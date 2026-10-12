OLAYLAR

MÖ 539 - Ahameniş Hükümdarı Büyük Kiros, Babil'i ele geçirdi.

1492 - Amerika'nın keşfi: Kristof Kolomb, Karayipler'e ulaştı. Fakat Doğu Hint Adaları'na geldiğini düşünüyordu.

1596 - Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçti.

1654 - Hollanda'nın Delft kentinde bir barut deposu infilak etti; 100'den fazla kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi yaralandı.

1692 - Salem Cadı Mahkemeleri, Massachusetts Valisi William Phips'in emriyle sona erdi.

1822 - I. Pedro, kendini Brezilya İmparatoru olarak ilan etti.

1847 - Alman sanayici Werner von Siemens, Siemens AG şirketini kurdu.

1856 - Girit'te 7,7 Mw ile 8,3 Mw arasında bir deprem meydana geldi.

1917 - I. Dünya Savaşı: Belçika'nın Ypres şehri yakınında I. Passchendaele Muharebesi'nde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20000 asker öldü.

1925 - Mustafa Kemal, İzmir'de manevraları izledikten sonra ordunun Türk topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

1928 - Suni solunum cihazı, ilk kez Boston'daki bir çocuk hastanesinde kullanıldı.

1937 - Seyit Rıza'nın yargılanmasına başlandı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Atina'daki Alman işgali sona erdi.

1953 - Pancar Kooperatifleri Bankası (Şekerbank), Eskişehir'de kuruldu.

1958 - Başbakan Adnan Menderes yurttaşlardan "Vatan Cephesi" kurmalarını istedi.

1960 - Japonya Sosyal Demokrat Partisi lideri Inejiro Asanuma, bir televizyon programı sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

1962 - ABD'nin kuzey batısında kasırga: 46 kişi öldü.

1968 - 19. Yaz Olimpiyat Oyunları, Meksiko'da başladı.

1968 - Ekvator Ginesi, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1969 - Genel seçimler yapıldı. Adalet Partisi 256 milletvekiliyle iktidarını korudu. CHP 143, Güven Partisi 15, Millet Partisi 6, MHP 1, Türkiye Birlik Partisi 8, Yeni Türkiye Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 2 Milletvekili çıkardı.

1974 - İzmir'de Belediye'ye bağlı iş yerlerinde başlatılan grevin beşinci günü. İzmir sokak ve caddeleri çöp yığınlarıyla doldu.

1975 - 54 Senatör ve 6 Milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde; Adalet Partisi 27 Senatör, 5 Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 25 Senatör, 1 Milletvekili, Millî Selamet Partisi 2 Senatör çıkardı.

1975 - Bursa'daki TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda 100.000 Murat 124 otomobil üretildiği açıklandı.

1980 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Vehbi Koç'u kabul etti.

1980 - 11. Genel nüfus sayımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri operasyonlar yaptı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin nüfusu: 44.736.957 olarak belirlendi.

1983 - Japonya'nın eski Başbakanlarından Kakuei Tanaka, Lockheed şirketinden 2 milyon dolar rüşvet almak suçundan 4 yıl hapse mahkûm oldu.

1984 - IRA, Margaret Thatcher'in kaldığı otele bomba attı. Thatcher kurtuldu, fakat 5 kişi öldü.

1991 - Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov ile diğer Cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği Devlet Konseyi toplantısında 'KGB'nin lağvedilmesi' kararı alındı.

1999 - Pervez Müşerref, Pakistan'da kansız bir darbe ile yönetime geldi.

2000 - Yemen'in Aden limanında bir ABD destroyerinde meydana gelen patlamada, 17 Amerikan askeri öldü.

2002 - Birleşmiş Milletler tarafından 12 Ekim günü, Uluslararası Doğal Afetleri Azaltma Günü ilan edildi.

2002 - Endonezya'nın turistik adası Bali'de kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırıda, çoğunluğu yabancı 202 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

2003 - Belarus'taki bir akıl hastanesi yangınında 30 hasta öldü.

2004 - Anadolu Federe İslam Devleti isimli yasa dışı örgütün lideri Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.

2005 - Çin'in ikinci insanlı uzay aracı olan Shenzhou 6 fırlatıldı ve 5 gün boyunca yörüngede kaldı.

