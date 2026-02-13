Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son 5 yılda gayrimenkul alım-satımı yapan ve tapuda satış bedelini gerçek değerin altında gösterdiği tespit edilen on binlerce kişiye tebligat gönderdi. Savunma süresi bugün, tebligat alanlar için bugün son güne gelindi. Uzmanlar, yasal süreyi kaçıranların indirim hakkını kaybederek yüzde 100 vergi ziyaı cezası ile karşı karşıya kalacağını vurguluyor.

​Türkiye genelinde tapu harcı yükünden kaçmak amacıyla konut veya iş yeri değerini gerçek piyasa değerinin altında beyan edenler, GİB'in sıkı takibine takıldı. Tapuda yüzde 4 oranındaki harcı az ödemek için eksik beyanda bulunanlara tebligatlar ulaştı.

​CEZALAR İKİYE KATLANDI: YÜZDE 100 VERGİ ZİYAI

​Yeni düzenlemeyle birlikte usulsüz beyan tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı. Bu durum, vatandaşların eksik gösterilen verginin iki katına kadar ceza ile karşılaşabileceği anlamına geliyor.

​SON GÜN UYARISI

​Tebligatı alan kişilerin savunma yapmak veya pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için tanınan Yasal sürenin bugün sonuna geliniyor. Bugün başvuru yapmayanlar, indirim hakkını tamamen kaybedecek ve cezalar doğrudan uygulanacak. Süresi içinde “pişmanlık başvurusu” yapanlar için ise indirimli ceza imkanı devam ediyor.