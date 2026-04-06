İcbar suretiyle irtikap gerekçesiyle tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda Özcan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özcan, kendisinin ya da yakınlarının herhangi bir menfaat sağladığına dair bir tespitin bulunmadığını belirtti. Açıklamada, MASAK raporu dahil olmak üzere yapılan incelemelerde; kendisine, yakınlarına, bağlantılı olduğu vakfa veya belediyeye ait hesaplarda şüpheli ya da izaha muhtaç herhangi bir işlem tespit edilemediğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında yüzlerce kişinin dinlendiğini belirten Özcan, buna rağmen herhangi bir usulsüzlük bulgusuna ulaşılamadığını savundu. Özcan ayrıca, menfaat temin ettiği iddia edilen kişilerin; burs alan öğrenciler, tekerlekli sandalye desteği sağlanan engelliler ve ayni ya da nakdi yardım yapılan vatandaşlar olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Özcan, yaşanan sürece tepki göstererek, “Bu işler bu kadar ucuz mu?” ifadelerini kullandı.