2006 - Fransa'da Sosyalist Parti'nin sunduğu ve "Ermeni Soykırımının İnkârının Suç Sayılması"nı öngören yasa teklifi, Fransa Parlamentosu'nda 19'a karşı 106 oyla kabul edildi.

2006 - İsrail-Lübnan savaşında, BM Barış Gücü kapsamında görev yapacak 261 kişilik TSK Kara Birliği Lübnan'a hareket etti.

2006 - Nobel Edebiyat Ödülü, yazar Orhan Pamuk'a verildi.

DOĞUMLAR

1008 - Go-Ichijō, Japonya İmparatoru (ö. 1036)

1240 - Trần Thánh Tông, Vietnam İmparatoru (ö. 1290)

1350 - Dmitri Donskoy, Moskova Büyük Dükü ve Vladimir Büyük Prensi (ö. 1389)

1533 - Asakura Yoshikage, Japon Daimyo (ö. 1573)

1537 - VI. Edward, İngiltere ve İrlanda Kralı (ö. 1553)

1558 - III. Maximilian, Avusturya arşidükü (ö. 1618)

1798 - I. Pedro, Brezilya İmparatoru (ö. 1834)

1840 - Helena Modjeska, Polonyalı-Amerikalı oyuncu (ö. 1909)

1859 - Diana Abgar, Ermeni diplomat ve yazar (ö. 1937)

1865 - Arthur Harden, İngiliz kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1940)

1866 - Ramsay MacDonald, Britanyalı siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1937)

1872 - Ralph Vaughan Williams, İngiliz besteci (ö. 1958)

1875 - Aleister Crowley, İngiliz yazar (ö. 1947)

1889 - Christopher Dawson, İngiliz tarihçi (ö. 1970)

1891 - Edith Stein, Alman filozof ve rahibe (ö. 1942)

1896 - Eugenio Montale, İtalyan şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1981)

1917 - Roque Máspoli, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2004)

1920 - Reha Oğuz Türkkan, Türk hukukçu, tarihçi, yazar ve Türkolog (ö. 2010)

1921 - Art Clokey, ABD'de animatör ve yönetmen (ö. 2010)

1926 - Nikita Simonyan, Ermeni asıllı eski Sovyet futbolcu (ö. 2025)

1927 - Antonia Rey, Küba doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1928 - Türkân Akyol, Türk akademisyen ve siyasetçi (ö. 2017)

1928 - Domna Samiu, Yunan araştırmacı ve sanatçı (ö. 2012)

1931 - Ole-Johan Dahl, Norveçli bilgisayar bilimcisi (d. 2002)

1932 - Dick Gregory, Amerikalı komedyen, insan hakları aktivisti, sosyal eleştirmen, yazar ve girişimci (ö. 2017)

1934 - Oğuz Atay, Türk yazar (ö. 1977)

1934 - Richard Meier, Amerikalı mimar

1935 - Don Howe, İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2015)

1935 - Luciano Pavarotti, İtalyan tenor (ö. 2007)

1945 - Aurore Clément, Fransız oyuncu

1946 - Rosanna Marani, İtalyan gazeteci ve televizyon sunucusu

1948 - Rick Parfitt, İngiliz rock müzisyeni ve gitaristi (ö. 2016)

1949 - Ilich Ramirez Sanchez (Çakal Carlos), Venezuelalı eylemci

1955 - Einar Aas, Norveçli eski futbolcu

1955 - Ashley Adams, Avustralyalı atıcı (ö. 2015)

1955 - Pat DiNizio, Amerikalı rock müzisyeni, şarkıcı ve oyuncu (ö. 2017)

1956 - Allan Evans, İskoç eski futbolcu, teknik direktör

1957 - Clémentine Célarié, Fransız oyuncu ve şarkıcı

1961 - Chendo, İspanyol millî futbolcu

1962 - Carlos Bernard, Amerikalı oyuncu

1962 - Branko Srvenkovski, Makedon siyasetçi

1963 - Raimond Aumann, Alman futbolcu

1963 - Satoshi Kon, Japon film direktörü, animatör, senarist ve manga sanatçısı (ö. 2010)

1963 - Dave Legeno, İngiliz oyuncu ve dövüş sporcusu (ö. 2014)

