OLAYLAR
1915 - ABD Temsilciler Meclisi, kadınların da oy kullanması yönündeki kanun teklifini reddetti.
1920 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul'da görüşmelere başladı.
1923 - Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde, tetanoza karşı antiserum geliştirildi.
1932 - Hattie Wyatt Caraway, Amerika Birleşik Devletleri senatosuna seçilen ilk kadın politikacı oldu.
1934 - Yunanistan'ın eski Başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Rusya, Finlandiya'yı bombalıyor.
1944 - Genelkurmay'da ilk devir teslim: Mareşal Fevzi Çakmak yaş haddinden emekliye ayrıldı, yerine Kâzım Orbay atandı.
1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyet birlikleri Doğu Avrupa'da Nazi güçlerine karşı atağa geçti.
1951 - Uluslararası Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
1952 - ABD yönetimi, Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasına onay verdi.
1959 - Sovyet uzay aracı Luna 1, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna yer çekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.
1966 - Lyndon B. Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'nin, komünist saldırganlık sona erene kadar Güney Vietnam'da kalacağını açıkladı.
1967 - Dr. James Bedford, gelecekte tekrar canlandırılmak üzere, kriyojenik olarak dondurulan ilk insan oldu.
1969 - Led Zeppelin ilk albümlerini (Led Zeppelin) çıkardı.
1972 - Mucibur Rahman Bangladeş'in Başbakanı oldu.
1976 - BM Güvenlik Konseyi, 1'e karşı 11 oyla, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, oy verme hakkı olmaksızın Güvenlik Konseyi tartışmalarına katılmasına karar verdi.
1991 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Irak birliklerinin Kuveyt'ten çıkarılması için kendi hükûmetlerine güç kullanımı yetkisi verdi.
1998 - 19 Avrupa ülkesi, insan klonlanmasının yasaklanması konusunda anlaştılar.
2000 - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni oluşturan partilerin Genel Başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, idama mahkûm edilen Abdullah Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdılar.
2001 - 36 yıldır süren iç savaşta 130 binden fazla insanın öldüğü ve 2 milyon insanın evini terk ettiği Kolombiya'da yönetim, ülkedeki komünist bir örgüt olan Ulusal Kurtuluş Ordusu'na kuzeyde silahtan arındırılmış bir bölge tahsis etti.
2006 - Mina'da, (Suudi Arabistan) şeytan taşlama sırasında çıkan kargaşada 362 hacı adayı öldü.
2010 - Haiti'de 7,0 şiddetinde deprem meydana geldi.
DOĞUMLAR
1628 - Charles Perrault, Fransız yazar (ö. 1703)
1729 - Edmund Burke, İngiliz filozof ve devlet adamı (ö. 1797)
1746 - Johann Heinrich Pestalozzi, İsviçreli pedagog, hayırsever, filozof ve politikacı (ö. 1827)
1751 - I. Ferdinando, Sicilyateyn Kraliyeti'nin Kralı (ö. 1825)
1772 - Mihail Speranski, Rus reformist devlet adamı (ö. 1839)
1778 - William Herbert, İngiliz bitki bilimci, bitki ressamı, şair ve din adamı (ö. 1847)
1810 - II. Ferdinando, İki Sicilya'nın kralı (ö. 1859)
1822 - Étienne Lenoir, Belçikalı mühendis (ö. 1900)
1833 - Karl Eugen Dühring, Alman filozof ve iktisatçısı (ö. 1921)
1856 - John Singer Sargent, Amerikalı ressam (ö. 1925)
1859 - Rızaeddin Fahreddin, Tatar müftü ve tarihçi (ö. 1936)
1861 - Süleyman Selim Efendi, Sultan Abdülmecid'in oğlu (ö. 1909)
1870 - Grigori Gurkin, Rus Türkolog, etnograf ve ressam (ö. 1937)
1871 - Zekiye Sultan, II. Abdülhamid'in kızı (ö. 1950)
1876 - Fevzi Çakmak, Türk mareşal ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından (ö. 1950)
1876 - Jack London, Amerikalı yazar (ö. 1916)
1878 - Ferenc Molnár, Macar yazar (Pal Sokağı Çocukları'nın yazarı) (ö. 1952)
