Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 7'si tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı 178 sayfalık iddianamede, 41 mağdur ve 7'si tutuklu 19 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Tutuklu Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından, diğer 18 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması istenen iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başlatıldığı aktarılarak, Özcan'ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantılar yaptığı, bazı firmalardan Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamalarının istendiği ifade edildi.

MARKETLERE BASKI İDDİASI

Reklam sözleşmesini kabul etmeyen firmalara daha önce uygulanmayan muhteva ve yoğunlukta denetimler gerçekleştirildiği ifade edilen iddianamede, Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) AŞ'nin tutuklu yönetim kurulu başkanı Ali Sarıyıldız'ın cezaevinde verdiği ifadenin soruşturmanın önemli delilleri arasında bulunduğu belirtildi.

Sarıyıldız'ın ifadesinde, marketlere sözleşme baskısı gerçekleştirildiğini, ihale sahiplerinden sistematik şekilde bağış ve reklam sözleşmesi istendiğini ve kurban bağışı organizasyonunun Özcan'ın talimatıyla yürütüldüğünü iddia ettiği aktarıldı.

İddianamede bulunan "marketler olayı" bölümünde Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T. ve zabıta müdürü H.Y'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek zincir marketleri Bolu Bel AŞ ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladıkları, kabul etmeyen marketler hakkında rutin dışı yoğun denetimler gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, "ruhsat olayı" bölümünde ise Özcan ve Can'ın, Bolu'da faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep ettiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, paranın bir kısmının nakit olarak teslim edildiği, bir kısmının ise BolSev AŞ hesaplarına aktarıldığı ifade edilerek, soruşturma sonrasında söz konusu tutarların müştekiye farklı açıklamalarla geri gönderildiği belirtildi.

'BAĞIŞLA KURBAN KESİMİ YAPILMADI' İDDİASI

"Kurban olayı" başlığı altında ise BolSev Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden kurban bağışı kampanyası gerçekleştirdiği, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde toplanan 845 bin lira karşılığında kurban kesimi yapılmadığı ifade edilen iddianamede, dini duygular istismar edilerek vakıf ve bilişim sistemleri aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiğinin değerlendirildiği belirtildi.

İddianamenin, "Hak ediş olayı" bölümünde de belediyeden, hak ediş ödemelerinin zamanında yapılması için bir şirket yetkilisinden vakfa yardım talep edildiği, bu kapsamda 10 milyon liralık yardım konusunda anlaşma sağlandığı aktarılarak, müştekinin 2 milyon 500 bin liralık hak edişinin vakfa mahsup edilmesi için dilekçe verdiği kaydedildi.

"Beton olayı" bölümünde ise müştekinin belediyeye bağlı şirketten beton alma teklifini kabul etmemesi üzerine Özcan'ın "Başka yerden beton alamazsınız.", "Size beton santrali kurdurtmam." ve "Betonu bizden alacaksınız." şeklinde ifadeler kullandığı aktarılan iddianamede, müştekinin teklifi kabul etmemesi nedeniyle suçun teşebbüs aşamasında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

İddianamenin "Cafe olayı" başlığı altında da bir iş yerinin ruhsat devri sürecinde sorun yaşandığı, müştekilerin belediyeye yönlendirildiği anlatılarak, iddialara göre belediye binasında Özcan'ın da bulunduğu toplantıda BolSev'e 500 bin lira yardım konuşulduğu, daha sonra müşteki M.K'den 100 bin lira alındığı, müşteki tarafından teslim edilen 35 dakikalık ses kaydında M.A'nın müştekileri Özcan ile görüştürdüğünü ve para alındığını anlattığı, şüpheli M.A'nın da 100 bin liranın alındığını ve daha sonra iade edildiğini kabul ettiği ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Özcan'ın tüm suçlamaları reddettiği, baskı ve menfaat talebinde bulunmadığını savunduğu kaydedildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, şüpheli müdafileri tarafından dosyaya sunulan dekontlardan mağdurların zararlarının etkin pişmanlık kapsamında giderildiğinin anlaşılması sebebiyle, ilgililer hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi.

İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi sebebiyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap", 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianamede, diğer şüphelilerin de bu suçlardan değişen sürelerde hapsi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat tarihinde başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.

Şüpheli kişilerden Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, Belediye Meclisi üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Sarıyıldız tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediyesinde, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılmış, telefonlar ile bazı belge ve materyallere el konulmuştu.