1965 - Scott O'Grady, Emekli uçak pilotu

1966 - Wim Jonk, Hollandalı millî futbolcu ve teknik direktör

1968 - Anne Richard, İsviçreli aktris ve senarist

1968 - Hugh Jackman, Avustralyalı sinema oyuncusu

1969 - Željko Milinovič, Sloven millî futbolcu

1971 - Güntekin Onay, Türk spor spikeri ve yazarı

1972 - Kâmil Güler, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1974 - Ebru Gündeş, Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncu

1975 - Fettah Can, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjör

1975 - Marion Jones, Amerikalı eski atlet

1976 - Viktoriya İsakova, Rus oyuncu

1976 - Kajsa Bergqvist, İsveçli eski yüksek atlamacı

1977 - Young Jeezy, Amerikalı rapçi ve söz yazarı

1978 - Tolga Karel, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1979 - Derya Can, Türk serbest dalışçı

1980 - Andreas Constantinou, Kıbrıslı futbolcu

1980 - Ledley King, İngiliz eski futbolcu

1981 - Engin Akyürek, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusu

1981 - Sun Tiantian, Çinli tenis oyuncusu

1983 - Alex Brosque, Avustralyalı millî futbolcu

1983 - Carlton Cole, Nijerya asıllı İngiliz futbolcu

1984 - Deniz Gönenç Sümer, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2010)

1986 - Tyler Blackburn, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1986 - Yannis Maniatis, Yunan millî futbolcu

1986 - Li Wenliang, Çinli göz hekimi (Pandemi haline gelen yeni nesil koronavirüsü dünyaya duyuran) (ö. 2020)

1988 - Calum Scott, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1990 - Bora Akkaş, Türk dizi, sinema oyuncusu ve rap şarkıcısı

1990 - Henri Lansbury, İngiliz futbolcu

1992 - Josh Hutcherson, Amerikalı oyuncu

2004 - Darci Lynne, Amerikalı vantrilok

ÖLÜMLER

MÖ 322 - Demosthenes, Atinalı politikacı (d. MÖ 384)

638 - I. Honorius, 27 Ekim 625 - 12 Ekim 638 döneminde papalık yapmıştır

1320 - IX. Mihail, 1294/1295-1320 yılları arasında babası ile birlikte büyük yetkiler kullanarak ortak Macaristan imparatorluk yapmıştır (d. 1277)

1492 - Piero della Francesca, İtalyan ressam (d.~ 1420)

1576 - II. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1527)

1590 - Kanō Eitoku, Azuchi-Momoyama döneminde yaşamış Japon ressam (d. 1543)

1654 - Carel Fabritius, Hollandalı bir ressamdı (d. 1622)

1730 - IV. Frederik, 1699'dan ölümüne kadar Danimarka ve Norveç kralı (d. 1671)

1858 - Utagava Hiroşige, Japon itfaiyeci ve ukiyo-e ustası (d. 1797)

1870 - Robert Edward Lee, Amerikalı general ve Konfederasyon Devletleri Ordusu'nun Komutanı (d. 1807)

1875 - Jean-Baptiste Carpeaux, Fransız heykeltıraş ve ressam (d. 1827)

1896 - Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, Danimarkalı asil ve politikacı (d. 1817)

1898 - Calvin Fairbank, Amerikalı kölelik karşıtı ve Metodist din adamı (d. 1816)

1915 - Edith Cavell, İngiliz hemşire (d. 1865)

1924 - Anatole France, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1844)

1940 - Tom Mix, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1880)

1943 - Tayyar Yalaz, Türk güreşçi ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı (d. 1901)

1946 - Joseph Stilwell, Amerikalı general (d. 1883)

1947 - Ian Hamilton, Britanyalı asker (d. 1853)

1953 - Hjalmar Hammarskjöld, İsveçli siyasetçi ve akademisyen (d. 1862)

1956 - Cahit Sıtkı Tarancı, Türk şair (d. 1910)

1960 - Inejiro Asanuma, Japon politikacı (d. 1898)

1965 - Paul Hermann Müller, İsviçreli kimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1899)

1967 - Günther Blumentritt, Alman asker (d. 1892)

1967 - Recai Akçay, Türk mimar (d. 1909)