1880 - Fahrettin Altay, Türk asker ve siyasetçi (Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (ö. 1974)
1886 - Reşide Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın eşi (ö. 1962)
1892 - Mihail Kirponos, Sovyet Kızıl Ordu generali (ö. 1941)
1893 - Alfred Rosenberg, Alman siyasetçi (ö. 1946)
1893 - Hermann Göring, Nazi subayı (ö. 1946)
1894 - Georges Carpentier, Fransız boksör (ö. 1975)
1894 - Dorothy Wall, Yeni Zelandalı-Avustralyalı yazar ve çizer (ö. 1942)
1895 - Jean Berthoin, Fransız siyasetçi (ö. 1979)
1896 - David Wechsler, Rumen-Amerikalı ruhbilimci (ö. 1981)
1897 - Nahit Hilmi Özeren, Türk edebiyatçı ve güfte yazarı (ö. 1951)
1898 - Gustav Haloun, Çek sinolog (ö. 1951)
1899 - Paul Hermann Müller, İsviçreli kimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1965)
1900 - Abdülbaki Gölpınarlı, Türk edebiyat tarihçisi ve çevirmen (ö. 1982)
1901 - Avrora Mardiganyan, Ermeni yazar ve oyuncu (ö. 1994)
1902 - Suud bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (ö. 1969)
1903 - İgor Kurçatov, Sovyet nükleer fizikçi (Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombası ve ilk nükleer elektrik santralini ve dünyanın ilk termonükleer bombasını yapan) (ö. 1960)
1905 - Hüseyin Nihal Atsız, Türk yazar, şair, tarihçi ve ideolog (ö. 1975)
1906 - Emmanuel Levinas, Fransız filozof (ö. 1995)
1907 - Sergey Korolyov, Sovyet roket mühendisi (ö. 1966)
1910 - Luise Rainer, Alman oyuncu (ö. 2014)
1916 - Pieter Willem Botha, Güney Afrika'nın ilk Devlet Başkanı (ö. 2006)
1916 - Mary Wilson, İngiliz şair (ö. 2018)
1918 - Maharişi Maheş Yogi, Hint guru (Transandantal Meditasyon tekniğini geliştiren) (ö. 2008)
1925 - Nevit Kodallı, Türk besteci, kompozitör ve müzik eğitmeni (ö. 2009)
1926 - Morton Feldman, Amerikalı besteci (ö. 1987)
1926 - Ray Price, Amerikalı country müzik şatkıcısı, besteci ve gitarist (ö. 2013)
1928 - Ruth Brown, Amerikalı Rhythm and Blues şarkıcı (ö. 2005)
1929 - Alasdair MacIntyre, İskoç filozof (ö. 2025)
1930 - Jennifer Johnston, İrlandalı yazar (ö. 2025)
1931 - Leyla Erbil, Türk yazar (ö. 2013)
1931 - Özdemir Nutku, Türk tiyatro bilimci, oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen (ö. 2019)
1932 - Engin Geçtan, Türk psikiyatri mütehassısı hekim, akademisyen ve yazar (ö. 2018)
1934 - Metin Serezli, Türk oyuncu (ö. 2013)
1934 - İbrahim Nafei, Mısırlı gazeteci (ö. 2018)
1934 - Raj Pannu, Hint asıllı Kanadalı eğitimci, akademisyen ve siyasetçi (ö. 2025)
1935 - Barbara McIntire, Amerikalı golfçü (ö. 2025)
1935 - Kreskin, Amerikalı mentalist (ö. 2024)
1936 - Emil Lahud, Lübnanlı asker ve siyasetçi
1936 - Mufti Mohammad Sayeed, Hint politikacı (ö. 2016)
1937 - Jan van der Graaf, Hollandalı kilise yöneticisi, mühendis ve yazar (ö. 2022)
1940 - Leila Hayes, Avustralyalı aktris, eğitimci, oyun yazarı, radyocu, tiyatro yapımcısı, şarkıcı, menajer ve yönetici (ö. 2025)
1941 - Long John Baldry, İngiliz şarkıcı ve müzisyen (ö. 2005)
1941 - Fiona Caldicott, Britanyalı akademisyen, psikiyatrist, psikoterapist ve yönetici (ö. 2021)
1944 - Joe Frazier, Amerikalı boksör ve Dünya ağır sıklet profesyonel boks şampiyonlarından (ö. 2011)
1945 - Aytunç Altındal, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2013)
1947 - Tom Dempsey, Amerikan Futbolu oyuncusu (ö. 2020)
1948 - Anta Toros, Ermeni asıllı Türk oyuncu (ö. 2025)
1949 - Ottmar Hitzfeld, Alman futbolcu ve teknik direktör
1949 - Hammadi Cibali, Tunuslu mühendis, İslamcı politikacı, gazeteci ve Tunus eski başbakanı
1949 - Haruki Murakami, Japon romancı, kısa öykü yazarı, çevirmen ve gazeteci
1951 - Kirstie Alley, Amerikalı oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi (ö. 2022)
1951 - Rush Limbaugh, Amerikalı radyo kişiliği, muhafazakâr siyasi yorumcu, yazar ve televizyon şovu sahibi (ö. 2021)
