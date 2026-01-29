Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer mesaisi sürüyor. Teknik direktör Tedesco’nun talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertli ekipten bu sefer ayrılık haberi geldi. Büyük umutlarla transfer edilen Dominik Livakovic’in fişi çekildi.

TARAFTARIN GÖZDE TRANSFERİYDİ

Gelen son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İmzayı atıyor

FENERBAHÇE’DE BİR AYRILIK DAHA: FİŞİ ÇEKİLDİ

İspanyol ekibinde kiralık olan Livakovic'in transferi bugün gerçekleşiyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Livakovic bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.