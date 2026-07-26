Bazı günler vardır…

İnsan, ülkesinin bayrağına bakarken yalnızca bir kumaş parçası görmez. O bayrak; yıllardır biriktirilen sevinçleri, kırgınlıkları, umutları ve hayal kırıklıklarını aynı anda taşır.

Bazen bir golün ardından gökyüzüne yükselir.

Bazen kaçan bir fırsatla yere düşer.

Bazen de bir final maçının son sayısında yeniden ayağa kalkar.

Bugün o bayrak, filelerin üzerinde dalgalanıyor.

Çünkü Filenin Sultanları yine yaptı.

Yine milyonların yüreğine dokundu. Yine televizyonların karşısında sessizce bekleyen evleri çığlıklarla doldurdu. Yine tribünleri, sokakları ve sosyal medyayı aynı cümlede buluşturdu:

“İyi ki varsınız!”

***

2026 Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maça istediği gibi başlayamadı ve ilk seti kaybetti.

Fakat bu takımın hikâyesi hiçbir zaman kolay yazılmadı.

İlk darbeyi almak, onlar için çoğu zaman hikâyenin sonu değil; yeniden ayağa kalkışın başlangıcı oldu.

Brezilya ilk seti aldı.

Sonra Türkiye sahaya geri döndü.

İkinci setle birlikte oyunun rengi değişti. Üçüncü sette nefesler tutuldu. Dördüncü sette ise artık o top yalnızca bir voleybol topu değildi.

O top, milyonların biriktirdiği özlemdi.

O top, haftalardır, aylardır beklenen tarifsiz milli gururdu.

Ve son sayı geldiğinde…

Türkiye yine gökyüzüne baktı.

Filenin Sultanları, Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek 2026 VNL şampiyonu oldu. Türkiye, 2023’ten sonra ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Ancak bu kupa yalnızca bir turnuvanın zirvesini temsil etmiyordu.

Bu kupa, son dönemde spor adına yorgun düşmüş milyonların göğsüne konulan bir gurur nişanıydı.

***

Türk sporu bazen büyük bir lunapark treni gibi.

Bir gün bizi gökyüzüne çıkarıyor, ertesi gün en sert virajda aşağıya bırakıyor.

Bir gün “Bu kez olacak” diyoruz.

Ertesi gün elimizde yine aynı sorularla kalıyoruz.

Özellikle futbol…

Futbol bu ülkenin yalnızca bir sporu değil. Milyonlar için bir alışkanlık, bir ritüel, bir çocukluk hatırası; bazen de haftanın bütün yükünü birkaç saatliğine omuzlardan alan büyük bir kaçış.

Ama son dönemde o kaçışın kapısı zaman zaman yüzümüze kapanıyor.

Milli takım sahaya çıkıyor.

Milyonlar ekran başına geçiyor.

Umutlar yeniden kuruluyor.

Büyük hedefler, büyük beklentiler ve büyük cümleler havada dolaşıyor.

Sonra maç başlıyor.

Ve bazen sahada o büyük cümlelerin karşılığını bulamıyoruz.

Bazen istek sahaya yeterince yansımıyor.

Bazen ruh eksik kalıyor.

Bazen mücadele, beklentinin gerisinde kalıyor.

Taraftarın kalbi ise her defasında biraz daha yoruluyor.

Çünkü taraftar artık yalnızca kazanmayı istemiyor.

Önce mücadele görmek istiyor.

Formanın ağırlığını hisseden oyuncular görmek istiyor.

Kaybedilse bile “Elinden geleni yaptı” diyebilmek istiyor.

Tam da böyle zamanlarda, filelerin diğer tarafında bir ışık yanıyor.

Bir top havaya kalkıyor.

Bir servis geliyor.

Bir blok yükseliyor.

Ve bir anda bütün ülkenin yüzü değişiyor.

***

Filenin Sultanları’nı özel yapan şey yalnızca kazandıkları kupalar değil.

Onlar bize, bir takımın ne demek olduğunu yeniden hatırlatıyor.

Voleybolda elbette bireysel yetenek büyük önem taşıyor. Ancak hiçbir oyuncu tek başına maç kazanamıyor.