1953
Lise Castonguay, Kanadalı oyuncu
Mary Harron, Kanadalı film yapımcısı ve senarist
1956 - Nikolay Noskov, Rus rock şarkıcısı
1958 - Christiane Amanpour, İran asıllı İngiliz gazeteci ve haberci
1960 - Dominique Wilkins, eski profesyonel basketbolcu
1962 - Luna Vachon, Amerikalı-Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2010)
1964 - Jeff Bezos, Amerikan girişimci ve iş insanı (Amazon.com'un kurucusu)
1965 - Rob Zombie, Amerikalı heavy metal şarkıcısı, yönetmen, yapımcı, prodüktor, senarist, kıyafet ve dövme tasarımcı
1966 - Olivier Martinez, Fransız oyuncu
1967 - Selahattin Dervent, Türk teknik direktör
1967 - Vendela Kirsebom, Norveçli-İsveçli-Türk model ve oyuncu
1968 - Mauro Silva, Brezilyalı futbolcu
1969 - David Mitchell, İngiliz romancı ve senarist
1969 - Gökhan Semiz, Türk söz yazarı, besteci ve Grup Vitamin'in solisti (ö. 1998)
1970 - Raekwon, Amerikalı rapçi
1970 - Zack de la Rocha, Amerikalı vokalist, söz yazarı ve aktivist
1972 - Toto Wolff, Avusturyalı yatırımcı ve eski yarış pilotu
1973 - Hande Yener, Türk şarkıcı
1974 - Melanie Chisholm, İngiliz sanatçı
1975 - Jason Jeremy Freese, Amerikalı müzisyen
1979 - Marián Hossa, Amerikalı buz hokeyi oyuncusu
1979 - Grzegorz Rasiak, Polonyalı millî futbolcu
1980 - Amerie, Amerikalı R&B şarkıcısı, söz yazarı, dansçı, oyuncu ve model
1980 - Akiko Morigami, Japon tenis oyuncusu
1980 - Amerie, Amerikalı R&B şarkıcısı, söz yazarı, dansçı, aktris ve model
1981 - Luis Pérez, Meksikalı futbolcu
1985 - Artem Milevski, Belaruslu-Ukraynalı futbolcu
1985 - Issa Rae, Amerikalı oyuncu, yazar ve yapımcı
1985 - Borja Valero, eski İspanyol millî futbolcu
1986 - Oya Okar, Türk oyuncu
1986 - Pablo Daniel Osvaldo, İtalyan futbolcu
1987 - Naya Rivera, Amerikalı şarkıcı ve aktris
1987 - Salvatore Sirigu, İtalyan futbolcu
1989 - Axel Thomas Witsel, Belçikalı millî futbolcu
1991 - Pixie Lott, İngiliz şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu
1992 - Ishak Belfodil, Cezayirli futbolcu
1992 - Samuele Longo, İtalyan futbolcu
1993 - D.O., Koreli şarkıcı ve oyuncu ve söz yazarı
1993 - Zayn Malik, Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve One Direction üyesi
1995 - Alessio Romagnoli, İtalyan millî futbolcu
2000 - Batista Mendy, Fransız futbolcu
ÖLÜMLER
1519 - I. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1459)
1621 - Şehzade Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu şehzadesi (d. 1605)
1665 - Pierre de Fermat, Fransız matematikçi ve hukukçu (d. 1601)
1759 - Anne, Kral II. George ve eşi Caroline (Ansbach)'in ikinci çocuğu ve en büyük kızı (d. 1709)
1833 - Marie-Antonin Carême, Fransa'nın ilk pastacılardan (d. 1784)
1875 - Tongzhi, Qing Hanedanı (Mançu) imparatoru (d. 1856)
1889 - Churchill Babington, İngiliz klasik bilim adamı, arkeolog ve doğa bilimci (d. 1821)
1905 - Abdullah Galib Paşa, Osmanlı siyasetçi (d. 1829)
1909 - Hermann Minkowski, Litvan matematikçi (d. 1864)
1942 - Charles Tate Regan, Büyük Britanyalı Royal Society Üyesi ve ihtiyolog (d. 1878)
1950 - Pedro Calomino, Arjantinli eski millî futbolcu (d. 1892)
1960 - Nevil Shute, İngiliz yazar (d. 1899)
1967 - James Bedford, Amerikalı bilim insanı (d. 1893)
1974 - Patricia, Kraliçe Victoria'nın torunu (d. 1886)
1976 - Agatha Christie, İngiliz yazar (d. 1890)
1977 - Henri-Georges Clouzot, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1907)
1983 - Nikolay Podgorni, SSCB Devlet Başkanı (d. 1903)
1985 - Sabri Kiraz, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1918)
1997 - Charles Brenton Huggins, Amerikalı hekim, fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1901)
1998 - Sadi Koçaş, Türk siyasetçi ve eski başbakan yardımcısı (d. 1919)
