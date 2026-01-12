OLAYLAR

1915 - ABD Temsilciler Meclisi, kadınların da oy kullanması yönündeki kanun teklifini reddetti.

1920 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul'da görüşmelere başladı.

1923 - Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde, tetanoza karşı antiserum geliştirildi.

1932 - Hattie Wyatt Caraway, Amerika Birleşik Devletleri senatosuna seçilen ilk kadın politikacı oldu.

1934 - Yunanistan'ın eski Başbakanı Elefterios Venizelos, Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Rusya, Finlandiya'yı bombalıyor.

1944 - Genelkurmay'da ilk devir teslim: Mareşal Fevzi Çakmak yaş haddinden emekliye ayrıldı, yerine Kâzım Orbay atandı.

1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyet birlikleri Doğu Avrupa'da Nazi güçlerine karşı atağa geçti.

1951 - Uluslararası Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

1952 - ABD yönetimi, Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasına onay verdi.

1959 - Sovyet uzay aracı Luna 1, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna yer çekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.

1966 - Lyndon B. Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'nin, komünist saldırganlık sona erene kadar Güney Vietnam'da kalacağını açıkladı.

1967 - Dr. James Bedford, gelecekte tekrar canlandırılmak üzere, kriyojenik olarak dondurulan ilk insan oldu.

1969 - Led Zeppelin ilk albümlerini (Led Zeppelin) çıkardı.

1972 - Mucibur Rahman Bangladeş'in Başbakanı oldu.

1976 - BM Güvenlik Konseyi, 1'e karşı 11 oyla, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, oy verme hakkı olmaksızın Güvenlik Konseyi tartışmalarına katılmasına karar verdi.

1991 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Irak birliklerinin Kuveyt'ten çıkarılması için kendi hükûmetlerine güç kullanımı yetkisi verdi.

1998 - 19 Avrupa ülkesi, insan klonlanmasının yasaklanması konusunda anlaştılar.

2000 - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni oluşturan partilerin Genel Başkanları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, idama mahkûm edilen Abdullah Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdılar.

2001 - 36 yıldır süren iç savaşta 130 binden fazla insanın öldüğü ve 2 milyon insanın evini terk ettiği Kolombiya'da yönetim, ülkedeki komünist bir örgüt olan Ulusal Kurtuluş Ordusu'na kuzeyde silahtan arındırılmış bir bölge tahsis etti.

2006 - Mina'da, (Suudi Arabistan) şeytan taşlama sırasında çıkan kargaşada 362 hacı adayı öldü.

2010 - Haiti'de 7,0 şiddetinde deprem meydana geldi.

DOĞUMLAR

1628 - Charles Perrault, Fransız yazar (ö. 1703)

1729 - Edmund Burke, İngiliz filozof ve devlet adamı (ö. 1797)

1746 - Johann Heinrich Pestalozzi, İsviçreli pedagog, hayırsever, filozof ve politikacı (ö. 1827)

1751 - I. Ferdinando, Sicilyateyn Kraliyeti'nin Kralı (ö. 1825)

1772 - Mihail Speranski, Rus reformist devlet adamı (ö. 1839)

1778 - William Herbert, İngiliz bitki bilimci, bitki ressamı, şair ve din adamı (ö. 1847)

1810 - II. Ferdinando, İki Sicilya'nın kralı (ö. 1859)

1822 - Étienne Lenoir, Belçikalı mühendis (ö. 1900)

1833 - Karl Eugen Dühring, Alman filozof ve iktisatçısı (ö. 1921)

1856 - John Singer Sargent, Amerikalı ressam (ö. 1925)

1859 - Rızaeddin Fahreddin, Tatar müftü ve tarihçi (ö. 1936)

1861 - Süleyman Selim Efendi, Sultan Abdülmecid'in oğlu (ö. 1909)

1870 - Grigori Gurkin, Rus Türkolog, etnograf ve ressam (ö. 1937)

1871 - Zekiye Sultan, II. Abdülhamid'in kızı (ö. 1950)

1876 - Fevzi Çakmak, Türk mareşal ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından (ö. 1950)

1876 - Jack London, Amerikalı yazar (ö. 1916)

1878 - Ferenc Molnár, Macar yazar (Pal Sokağı Çocukları'nın yazarı) (ö. 1952)

1880 - Fahrettin Altay, Türk asker ve siyasetçi (Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (ö. 1974)

1886 - Reşide Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın eşi (ö. 1962)

1892 - Mihail Kirponos, Sovyet Kızıl Ordu generali (ö. 1941)

1893 - Alfred Rosenberg, Alman siyasetçi (ö. 1946)

1893 - Hermann Göring, Nazi subayı (ö. 1946)

1894 - Georges Carpentier, Fransız boksör (ö. 1975)

