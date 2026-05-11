Gazeteci Fatih Atik, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Akın gürlek ile 19 Mart operasyonundan önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, bu görüşmede Ekrem İmamoğlu için 'hırsız' dediğini iddia eti.

Fatih Atik'in yazısından ilgili kısım şöyle:

Bundan bir buçuk yıl kadar önce henüz Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart operasyonu yapılmamışken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugünün Adalet Bakanı o günün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i telefonla arıyor. Selamlaşma cümlelerinin ardından Özcan’ın hakkındaki iddialar ve başka konularla ilgili bir konuşma yapılıyor.

Başsavcı Akın Gürlek, Özcan’a şikayetçi olması ve suç duyurusunda bulunmasını tavsiye ediyor.

“EKREM HIRSIZINI...”

Görüşmenin sonuna gelinirken Tanju Özcan’dan sürpriz bir soru geliyor, “Sayın Başsavcım Ekrem hırsızını ne zaman alıyorsunuz?”

Başsavcı Akın Gürlek bu soruya şaşırıyor ama ‘Soruşturma devam ediyor’ deyip konuyu kapatıyor.

Bu kulis bilgisi ve dialogu duyduğumda inanmakta zorlandım ama biraz araştırınca doğru olduğunu öğrendim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut CHP yöneticileri İBB yolsuzluk davalarının boş olduğunu aylardır koro halinde söyleyedursun Tanju Özcan’ın bu sözleri İBB’deki yolsuzlukların CHP içinde bilinip kabul edildiğinin ispatı değil mi?

“AKIN GÜRLEK’İ ARADIM”

Özcan, tutuklu bulunduğu dosyada savunma yaparken, Akın Gürlek'i aradığını söylemişti. Özcan'ın o günkü savunmasından ilgili kısım şöyle:

“Bu süreçte bir hata daha yaptım. Sanıklar hakkındaki şikayetimden sonra bazı arkadaşlarımın telkinleri ile adalet bakanı Akın Gürlek’i aradım. Süreci sayın bakana kısaca özetledim. Kendi sürecim hakkında torpil talep etmedim. Sadece kendisinden bakan olması sebebi ile siz de artık siyasetçi oldunuz Türkiye de bir çok siyasetçi benim muhatap olduğum şantaj suçuna maruz kalıyor, ancak bu siyasetçilerin bir çoğu soruşturmanın özel hayatın gizliliği ilkesine hassasiyet gösterilmemesi kaygısıyla şikayette bulunmaktan çekindiklerini izah ettim. Kendisinin de şikayetimi doğru bir tavır olduğunu, endişelerimi anladığını, konunun titizlikle araştırılması için üzerine düşeni yapacağını bildirmiştir. Ancak bu yaptığımın sonraki süreçte çok büyük bir hata olduğunu adeta güdülmek istenen kuzu gibi kendimi teslim ettiğimi sonucuna vardım." dedi.