2001 - Bill Hewlett, Amerikalı mühendis ve iş insanı (d. 1913)
2002 - Cyrus Vance, ABD'nin 57. Dış İşleri Bakanı (d. 1917)
2003 - Leopoldo Galtieri, Arjantinli general ve devlet adamı (d. 1926)
2003 - Maurice Gibb, İngiliz müzisyen (Bee Gees grubu üyesi) (d. 1949)
2006 - Ömer Küyük, Türk İstiklal Savaşı gazisi (d. 1898)
2009 - Claude Berri, Fransız yönetmen, aktör ve yapımcı (d. 1934)
2010 - Daniel Bensaïd, Fransız filozof, sivil atvist ve düşünür (d. 1946)
2010 - Altan Dinçer, Türk millî basketbolcu ve antrenör (d. 1932)
2010 - Miep Gies, II. Dünya Savaşı sırasında Anne Frank ve ailesine yardım eden Hollanda vatandaşı (d. 1909)
2012 - Aslı Nemutlu, Türk millî kayakçı (d. 1994)
2013 - Precious Bryant, Amerikalı country ve blues müzisyeni (d. 1942)
2013 - Alev Sururi, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1931)
2013 - Koto Okubo, Dünya'nın En Yaşlı Kadını unvanına sahipti (d. 1897)
2014 - Alexandra Bastedo, İngiliz oyuncu ve aktivist (d. 1946)
2014 - Halet Çambel, Türk arkeolog, yazar ve Olimpiyatlardaki ilk Türk kadın sporcu (d. 1916)
2015 - Yelena Obraztsova, Rus mezzo-soprano (d. 1939)
2016 - İvan Bukavşin, Rus satranç oyuncusu (d. 1995)
2017 - Giulio Angioni, İtalyan yazar (d. 1939)
2017 - Meir Banai, İsrailli müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1961)
2017 - William Peter Blatty, Amerikalı yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1928)
2017 - Vsevolod Murakhovski, Ukraynalı Rus Sovyet politikacı (d.1926)
2017 - Graham Taylor, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)
2017 - İlyas Hüseynov, Azerbaycanlı müzisyen (d. 1924)
2018 - Eddy Beugels, Eski Hollandalı bisiklet sporcusu (d. 1944)
2018 - Bella Emberg, İngiliz oyuncu (d. 1937)
2018 - Frankie Muse Freeman, Amerikalı insan hakları aktvisti ve avukatı (d. 1916)
2018 - Keith Jackson, Amerikalı spor muhabiri ve sunucu (d. 1928)
2019 - Bonnie Guitar, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, at eğitimcisi ve iş insanı (d. 1923)
2019 - Etsuko Ichihara, Japon oyuncu (d. 1936)
2019 - Joe M. Jackson, Amerikalı eski asker ve savaş pilotu (d. 1923)
2019 - Batton Lash, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (d. 1953)
2019 - Patricia Wald, Amerikalı hakim (d. 1928)
2020 - Tony Garnett, İngiliz oyuncu, televizyon ve film yapımcısı (d. 1936)
2020 - Paulo Gonçalves, Portekizli profesyonel motosiklet yarışçısı (d. 1979)
2020 - Jayalath Manoratne, Sri Lankalı oyuncu, yazar ve şarkıcı (d. 1948)
2020 - Roger Scruton, İngiliz filozof, yazar ve hayvan hakları aktivisti (d. 1944)
2020 - Aart Staartjes, Hollandalı oyuncu, yönetmen, televizyoncu, yazar ve yapımcı (d. 1938)
2021 - Frank Arok, Macar profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)
2021 - Bruce Bennett, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusudur (d. 1943)
2021 - Florentin Crihălmeanu, Rumen Rum Katolik Kilisesi'ne bağlı hiyerarş (d. 1959)
2021 - Mona Malm, İsveçli aktris (d. 1935)
2021 - Sidik Mia, Malavili iş insanı ve siyasetçi (d. 1965)
2021 - Philaret, Rusya doğumlu Beyaz Rus Ortodoks Başpiskopos (d. 1935)
2021 - Bridget Rowe, İngiliz gazeteci ve köşe yazarı (d. 1950)
2021 - Shingoose, Kanadalı Ojibwa yerlisi country şarkıcısı, söz yazarı, televizyon yapımcısı ve sunucu (d. 1946)
2023 - Burhan Çaçan, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1960)
2023 - Lisa Marie Presley, Amerikalı rock şarkıcısı (Elvis Presley'nin kızı) (d. 1968)
2025 - Leslie Charleson, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1945)
2025 - Claude Jarman Jr., Amerikalı sinema oyuncusu, iş adamı ve yapımcı (d. 1934)
2025 - Arnold Frolows, Avustralyalı radyo sunucusu (d. 1950)