Futbol bazen yalnızca doksan dakikadan ibaret değildir. Kimi zaman bir pas, bir gol ya da kaldırılan bir kupa değil; ülkelerin taşıdığı siyasi yükler, liderlerin attığı adımlar ve toplumların vicdanında açılan yaralar konuşulur. İşte bugün oynanacak Dünya Kupası finali de tam olarak böyle bir eşikte duruyor.



Bir tarafta belki de kariyerinin son büyük finaline çıkan Lionel Messi... Diğer tarafta futbolun yeni çağını temsil eden, henüz çocuk yaşta dünyanın omuzlarına umut yüklediği Lamine Yamal...

Normal şartlarda bütün dünyanın konuşması gereken şey, yeşil çimlerin üzerinde yazılacak destan olmalıydı.

Ama öyle olmadı.

Bu finalin üzerine siyaset, kara bir bulut gibi çöktü.



Arjantin, yıllardır dünyanın sempatisini kazanmış bir futbol ülkesiydi. Maradona'nın asi ruhundan Messi'nin sessiz liderliğine uzanan hikâye, milyonların kalbinde ortak bir sevgi oluşturmuştu. Ancak bazen bir ülkenin forması, saha dışında taşınan siyasi yükün altında ezilebiliyor.





Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin göreve gelmesinden sonra İsrail'e verdiği güçlü ve açık destek, Kudüs'e ilişkin açıklamaları, İsrail Başbakanı Netanyahu ile kurduğu yakın diplomatik ilişki ve Filistin meselesinde benimsediği net çizgi, yalnızca uluslararası siyasette değil, futbolun duygusal ikliminde de derin yankılar oluşturdu.





Çünkü futbol taraftarı yalnızca ayağıyla top süren oyuncuya bakmaz.

Vicdanıyla da izler.





Sosyal medya bunun en somut örneklerinden biri oldu. Arjantinli çok sayıda kullanıcı, "Gerçek Arjantin halkı İsrail'i desteklemez." diyerek hükümet ile halk arasında ayrım yapılması gerektiğini savundu. Bazıları ise "Bu Milei'nin Arjantin'i, bizim değil." ifadeleriyle milli takım üzerinden oluşan siyasi algıya tepki gösterdi.



İşte kırılma tam da burada yaşandı.



Bir futbol takımı, kendi istemese bile ülkesinin siyasi atmosferini sırtında taşımaya başladı.

Üstelik İngiltere karşısında alınan galibiyet sonrası İsrail'in aşırı sağ siyasetinden bazı isimlerin Arjantin lehine yaptıkları paylaşımlar, tartışmaları daha da büyüttü. Futbolun evrensel dili yerini siyasi sembollere bırakınca, yıllardır milyonları aynı tribünde buluşturan oyun, istemeden de olsa ayrışmanın aynasına dönüştü.





Oysa futbol...

Sınırların sustuğu tek dildi.

Şimdi ise sınırlar, futbolun üzerine dikenli teller örüyor.



Türkiye'de yaşanan değişim de bunun en dikkat çekici örneklerinden biri.

Yıllardır Messi sevgisi nedeniyle Arjantin'e sempati duyan geniş bir futbol kitlesi vardı. Ancak Filistin konusunda oluşan hassasiyet, Arjantin'e yönelik bakışı önemli ölçüde değiştirdi. Bugün sosyal medya platformlarında "Messi'yi seviyoruz ama Arjantin'i destekleyemiyoruz." yorumlarının sıklaşması tesadüf değil.

Çünkü bazen bir forma, taşıdığı armadan daha ağır anlamlar yüklenir.



Son dönemde Türk ve İspanyol sosyal medya kullanıcıları arasında gelişen samimi iletişim de dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Ortak Akdeniz kültürü, aile bağlarına verilen önem, benzer mizah anlayışı ve karşılıklı sıcak diyaloglar, iki toplum arasındaki dijital mesafeyi önemli ölçüde azalttı. İspanya'nın Filistin konusunda uluslararası platformlarda öne çıkan daha insani ve diplomatik söylemleri de bu yakınlaşmayı güçlendiren unsurlardan biri olarak görülüyor.





Bu nedenle bugün birçok Türk futbolsever için final yalnızca Messi ile Yamal arasında oynanmıyor.

Vicdan ile siyaset arasında da oynanıyor.



Bir başka tartışma ise Arjantin'in turnuva boyunca yaşadığı hakem kararları ve rakip taraftarların "Kupayı doğrudan Arjantin'e verin." şeklindeki ironik söylemleri oldu. Her büyük turnuvada olduğu gibi hakem performansları ve kararlar yoğun biçimde tartışıldı. Sosyal medyada dolaşan bu yorumlar, Arjantin'e yönelik olumsuz algının büyümesine katkı sağladı. Kesin bir gerçek olmaktan ziyade, dijital dünyanın oluşturduğu bu algı atmosferi, birçok taraftarın mesafeli yaklaşmasına neden oldu.



Algı...

Bazen gerçeğin önüne geçen en güçlü rüzgârdır.

Ve o rüzgâr estiğinde en sağlam kaleler bile sarsılır.

Bugün sahaya çıkacak olan Messi'nin bunların hiçbirinden sorumlu olmadığı açık.

Ne Lamine Yamal siyasetin temsilcisi...

Ne de futbolcular diplomatik kararların sahibi...

Fakat modern çağda spor ile siyaset arasındaki çizgi artık kum üzerine çizilmiş bir sınır gibi. Her dalgada biraz daha siliniyor.



Belki bu akşam kupayı Arjantin kaldıracak...

Belki İspanya.

Ancak hangi takım kazanırsa kazansın, kaybedenlerden biri çoktan belli oldu.

Futbolun tarafsızlığı...





Çünkü bir zamanlar insanları aynı tezahüratta buluşturan oyun, artık siyasi kamplaşmaların gölgesinde nefes almaya çalışıyor.

Ve gölge büyüdükçe...

Kupanın altın rengi bile eskisi kadar parlamıyor.