1894 - Dorothy Wall, Yeni Zelandalı-Avustralyalı yazar ve çizer (ö. 1942)

1895 - Jean Berthoin, Fransız siyasetçi (ö. 1979)

1896 - David Wechsler, Rumen-Amerikalı ruhbilimci (ö. 1981)

1897 - Nahit Hilmi Özeren, Türk edebiyatçı ve güfte yazarı (ö. 1951)

1898 - Gustav Haloun, Çek sinolog (ö. 1951)

1899 - Paul Hermann Müller, İsviçreli kimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1965)

1900 - Abdülbaki Gölpınarlı, Türk edebiyat tarihçisi ve çevirmen (ö. 1982)

1901 - Avrora Mardiganyan, Ermeni yazar ve oyuncu (ö. 1994)

1902 - Suud bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (ö. 1969)

1903 - İgor Kurçatov, Sovyet nükleer fizikçi (Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombası ve ilk nükleer elektrik santralini ve dünyanın ilk termonükleer bombasını yapan) (ö. 1960)

1905 - Hüseyin Nihal Atsız, Türk yazar, şair, tarihçi ve ideolog (ö. 1975)

1906 - Emmanuel Levinas, Fransız filozof (ö. 1995)

1907 - Sergey Korolyov, Sovyet roket mühendisi (ö. 1966)

1910 - Luise Rainer, Alman oyuncu (ö. 2014)

1916 - Pieter Willem Botha, Güney Afrika'nın ilk Devlet Başkanı (ö. 2006)

1916 - Mary Wilson, İngiliz şair (ö. 2018)

1918 - Maharişi Maheş Yogi, Hint guru (Transandantal Meditasyon tekniğini geliştiren) (ö. 2008)

1925 - Nevit Kodallı, Türk besteci, kompozitör ve müzik eğitmeni (ö. 2009)

1926 - Morton Feldman, Amerikalı besteci (ö. 1987)

1926 - Ray Price, Amerikalı country müzik şatkıcısı, besteci ve gitarist (ö. 2013)

1928 - Ruth Brown, Amerikalı Rhythm and Blues şarkıcı (ö. 2005)

1929 - Alasdair MacIntyre, İskoç filozof (ö. 2025)

1930 - Jennifer Johnston, İrlandalı yazar (ö. 2025)

1931 - Leyla Erbil, Türk yazar (ö. 2013)

1931 - Özdemir Nutku, Türk tiyatro bilimci, oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen (ö. 2019)

1932 - Engin Geçtan, Türk psikiyatri mütehassısı hekim, akademisyen ve yazar (ö. 2018)

1934 - Metin Serezli, Türk oyuncu (ö. 2013)

1934 - İbrahim Nafei, Mısırlı gazeteci (ö. 2018)

1934 - Raj Pannu, Hint asıllı Kanadalı eğitimci, akademisyen ve siyasetçi (ö. 2025)

1935 - Barbara McIntire, Amerikalı golfçü (ö. 2025)

1935 - Kreskin, Amerikalı mentalist (ö. 2024)

1936 - Emil Lahud, Lübnanlı asker ve siyasetçi

1936 - Mufti Mohammad Sayeed, Hint politikacı (ö. 2016)

1937 - Jan van der Graaf, Hollandalı kilise yöneticisi, mühendis ve yazar (ö. 2022)

1940 - Leila Hayes, Avustralyalı aktris, eğitimci, oyun yazarı, radyocu, tiyatro yapımcısı, şarkıcı, menajer ve yönetici (ö. 2025)

1941 - Long John Baldry, İngiliz şarkıcı ve müzisyen (ö. 2005)

1941 - Fiona Caldicott, Britanyalı akademisyen, psikiyatrist, psikoterapist ve yönetici (ö. 2021)

1944 - Joe Frazier, Amerikalı boksör ve Dünya ağır sıklet profesyonel boks şampiyonlarından (ö. 2011)

1945 - Aytunç Altındal, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2013)

1947 - Tom Dempsey, Amerikan Futbolu oyuncusu (ö. 2020)

1948 - Anta Toros, Ermeni asıllı Türk oyuncu (ö. 2025)

1949 - Ottmar Hitzfeld, Alman futbolcu ve teknik direktör

1949 - Hammadi Cibali, Tunuslu mühendis, İslamcı politikacı, gazeteci ve Tunus eski başbakanı

1949 - Haruki Murakami, Japon romancı, kısa öykü yazarı, çevirmen ve gazeteci

1951 - Kirstie Alley, Amerikalı oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi (ö. 2022)

1951 - Rush Limbaugh, Amerikalı radyo kişiliği, muhafazakâr siyasi yorumcu, yazar ve televizyon şovu sahibi (ö. 2021)

