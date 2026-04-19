Tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yöneltilen suçlamalara ve beraberindeki tutuklamalara isyan etti. Yaşanan bütün suçlamaların siyasi olduğunu savunan Özcan, siyasi yaşamı boyunca devlete ve millete hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi. Sözleri ve icraatları nedeniyle iktidarı rahatsız ettiğini, bu nedenle hedef alındığını iddia etti.

Açıklamasını “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağına inanıyorum” sözleriyle tamamlayan Tanju Özcan süreçteki sorunları maddeler halinde sıraladı.

Tanju Özcan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"YETER ARTIK

28 Şubat 2026’da öğrenciye burs vermek vb. hayır hizmetlerine kaynak bulmaya çalıştığım için tutuklandım. Yetmedi;

1- Ben cezaevindeyken, kendim “müşteki” (şikayetçi) olduğum şantaj davasında aynı suçlama ile “sanık” durumuna düşürüldüm.

2- DEM Partili bir müteahhidin iftiraları ile Bolu Belediyesi arandı, 3 arkadaşım tutuklandı.

3- Yapmadığımız kurban bağışı iddiasıyla kurban hırsızı yapılarak 3 arkadaşım ile bir kez daha tutuklandım.

4- Yokluğumda görülen şantaj davasında yüz kızartıcı iftiralara maruz bırakıldım.

5- Makam aracı olarak seçimden sonra devir aldığım aracı “makam aracı olarak kullanmaktan” dolayı soruşturma izni verildi.

6- Müdür değiştirmekten dolayı hakkımda 3 ayrı dava açıldı.

Ama hâlâ kendisine veya yakınlarına bir kuruş menfaat sağladı, para yedi denilemiyor. Beni suçlamak, itibarımı iki paralık etmek için atılan iftiralar sonucu arkadaşlarım tutuklanıp mağdur ediliyor.

Hayatımda iyi bir eş ve iyi bir baba olamadım. Çünkü sadece yaptığım işe konsantre olup gece gündüz çalıştım. Ama iyi bir milletvekili ve başarılı Belediye Başkanı olduğum sandık sonuçlarından bellidir.

Lafta değil, özde devletini ve milletini çok seven biri oldum. Sözlerim ve yaptıklarım iktidar sahiplerini çok ama çok rahatsız etti. İşte bu yüzden bu iğrenç iftiralara maruz kalıyorum.

Gerçekler bir gün ortaya çıkacak ama inşallah biz de görürüz!!!"

