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Kaynak: DHA

Görevden alınan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Müşteki müteahhidin "İşlerimi çözmek için benden 4 milyon TL istediler" iddiası duruşmada dikkat çekerken SEGBİS ile bağlandığı esnada fenalaşarak bayılan Tanju Özcan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve aralarında eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski başkan yardımcıları ile BOLSEV yöneticilerinin de bulunduğu 19 sanıklı "irtikap ve rüşvet" davasında yargılama süreci devam ediyor. İlk celsesi spor salonunda görülen davanın ikinci adresi, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Bolu Adliyesi oldu. Tutuklu bulunan Tanju Özcan ve eski yardımcısı Süleyman Can, duruşmaya Ankara Sincan Cezaevi’nden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

"İŞLERİNİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN 4 MİLYON TL İSTEDİLER"

Duruşmada dinlenen müşteki müteahhit Nazmi G., belediyedeki evraklarının kasıtlı olarak bekletildiğini iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süreci çözmek için belediye yönetimiyle temasa geçtiğini belirten Nazmi G., şu ifadeleri kullandı:

"Evraklarım sürekli engelleniyordu. Önce imardan sorumlu başkan yardımcısıyla, ardından Tanju Özcan'la görüştüm. Başkan Yardımcısı Tuna Özcan benden 3,5 milyon lira, ardından Süleyman Can ise 4 milyon lira istedi. 'Bu parayı vermezsen işlerin olmaz' dediler. Tanju Özcan’ın makamına gittiğimde telefonumu aldılar. Özcan bana bağırarak, 'Bolu’da kazanıyorsun, bu parayı vereceksin' dedi. Çaresiz kalınca parayı vermeyi kabul ettim ve 1 milyon TL nakit parayı bankada Ali Sarıyıldız’a elden teslim ettim."

TANJU ÖZCAN: TAMAMEN YALAN VE TUTARSIZ

Müştekinin iddiaları üzerine söz alan Tanju Özcan, Nazmi G.'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve çelişkilerle dolu olduğunu savundu. İlgili şahsın inşaat ruhsatı başvurularına yasal süreler içinde yanıt verildiğini belirten Özcan, gecikmenin sebebinin belediye değil, DSİ'nin (Devlet Su İşleri) dere yatağıyla ilgili "taşkın kodu" raporu olduğunu vurguladı.

Özcan, müşteki ile aralarındaki husumetin siyasi bir geçmişi olduğunu da iddia ederek, "Ben yalan söyleyen insana tepki gösteririm. HTS kayıtları ve beyanları incelensin. Kendisini 30 yıldır tanırım; çözüm sürecinde Öcalan ile ilgili söylediğim sözlerden rahatsız olmuş, 'Akrabalarım rahatsız oluyor' diyerek benimle iletişimini koparmıştı," şeklinde savunma yaptı. Başkan Yardımcısı Süleyman Can da hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

SAVUNMA SIRASINDA FENALAŞTI

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savcı, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını talep etti. Mütalaaya karşı SEGBİS üzerinden savunmasına başlayan Tanju Özcan, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Mahkemeye verilen kısa aranın ardından kendine gelen Özcan, kan şekerinin 500'e çıktığını ve tansiyon problemi yaşadığını belirterek savunmasını tamamladı.

DAVA 19 EKİM'E ERTELENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Tanju Özcan, Süleyman Can, Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal’ın tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı 19 Ekim tarihine erteledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, 41 mağdur ve 3 müşteki yer alıyor.

Sanıklar; irtikap, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık ve suçluyu kayırma gibi çeşitli suçlamalarla yargılanıyor. İddianamede Tanju Özcan hakkında farklı eylemlerden dolayı toplamda 90 yıl 3 aydan, 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.