Begüm Öner sosyal medya hesabında ilk hamilelik pozunu "Sağlıkla inşallah" notuyla paylaşmıştı. Ünlü çift geçtiğimiz ay bebeklerinin cinsiyetini yayınladıkları bir video ile açıklamıştı.
Begüm Öner ve kızından ilk fotoğraf karesi
Kısa süre önce anne olma heyecanı yaşayan Begüm Öner'in kızıyla paylaştığı kareler magazin dünyasında günün en çok konuşulanları arasına girdi.Züleyha Öncü
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, sahilde pasta keserek bebeklerinin cinsiyetini öğrenen ikili, kız bebek beklediklerini duyurmuştu.
Çiftin bebekleri sağlıkla dünyaya gelmişti.
Çift doğumun ardından sosyal medya hesaplarından müjdeli haber duyurmuştu.
Taze anne Begüm Öner yaptığı paylaşımda kızına 'Kayra' adını verdiklerini açıklamıştı.
Öner paylaşımında yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirmişti:
"Hayatımızın en güzel 'merhabası' Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen"
Bu süreçte vaktinin büyük bir kısmını kızına harcayan Begüm Öner, fırsat buldukça sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.
Öner son olarak kızıyla bir karesini yayınladı. Öner paylaşımına "Kızım Kayra" notunu yazarak kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.