Birinin manşeti diğerinin hücumuna dönüşüyor.

Birinin bloğu diğerinin savunmasını tamamlıyor.

Birinin mücadelesi diğerinin inancını büyütüyor.

Bu nedenle Filenin Sultanları’nın başarısında fileden önce başka bir şey var:

Birbirine inanmak.

Bugün spor dünyasının en büyük yanılgılarından biri, yeteneği sistemin önüne koymak.

“Bir yıldız çıkar, maçı çözer.”

“Bir oyuncu gelir, her şeyi değiştirir.”

“Bir yetenek bütün yükü taşır.”

Oysa Filenin Sultanları yıllardır başka bir hikâye anlatıyor.

Bu hikâyede yıldızlar var.

Ama yıldızların etrafında bir gökyüzü de var.

Bu hikâyede büyük oyuncular var.

Ama o oyuncuların arkasında görünmeyen bir emek ordusu da var.

Bir servis için defalarca tekrarlanan hareketler…

Bir blok için tekrar tekrar yapılan çalışmalar…

Bir savunma için yere düşülen, yeniden kalkılan ve yeniden denenen anlar…

Kupa, işte bütün bu görünmeyen anların toplamıdır.

Sahada gördüğümüz zafer, tribünlerin görmediği binlerce fedakârlığın son cümlesidir.

***

Brezilya karşısındaki finalin en önemli mesajlarından biri de buydu.

İlk set kaybedildi.

Ama takım oyundan kopmadı.

Mücadele bırakılmadı.

Çünkü gerçek şampiyonluklar her şey yolunda giderken değil, işler tersine döndüğünde kazanılır.

İlk seti kaybetmek yalnızca bir set kaybetmektir.

Ancak mücadele etme iradesini kaybetmek, maçın tamamını kaybetmektir.

Filenin Sultanları ilkini yaşadı.

İkincisini yaşamadı.

Onlar yere düşen bir topun peşinden nasıl koşulacağını biliyor.

Çünkü hayatın kendisi de bazen o top gibi.

Tam yere düşmek üzereyken yetişmeniz gerekiyor.

Bir saniye geç kalırsanız her şey bitebiliyor.

Filenin Sultanları o bir saniyeyi hiç bırakmadı.

Finalin sonunda Türkiye yalnızca Brezilya’yı değil, ilk setin yarattığı bütün şüpheleri de mağlup etti.

***

Bazen bir spor dalı, başka bir spor dalının yarattığı hayal kırıklığını gerçekten teselli edebilir mi?

Evet.

Çünkü sporun özü yalnızca kazanmak değildir.

Spor, insana yeniden inanmayı öğretir.

Futboldaki hayal kırıklıkları, milli takıma dair büyüyen beklentiler ve sahada karşılığını bulamayan umutlar, milyonların spora bakışında bir yorgunluk oluşturdu.

İnsanlar artık maç izlerken yalnızca galibiyet beklemiyor.

Mücadele görmek istiyor.

İnanç görmek istiyor.

Forma için son ana kadar savaşan oyuncular görmek istiyor.

İşte Filenin Sultanları’nın en büyük başarılarından biri de burada.

Onlar bize yalnızca kazandıklarında değil, mücadele ettiklerinde de gurur duyabileceğimizi hatırlatıyor.

Ama elbette…

Kazanmak da güzel.

Hem de çok güzel.

Hele ki bir finalde, ilk seti kaybettikten sonra ayağa kalkıp kupaya uzanmak…

Bu yalnızca bir galibiyet değil.

Karanlık bir odada pencereyi açıp içeri güneşin dolması gibi.

Uzun zamandır kapalı duran perdelerin aralanması gibi.

Nihayet derin bir nefes alabilmek gibi.

***

Sporun en büyük gücü, birbirini hiç tanımayan insanları aynı duyguda buluşturabilmesidir.

Aynı şehirde yaşamayanlar…

Aynı hayatı paylaşmayanlar…

Bir milli maçın son sayısında aynı anda ayağa kalkabilir.

Aynı anda bağırabilir.

Aynı anda sevinebilir.

İşte Filenin Sultanları bunu başarıyor.

