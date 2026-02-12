Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın alp disiplini kadınlar süper büyük slalom yarışında İtalyan Federica Brignone, altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun 6. gününde Tofane Alp Disiplini Merkezi’nde düzenlenen müsabakada Brignone, 1 dakika 23.41 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bıraktı.

35 yaşındaki sporcu, ilk olimpiyat şampiyonluğunu kazanırken kış oyunlarındaki toplam madalya sayısını 4’e çıkardı. Ayrıca Brignone, alp disiplininde kış olimpiyatları tarihinin altın madalya kazanan en yaşlı sporcusu oldu. Yarışta Fransız Romane Miradoli 0.41 saniye farkla gümüş, Avusturyalı Cornelia Huetter ise 0.52 saniye farkla bronz madalya elde etti.