1969 - Sonja Henie, Norveçli buz patencisi ve sinema oyuncusu (d. 1912)

1971 - Dean Acheson, Amerikalı devlet adamı ve avukat (d. 1893)

1971 - Gene Vincent, Amerikalı müzisyen (d. 1935)

1974 - Felix Hurdes, Avusturyalı avukat ve siyasetçi (d. 1901)

1979 - Charlotte Mineau, Amerikalı oyuncu (d. 1886)

1987 - Fahri Korutürk, Türk asker ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı (d. 1903)

1989 - Jay Ward, Amerikalı animasyon televizyon dizileri yaratıcısı ve yapımcısı (d. 1920)

1990 - Rrahman Morina, Yugoslav komünist politikacı ve Kosova Komünistler Ligi'nin son Genel Sekreteri (d. 1943)

1991 - Arkady Strugatsky, Rus romancı (d. 1925)

1996 - René Lacoste, Fransız tenisçi ve Lacoste'nin kurucusu (d. 1904)

1997 - John Denver, Amerikalı şarkıcı (d. 1943)

1998 - Matthew Shepard, eş cinsel olması sebebiyle nefret cinayetine kurban giden Amerikalı öğrenci (d. 1976)

1999 - Udo Steinke, Alman yazar (d. 1942)

1999 - Wilt Chamberlain, Amerikalı basketbolcu (d. 1936)

2001 - Hikmet Şimşek, Türk orkestra şefi (d. 1924)

2002 - Audrey Mestre, Fransız dünya rekortmeni serbest dalgıç (d. 1974)

2007 - Kishō Kurokawa, Japon mimar (d. 1934)

2010 - Pepín, İspanyol eski millî futbolcu (d. 1931)

2011 - Dennis Ritchie, Amerikalı bilgisayar mühendisi (d. 1941)

2011 - Suzan Zengin, Türk gazeteci, yazar ve çevirmen (d. 1959)

2015 - Levent Kırca, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1950)

2015 - Joan Leslie, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2016 - Kemal Unakıtan, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1946)

2018 - Pik Botha, Güney Afrikalı siyasetçi (d. 1932)

2018 - Jan Jakob Tønseth, Norveçli şair, romancı ve çevirmen (d. 1947)

2019 - Mel Aull, Kanadalı futbolu oyuncusu (d. 1928)

2019 - Carlo Croccolo, İtalyan aktör, senarist, dublaj sanatçısı ve film yönetmeni (d. 1927)

2019 - Sara Danius, Eski Nobel Edebiyat Komitesi üyesi olan İsveçli eleştirmen, akademisyen, eğitimci ve estetisyen (d. 1962)

2019 - Nanni Galli, İtalyan Formula 1 yarışçısı (d. 1940)

2019 - Hevrin Halef, Suriyeli Kürt siyasetçi ve inşaat mühendisi (d. 1984)

2019 - Yoshihisa Yoshikawa, Japon atıcı (d. 1936)

2020 - Éric Assous, Fransız yapımcı, yönetmen, senarist ve oyun yazarı (d. 1956)

2020 - Jacinda Barclay, Avustralyalı beyzbol ve futbol oyuncusu (d. 1991)

2020 - Aldo Brovarone, Pininfarina'nın baş tasarımcısı (d. 1926)

2020 - Conchata Ferrell, Amerikalı aktris (d. 1943)

2020 - Nevzat Güzelırmak, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1942)

2020 - Yehoshua Kenaz, İsrailli romancı ve çevirmen (d. 1937)

2020 - Roberta McCain, Amerikalı elit kişilik (d. 1912)

2021 - Viktor Bryuhanov, Çernobil Nükleer Santrali'nin eski Rus inşaat müdürü (d. 1935)

2021 - Ricarlo Flanagan, Amerikalı aktör, komedyen ve müzisyen (d. 1980)

2021 - Hubert Germain, Fransız gaullist siyasetçi (d. 1920)

2021 - Roy Horan, Amerikalı aktör, yönetmen ve dövüş sanatları ustası (d. 1950)

2025 - Dobromir Jeçev, Bulgar millî futbolcu (d. 1942)

2025 - Salih el-Caferavi, Filistinli gazeteci ve sosyal medya fenomeni (d. 1997)