Gündelik hayatın tartışmalarından, yorgunluğundan ve ağır yükünden birkaç saatliğine uzaklaşıp aynı ekranda buluşuyoruz.

Bir servis atılıyor.

Bir blok yükseliyor.

Bir sayı geliyor.

Ve milyonlar aynı duyguda birleşiyor:

Türkiye!

Böyle anların kıymetini bazen kaybettikten sonra anlıyoruz.

Oysa milli gurur, bu ülkenin en güçlü ortak duygularından biri.

Filenin Sultanları o duyguyu her defasında yeniden ayağa kaldırıyor.

***

Burada artık yalnızca bir milli takımın başarısından söz etmiyoruz.

Türk kadın voleybolu, artık dünyanın en güçlü voleybol ülkeleri arasında yer alıyor.

Kulüplerimizin Avrupa’daki başarıları, milli takımın uluslararası arenadaki istikrarı ve oyuncu havuzunun genişliği, bu başarının bir günlük hikâye olmadığını gösteriyor.

2026’da VakıfBank’ın Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli kupasını kazanması da bu büyük resmin önemli parçalarından biri.

VakıfBank, tamamen Türk takımlarının karşı karşıya geldiği finalde Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Türk voleybolu artık yalnızca büyük gecelerde parlayan bir yıldız değil.

Kendi gökyüzünü kurmuş bir güç.

Bu nedenle Filenin Sultanları’nın her başarısını yalnızca “Bugün kazandık” diye okumamak gerekiyor.

Bugün kazanılan şey, yılların emeği.

Yılların altyapısı.

Yılların planlaması.

Yılların inancı.

Bütün bunlar birleşiyor ve bir gün final maçının son sayısına dönüşüyor.

Kupa havaya kalkıyor.

Biz yalnızca o anı görüyoruz.

Oysa o kupanın içinde yıllar var.

***

Teşekkürler Bizim Kızlar

Futboldaki hayal kırıklıklarının kapattığı pencereden içeri voleybolun güneşi girdi.

Biz umutlarımızı kaybetmeye yaklaşırken siz bize yeniden umut verdiniz.

Spor sevgimiz yorulurken onu yeniden ayağa kaldırdınız.

Bazen bir maçın sonucundan çok daha fazlasını ifade ettiniz.

Çünkü bize şunu gösterdiniz:

Başarı yalnızca yetenekle gelmez.

Disiplin ister.

Emek ister.

İnanç ister.

Ve en önemlisi, birlikte hareket etmeyi gerektirir.

Bize kaybetmenin oyunun bir parçası olduğunu ama mücadeleyi bırakmanın asla kabul edilemeyeceğini anlattınız.

Bir takımın yalnızca aynı formayı giyen oyunculardan oluşmadığını gösterdiniz.

Bir takımın, aynı hayale inanmak olduğunu hatırlattınız.

Bugün Türk sporunun gökyüzünde güneş yeniden doğdu.

O güneşin adı Filenin Sultanları.

Brezilya karşısında alınan 3-1’lik galibiyetle VNL kupası yeniden Türkiye’nin ellerinde.

Ama bu kupa yalnızca sporcuların kaldırdığı bir kupa değil.

Bu kupa, sabahın erken saatlerinde ekran başına geçenlerin…

Gece yarısı maç bekleyenlerin…

Çocuklarına “Bak, Türkiye oynuyor” diyenlerin…

Yenilgiye rağmen takımını terk etmeyenlerin…

Ve her şeye rağmen milli formaya inanmaya devam edenlerin de kupası.

Futboldaki hayal kırıklıklarının ardından voleybolun güneşi yüzümüze vurdu.

Ve biz bir kez daha anladık:

Bazen bir ülkenin yüzünü güldürmek için koca bir stadyuma değil, yalnızca bir fileye ve o fileye yüreğini bırakan birkaç cesur kadına ihtiyaç vardır.

Teşekkürler Filenin Sultanları.

Göğsümüzü kabarttınız.

Yüzümüzü güldürdünüz.

Bize yeniden gurur duymanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu hatırlattınız.

İyi ki varsınız, bizim kızlar.