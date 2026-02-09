2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda serbest stil kayak kadınlar slopestyle kategorisinde İsviçreli Mathilde Gremaud altın madalyaya uzandı.

İtalya’da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Livigno Kar Park’ta gerçekleştirilen müsabakalarda Gremaud, ikinci hakkında elde ettiği 86,96 puanla zirvede yer aldı ve üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Bu başarısıyla Gremaud, serbest stil kayakta olimpiyat şampiyonluğunu koruyan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Çinli Eileen Gu 86,58 puanla gümüş madalyanın sahibi olurken, Kanadalı Megan Oldham 76,46 puanla bronz madalya elde etti.