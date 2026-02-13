Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay paniğe neden oldu. Bayındır Mahallesi 336 Sokak’ta meydana gelen olayda, Hüseyin A. isimli şüphelinin tartıştığını öne sürdüğü kız arkadaşı ile annesine ait iki aracı ateşe verdiği iddia edildi.

Saat 20.00 sıralarında 07 AJA 014 plakalı minibüs ile 06 BP 973 plakalı otomobilin alev alması üzerine çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yangın sırasında araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak her iki araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince yakalanan Hüseyin A.’nın, ifadesinde konuşmama hakkını kullandığı öğrenildi. Yangın anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.