla’daki Estadio de La Cartuja’nın ev sahipliği yaptığı mücadele büyük heyecana sahne oldu.

Karşılaşmanın henüz 15. saniyesinde Barrenetxea’nın attığı golle Real Sociedad 1-0 öne geçti. Atletico Madrid, 18. dakikada Lookman ile eşitliği sağladı ancak Real Sociedad, 45+1. dakikada Oyarzabal’ın penaltıdan attığı golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Atletico Madrid, 83. dakikada Alvarez’in golüyle skoru 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda eşitlik bozulmayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca şampiyonu penaltı atışları belirledi.

PENALTILAR SONUCUNDA KAZANDILAR

Penaltı atışlarında Atletico Madrid’de Gonzalez, Almada ve Baena golü bulurken Sörloth ile Alvarez kaçırdı. Real Sociedad’da ise Soler, Sucic, Munoz ve Marin penaltıları gole çevirirken Oskarsson başarısız oldu. Seri atışları 4-3 kazanan Real Sociedad, kupanın sahibi oldu.

REAL SOCIEDAD'IN 4. KRAL KUPASI

Atletico Madrid’i mağlup eden Real Sociedad, Kral Kupası’nı tarihinde 4. kez kazandı. San Sebastian ekibi, organizasyonda 9. kez final oynadı ve son olarak 2019-20 sezonunda kupayı müzesine götürmüştü.