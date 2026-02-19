Yeniçağ Gazetesi
TANGÖZE, DALKILIÇ VE HACIOĞLU SERBEST BIRAKILDI
Üç Amerikan otomobil devi Türkiye’ye geliyor: Fiyatlar gözleri fal taşı gibi açtırdı

Türkiye pazarına Cadillac, GMC ve Chevrolet olmak üzere üç Amerikan otomobil devi resmen giriş yapıyor. Geçmişte ülkemizden çekilen Chevrolet’in yanı sıra Cadillac ve GMC de ilk kez Türkiye’de satışa sunulacak. Bu markaların fiyat listesi ortaya çıktı ve rakamlar görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye'ye resmen giriş yapan Chevrolet, GMC ve Cadillac markalarının fiyatları dudak uçuklattı.

Türkiye’ye resmen giriş yapan Chevrolet, GMC ve Cadillac markalarının fiyatları dudak uçuklattı.

1 15
En ucuz model 11 milyon TL'den başlarken zirvede 55 milyon TL'ye ulaşan devasa SUV ve spor otomobiller dikkat çekiyor.

En ucuz model 11 milyon TL’den başlarken zirvede 55 milyon TL’ye ulaşan devasa SUV ve spor otomobiller dikkat çekiyor.

2 15
Lüks Amerikan devleri Türkiye pazarına resmen geri dönüyor.

Lüks Amerikan devleri Türkiye pazarına resmen geri dönüyor.

3 15
Piyasalarda hareketlilik yaratması beklenen bu gelişmede, otomobil tutkunlarının en çok merak ettiği konu fiyatlar oldu.

Piyasalarda hareketlilik yaratması beklenen bu gelişmede, otomobil tutkunlarının en çok merak ettiği konu fiyatlar oldu.

4 15
Üç Amerikan otomobil devi Türkiye’ye geliyor: Fiyatlar gözleri fal taşı gibi açtırdı - Resim: 5

Otomotiv hesaplarıyla tanınan Etem Sayın’ın X’te paylaştığı listeye göre bazı modellerin fiyatı 55 milyon TL’ye kadar ulaşıyor. Henüz resmi distribütör açıklaması olmasa da fiyatların bu seviyelerde olacağı tahmin ediliyor.

5 15
Chevrolet Türkiye Satış Fiyatları

• Chevrolet Tahoe RST 21.000.000 TL

• Chevrolet Tahoe RST 21.000.000 TL

6 15
• Chevrolet Tahoe High Country 23.500.000 TL

• Chevrolet Tahoe High Country 23.500.000 TL

7 15
• Chevrolet Suburban High Country 25.500.000 TL

• Chevrolet Suburban High Country 25.500.000 TL

8 15
Üç Amerikan otomobil devi Türkiye’ye geliyor: Fiyatlar gözleri fal taşı gibi açtırdı - Resim: 9

GMC Türkiye Satış Fiyatları

Ultra lüks SUV segmentinde konumlanan Amerikan modellerin fiyatları oldukça yüksek seyrediyor. Listede nispeten daha erişilebilir seçenekler ise GMC markasından geliyor.

9 15
• GMC Sierra Denali Standard Bed 11.000.000 TL

• GMC Sierra Denali Standard Bed 11.000.000 TL

10 15
• GMC Yukon Denali 27.750.000 TL

• GMC Yukon Denali 27.750.000 TL

11 15
Üç Amerikan otomobil devi Türkiye’ye geliyor: Fiyatlar gözleri fal taşı gibi açtırdı - Resim: 12

Cadillac Türkiye Satış Fiyatları

Cadillac Escalade modellerinde fiyatlar katlanarak artıyor. Listenin zirvesinde yer alan Cadillac Escalade V Series modelinin 45 milyon TL civarında satışa sunulacağı belirtiliyor.

12 15
• Cadillac Escalade Sport Platinium/Lux Platinium 36.000.000 TL

• Cadillac Escalade Sport Platinium/Lux Platinium 36.000.000 TL

13 15
• Cadillac Escalade ESV Sport Platinium/Lux Platinium 38.500.000 TL

• Cadillac Escalade ESV Sport Platinium/Lux Platinium 38.500.000 TL

14 15
• Cadillac Escalade V Series 45.500.000 TL

• Cadillac Escalade V Series 45.500.000 TL

15 15
