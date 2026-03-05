Malatya’da taksi esnafı, artan maliyetler nedeniyle taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesi talebiyle eylem yaptı. Kentte konvoy oluşturan çok sayıda taksici, korna çalarak Malatya Büyükşehir Belediyesi önüne geldi.

Taksiciler özellikle indi-bindi ücretinin mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığını belirterek yeni bir tarifeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Esnaf, artan akaryakıt fiyatları ve araç bakım giderlerinin çalışma koşullarını zorlaştırdığını ifade etti.

'İNDİ-BİNDİ ÜCRETİNE ZAM İSTİYORUZ'

Protestoya katılan bir taksi esnafı, mevcut ücretlerin kendilerini kurtarmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Esnaf, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek mazot ve sanayi giderlerinin sürekli yükseldiğini, bu nedenle mevcut ücret tarifesiyle çalışmanın zorlaştığını dile getirdi.

'140 LİRAYA ŞEHİR BAŞTAN BAŞA GİDİYORUZ'

Bir başka taksici ise Malatya’da uygulanan indi-bindi ücretinin çevre illere göre düşük kaldığını söyledi. Komşu şehirlerde ücretlerin daha yüksek olduğunu belirten esnaf, Malatya’da ise hâlâ 140 liralık tarifenin uygulandığını ifade etti.

Hayat pahalılığı nedeniyle gelirlerinin yetersiz kaldığını dile getiren sürücüler, araç bakım maliyetlerinin de her geçen gün arttığını vurguladı.