1953

Lise Castonguay, Kanadalı oyuncu

Mary Harron, Kanadalı film yapımcısı ve senarist

1956 - Nikolay Noskov, Rus rock şarkıcısı

1958 - Christiane Amanpour, İran asıllı İngiliz gazeteci ve haberci

1960 - Dominique Wilkins, eski profesyonel basketbolcu

1962 - Luna Vachon, Amerikalı-Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2010)

1964 - Jeff Bezos, Amerikan girişimci ve iş insanı (Amazon.com'un kurucusu)

1965 - Rob Zombie, Amerikalı heavy metal şarkıcısı, yönetmen, yapımcı, prodüktor, senarist, kıyafet ve dövme tasarımcı

1966 - Olivier Martinez, Fransız oyuncu

1967 - Selahattin Dervent, Türk teknik direktör

1967 - Vendela Kirsebom, Norveçli-İsveçli-Türk model ve oyuncu

1968 - Mauro Silva, Brezilyalı futbolcu

1969 - David Mitchell, İngiliz romancı ve senarist

1969 - Gökhan Semiz, Türk söz yazarı, besteci ve Grup Vitamin'in solisti (ö. 1998)

1970 - Raekwon, Amerikalı rapçi

1970 - Zack de la Rocha, Amerikalı vokalist, söz yazarı ve aktivist

1972 - Toto Wolff, Avusturyalı yatırımcı ve eski yarış pilotu

1973 - Hande Yener, Türk şarkıcı

1974 - Melanie Chisholm, İngiliz sanatçı

1975 - Jason Jeremy Freese, Amerikalı müzisyen

1979 - Marián Hossa, Amerikalı buz hokeyi oyuncusu

1979 - Grzegorz Rasiak, Polonyalı millî futbolcu

1980 - Amerie, Amerikalı R&B şarkıcısı, söz yazarı, dansçı, oyuncu ve model

1980 - Akiko Morigami, Japon tenis oyuncusu

1981 - Luis Pérez, Meksikalı futbolcu

1985 - Artem Milevski, Belaruslu-Ukraynalı futbolcu

1985 - Issa Rae, Amerikalı oyuncu, yazar ve yapımcı

1985 - Borja Valero, eski İspanyol millî futbolcu

1986 - Oya Okar, Türk oyuncu

1986 - Pablo Daniel Osvaldo, İtalyan futbolcu

1987 - Naya Rivera, Amerikalı şarkıcı ve aktris

1987 - Salvatore Sirigu, İtalyan futbolcu

1989 - Axel Thomas Witsel, Belçikalı millî futbolcu

1991 - Pixie Lott, İngiliz şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu

1992 - Ishak Belfodil, Cezayirli futbolcu

1992 - Samuele Longo, İtalyan futbolcu

1993 - D.O., Koreli şarkıcı ve oyuncu ve söz yazarı

1993 - Zayn Malik, Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve One Direction üyesi

1995 - Alessio Romagnoli, İtalyan millî futbolcu

2000 - Batista Mendy, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

1519 - I. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1459)

1621 - Şehzade Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu şehzadesi (d. 1605)

1665 - Pierre de Fermat, Fransız matematikçi ve hukukçu (d. 1601)

1759 - Anne, Kral II. George ve eşi Caroline (Ansbach)'in ikinci çocuğu ve en büyük kızı (d. 1709)

1833 - Marie-Antonin Carême, Fransa'nın ilk pastacılardan (d. 1784)

1875 - Tongzhi, Qing Hanedanı (Mançu) imparatoru (d. 1856)

1889 - Churchill Babington, İngiliz klasik bilim adamı, arkeolog ve doğa bilimci (d. 1821)

1905 - Abdullah Galib Paşa, Osmanlı siyasetçi (d. 1829)

1909 - Hermann Minkowski, Litvan matematikçi (d. 1864)

1942 - Charles Tate Regan, Büyük Britanyalı Royal Society Üyesi ve ihtiyolog (d. 1878)

1950 - Pedro Calomino, Arjantinli eski millî futbolcu (d. 1892)

1960 - Nevil Shute, İngiliz yazar (d. 1899)

1967 - James Bedford, Amerikalı bilim insanı (d. 1893)

1974 - Patricia, Kraliçe Victoria'nın torunu (d. 1886)

1976 - Agatha Christie, İngiliz yazar (d. 1890)

1977 - Henri-Georges Clouzot, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1907)

1983 - Nikolay Podgorni, SSCB Devlet Başkanı (d. 1903)

1985 - Sabri Kiraz, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1918)

1997 - Charles Brenton Huggins, Amerikalı hekim, fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1901)

1998 - Sadi Koçaş, Türk siyasetçi ve eski başbakan yardımcısı (d. 1919)

2001 - Bill Hewlett, Amerikalı mühendis ve iş insanı (d. 1913)

2002 - Cyrus Vance, ABD'nin 57. Dış İşleri Bakanı (d. 1917)

2003 - Leopoldo Galtieri, Arjantinli general ve devlet adamı (d. 1926)

2003 - Maurice Gibb, İngiliz müzisyen (Bee Gees grubu üyesi) (d. 1949)

2006 - Ömer Küyük, Türk İstiklal Savaşı gazisi (d. 1898)

2009 - Claude Berri, Fransız yönetmen, aktör ve yapımcı (d. 1934)

2010 - Daniel Bensaïd, Fransız filozof, sivil atvist ve düşünür (d. 1946)

2010 - Altan Dinçer, Türk millî basketbolcu ve antrenör (d. 1932)

2010 - Miep Gies, II. Dünya Savaşı sırasında Anne Frank ve ailesine yardım eden Hollanda vatandaşı (d. 1909)

2012 - Aslı Nemutlu, Türk millî kayakçı (d. 1994)

2013 - Precious Bryant, Amerikalı country ve blues müzisyeni (d. 1942)

2013 - Alev Sururi, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1931)

2013 - Koto Okubo, Dünya'nın En Yaşlı Kadını unvanına sahipti (d. 1897)

2014 - Alexandra Bastedo, İngiliz oyuncu ve aktivist (d. 1946)

2014 - Halet Çambel, Türk arkeolog, yazar ve Olimpiyatlardaki ilk Türk kadın sporcu (d. 1916)

2015 - Yelena Obraztsova, Rus mezzo-soprano (d. 1939)

2016 - İvan Bukavşin, Rus satranç oyuncusu (d. 1995)

2017 - Giulio Angioni, İtalyan yazar (d. 1939)

2017 - Meir Banai, İsrailli müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1961)

2017 - William Peter Blatty, Amerikalı yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1928)

2017 - Vsevolod Murakhovski, Ukraynalı Rus Sovyet politikacı (d.1926)

2017 - Graham Taylor, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)

2017 - İlyas Hüseynov, Azerbaycanlı müzisyen (d. 1924)

2018 - Eddy Beugels, Eski Hollandalı bisiklet sporcusu (d. 1944)

2018 - Bella Emberg, İngiliz oyuncu (d. 1937)

2018 - Frankie Muse Freeman, Amerikalı insan hakları aktvisti ve avukatı (d. 1916)

2018 - Keith Jackson, Amerikalı spor muhabiri ve sunucu (d. 1928)

2019 - Bonnie Guitar, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, at eğitimcisi ve iş insanı (d. 1923)

2019 - Etsuko Ichihara, Japon oyuncu (d. 1936)

2019 - Joe M. Jackson, Amerikalı eski asker ve savaş pilotu (d. 1923)

2019 - Batton Lash, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (d. 1953)

2019 - Patricia Wald, Amerikalı hakim (d. 1928)

2020 - Tony Garnett, İngiliz oyuncu, televizyon ve film yapımcısı (d. 1936)

2020 - Paulo Gonçalves, Portekizli profesyonel motosiklet yarışçısı (d. 1979)

2020 - Jayalath Manoratne, Sri Lankalı oyuncu, yazar ve şarkıcı (d. 1948)

2020 - Roger Scruton, İngiliz filozof, yazar ve hayvan hakları aktivisti (d. 1944)

2020 - Aart Staartjes, Hollandalı oyuncu, yönetmen, televizyoncu, yazar ve yapımcı (d. 1938)

2021 - Frank Arok, Macar profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)

2021 - Bruce Bennett, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusudur (d. 1943)

2021 - Florentin Crihălmeanu, Rumen Rum Katolik Kilisesi'ne bağlı hiyerarş (d. 1959)

2021 - Mona Malm, İsveçli aktris (d. 1935)

2021 - Sidik Mia, Malavili iş insanı ve siyasetçi (d. 1965)

2021 - Philaret, Rusya doğumlu Beyaz Rus Ortodoks Başpiskopos (d. 1935)

2021 - Bridget Rowe, İngiliz gazeteci ve köşe yazarı (d. 1950)

2021 - Shingoose, Kanadalı Ojibwa yerlisi country şarkıcısı, söz yazarı, televizyon yapımcısı ve sunucu (d. 1946)

2023 - Burhan Çaçan, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1960)

2023 - Lisa Marie Presley, Amerikalı rock şarkıcısı (Elvis Presley'nin kızı) (d. 1968)

2025 - Leslie Charleson, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1945)

2025 - Claude Jarman Jr., Amerikalı sinema oyuncusu, iş adamı ve yapımcı (d. 1934)

2025 - Arnold Frolows, Avustralyalı radyo sunucusu (d. 1950)